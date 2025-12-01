「液冷」成AI決勝點！嘉實多推熱管理雙軸轉型

AI科技正以驚人速度顛覆全球產業版圖，然而其背後龐大的算力需求，卻也對資料中心的能耗與散熱構成前所未有的挑戰。面對這股浪潮，隨著資料中心蓬勃發展，全球開始規範資料中心用電，日前經濟部也修正「能源管理法」3項子法，明訂資料中心電力使用效率（PUE）需小於1.3的嚴格規範。

嘉實多（Castrol）宣布，將整合全球研發與業界合作力量，全面推動以「液冷」與「電力」為核心的「熱管理雙軸轉型」策略，將憑藉其百年流體科學底蘊與熱管理專業，強化在台深耕，協助台灣在全球AI基礎設施的競賽中搶佔先機，共同打造高效能的未來AI運算環境。

針對全球AI趨勢，嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠（Peter Huang）指出，現代AI晶片功耗動輒數百瓦，甚至未來單顆晶片可能突破千瓦，導致機櫃熱密度飆升。在如此高密度的運算環境下，傳統的空氣冷卻技術已瀕臨效率極限，其龐大的風扇耗能與低效率傳熱，難以將資料中心的整體PUE值控制在1.3以下，進而成為AI發展的瓶頸。唯有液體憑藉其遠高於空氣的熱容量與傳熱效率，能夠以更直接、更節能的方式帶走AI晶片所產生的巨大熱量。無論是直接晶片冷卻（DTC）或浸沒式冷卻，液冷技術都能大幅降低冷卻系統所需的輔助能耗，提供更寬廣的運作溫度範圍，進而讓資料中心得以實現更低的PUE值，甚至開啟廢熱回收再利用的可能性，實現真正的高效運算。

他也再次強調，我們正處於資料中心散熱的『液冷奇點（The Dipping Point）』，高達92%的行業專家註二已將液冷視為未來解方。嘉實多憑藉百年流體科學底蘊，提供從設計、建置到維護的『全方位液冷解決方案（End-to-End Service）』，確保客戶能符合PUE 1.3的嚴格標準。

為呼應台灣在全球AI伺服器產業鏈中的核心地位，嘉實多正積極擘劃，預計於2026年與一家具備AI資料中心基礎設施設計能力的台灣公司深化策略性合作，透過資源挹注與技術共創，大幅強化嘉實多在液冷與電力基礎設施上的顧問諮詢服務能量。此舉旨在透過在地化設計與深度協作，讓嘉實多的液冷產品在設計初期即成為台灣伺服器ODM、OEM大廠的「參考設計（Reference Design）」之一。這不僅能將台灣更多高階供應鏈夥伴，如零組件製造商、系統整合商等，推向全球市場，更將創造雙贏局面，讓嘉實多的解決方案隨台灣夥伴的產品進入全球供應鏈。

對此，嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠表示，台灣在全球AI產業鏈中扮演著舉足輕重的角色，從晶片設計、製造到AI伺服器組裝，都是不可或缺的一環。經濟部PUE 1.3的政策方向，精準地抓住了AI基礎設施發展的關鍵痛點，我們非常樂見並完全準備好與台灣一同迎接這項挑戰。嘉實多不再僅是潤滑油的代名詞，我們正積極轉型為AI時代的關鍵基礎設施加值解決方案提供者，將液冷技術與電力韌性視為核心競爭力。

而在「液冷」與「電力」雙軸轉型策略下，嘉實多也積極開發創新解決方案，為因應AI產業快速部署與彈性擴展的需求，將於2026年發佈其「液冷集裝箱基礎設施解決方案（Containerized AI Data Center cooled by Castrol）」。這項解決方案將在嘉實多顧問服務的引導下，提供更在地化且具備價格競爭力的AI資料中心基礎設施，有效降低部署成本與時間。透過將高密度AI運算單元模組化，不僅能符合PUE 1.3的嚴格標準，更能適應不同場域的需求，快速滿足各行各業對AI算力的渴望。同時，嘉實多也積極與全球領先的雲端服務供應商（CSP）及其他生態系夥伴展開深度合作，確保其液冷與電力解決方案能與全球最前沿的AI應用無縫接軌，為AI更具彈性與效率的支援。

此外，為了強化AI資料中心的韌性與永續性，嘉實多與同為bp子公司的Lightsource bp（台灣天和能源開發）合作。Lightsource bp積極提供創新太陽能與儲能系統（BESS）解決方案，以支持台灣的能源轉型並滿足AI浪潮下的激增用電需求。同時，嘉實多將把這些解決方案與其先進的液冷技術相結合，為AI基礎設施客戶打造堅實的資料中心，確保AI運算的穩定運行。嘉實多強調，台灣AI十大建設的主軸與方向與公司轉型策略高度契合，已準備好在台灣深耕、投入資源，並提供一系列創新的基礎設施服務與解決方案，與台灣共同擘劃AI新未來。