洛克威爾自動化彈性製造執行系統重塑營運模式

洛克威爾自動化宣布推出製造執行系統（MES）產品組合的策略性創新，聚焦於彈性、擴充能力與韌性。此彈性MES產品組合為雲端原生、互通的平台，專為整合OT與IT而設計，具彈性與模組化架構，可加速價值實現並簡化營運流程，製造商得以視需求靈活擴充，賦能自主化營運發展。

根據最新《智慧製造現狀報告》，21%的製造業領導者將整合挑戰列為內部首要障礙；而以往傳統MES解決方案多以孤島方式營運，OT與IT的可視性因而備受限制。此次MES產品組合創新透過單一整合平台打破限制，串聯材料與庫存至生產和工具的完整製造生命週期，內建分析能力、AI驅動洞察以及互聯員工技術，確保生產流程保持敏捷、透明且最佳化。

洛克威爾自動化產品管理副總裁Anthony Murphy表示，我們的彈性MES策略與投資，正改變製造商連接與優化營運方式。不論是自行建置或是使用不同系統，皆會增加成本、風險與複雜度，洛克威爾自動化的彈性MES以雲端原生且具韌性的架構，可隨客戶需求持續擴展，整合OT與IT間的關鍵應用。

IDC（國際數據資訊）製造業洞察副研究總監Lorenzo Veronesi指出，傳統MES系統雖奠定製造營運基礎，但在快速變化的時代已逐漸阻礙企業靈活度。未來需仰賴現代化、彈性且可擴充的MES平台，讓製造商依需求重新設定製程，無縫整合數位線程（Digital Thread）與加速創新。此關鍵演進突顯出產業正邁向適應未來需求的營運方式。

洛克威爾自動化MES解決方案是現代製造的數位骨幹，專為互通性和擴充能力而設計，結合雲端的強大功能和邊緣端的韌性，將軟體、硬體和服務整合至OT/IT環境中。MES產品組合包含以下特色：

專為製造業設計：針對離散型、混合型與受監管產業量身打造，確保合規性、可追溯性與安全性。

全方位功能：內建AI技術的多租戶SaaS（軟體即服務）環境，可引導製造商逐步邁向自主化營運。

統一的OT/IT整合：無縫連線能力提供全方位可視性，提升企業韌性。

可擴充設計：安全且具韌性的平台設計，可與既有系統整合，並結合AI等新興技術。

邊緣至雲端的韌性部署：提供純雲端到混合配置的彈性選擇，滿足各場域的營運需求。

洛克威爾自動化MES產品組合提供智慧引導、預測性洞察與營運上的敏捷性，協助製造商簡化生產並朝自主化營運持續前行。