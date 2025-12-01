別再把MAC當唯一身分證　連接埠防護擋內部威脅

本文將探討MAC Spoofing的攻擊原理，並結合Kali Linux工具macof與Wireshark封包擷取工具的實作，展示如何利用MAC Spoofing結合MAC Flooding攻擊觸發交換器廣播行為，成功攔截原本不屬於攻擊者的通訊資料，藉此理解封包側錄的實際過程，並學會透過技術手段主動保護本地網路。

數位生活越加普及，資安威脅也同步滲透至我們日常所倚賴的每一層網路架構。當人們關注伺服器端的資安防護，如防火牆與加密協定，其實容易忽略本地區域網路中潛藏的風險。事實上，許多攻擊並非源於外部駭客滲透，而是內部設備設定疏漏所導致的資訊外洩。MAC Spoofing（MAC偽造攻擊）即是一種攻擊者在區網中變造自己裝置身分、攔截資料的手法。進一步結合MAC Flooding技術，更可能癱瘓交換器的學習機制，使資料封包被大量廣播，暴露於網路中的所有節點，造成機敏資訊的非預期洩漏。

在本文中，將深入了解MAC Spoofing與MAC Flooding的原理與危害，並透過Kali Linux工具macof實際發動攻擊，結合Wireshark封包分析，觀察交換器在攻擊前後封包流向的變化，讓大家從中了解其運作方式與原理，強化基礎網路環境的安全防線，減少潛藏在內部網路中的資安風險。

背景知識介紹

首先，介紹相關的背景知識。

認識MAC Spoofing

先說明什麼是MAC位址，然後解釋何謂MAC Spoofing（MAC偽造攻擊）。

MAC（Media Access Control）位址，又稱「實體位址」或「硬體位址」，是指網路卡（NIC）在製造時所燒錄的唯一識別碼，長度為48位元，以十六進位表示，通常格式為XX:XX:XX:XX:XX:XX。其中，前24位元代表製造商代碼（OUI），後24位元則為裝置序號，如圖1所示。MAC位址在區域網路中扮演關鍵角色，為資料鏈路層（Layer 2）封包的發送與接收提供依據。交換器（Switch）透過學習各連接埠的MAC位址，建立對應的MAC Table，以實現封包的定向轉發，避免不必要的廣播，提高網路效率。

圖1 MAC位址示意圖。

MAC偽造攻擊（MAC Spoofing）係指攻擊者透過軟體手段，修改其裝置的網卡MAC位址，以冒充其他合法裝置。此類攻擊多發生於區域網路環境內，目的可能為繞過網路認證機制、建立中間人（MITM）通道或進行MAC Flooding攻擊以癱瘓交換器。由於許多網路設備預設將MAC位址視為裝置唯一識別，若缺乏有效驗證機制，便可能被惡意利用。現今作業系統多允許使用者以指令或工具任意變更MAC位址，使得該攻擊門檻大幅地降低。

2016年2月，孟加拉中央銀行（Bangladesh Bank）發生一起全球矚目的網路盜匯事件。駭客成功從該銀行透過SWIFT國際金融通訊系統，轉走高達1.01億美元的資金，其中約8,100萬美元轉入菲律賓銀行帳戶，並進入賭場洗錢，造成無法追回的鉅額損失。資安公司FireEye的鑑識分析報告指出，攻擊者在滲透過程中使用MAC Spoofing攻擊。駭客在內部網路中部署惡意程式與遠端控制後，偽造銀行內部合法設備的MAC位址，藉此繞過防火牆與監控系統的網段與設備識別規則，並成功操控與SWIFT相連的主機，發送偽造交易請求。MAC偽造攻擊（MAC Spoofing）依照攻擊手法與目的不同，可區分為多種樣態，其中最具代表性的為中間人攻擊（Man-in-the-Middle，MITM）與MAC Flooding攻擊。兩者皆透過篡改MAC位址干擾網路正常運作，但行為模式與影響範圍有所不同，說明如下：

中間人攻擊是指攻擊者偽裝成受害者與伺服器之間的合法節點，竊取或篡改傳輸資料。攻擊者可透過MAC偽造，使自己在交換器上看似為某一台合法主機。當交換器接收到對該MAC的封包時，便將封包送至攻擊者所在的連接埠，形成流量重新導向。攻擊者即可攔截、分析或修改受害者的網路資料，達成竊聽或偽造通訊內容的目的。此攻擊通常搭配ARP Spoofing、DNS Poisoning等方式進行，以提升隱蔽性與控制力。

MAC Flooding攻擊則是透過工具大量發送偽造MAC位址的封包，讓交換器的MAC Table快速填滿、溢位。當交換器無法再學習新的MAC位址時，便會採取Flooding模式，將封包廣播至所有連接埠。此時，攻擊者雖非封包目的位址，亦可接收到所有封包副本，達成被動側錄他人封包的效果。該攻擊特別針對未設防的交換器，在無Port-security限制或無MAC學習上限的情境下，具高度破壞力，常見於校園、會議場域或開放網路環境中。

改寫MAC位址工具

雖然每張網卡在出廠時都會被燒錄一組全球唯一的MAC位址，稱為BIA（Burned-in Address），但作業系統層級允許使用者以軟體方式暫時覆蓋這組位址。這種替代用來傳送封包的MAC位址稱為LAA（Locally Administered Address），也就是「本地自訂的MAC位址」。

現代作業系統普遍允許使用者透過指令或工具修改網卡的MAC位址，以利網路測試、隱私保護。在Windows系統中，使用者可透過裝置管理員介面或登錄檔修改MAC位址，亦可使用第三方軟體如Technitium MAC Address Changer、SMAC等圖形化工具。透過Windows內建的裝置管理員可以讓使用者修改自己電腦本身的MAC位址，操作步驟如下：

1. 開啟「裝置管理員」

2. 找到網路卡，如Realtek PCIe GBE Family Controller。

3. 開啟右鍵選單，然後依序點選內容→進階→網路位址（Network Address）。

4. 勾選「值」後，輸入12位十六進位數字（無「-」）。

5. 完成結果，如圖2所示。

圖2 在裝置管理員修改MAC位址。

在Windows系統中，裝置管理員中的「Network Address」其實對應的是IEEE定義的Locally Administered Address（LAA），意即非硬體預設、由使用者指定的MAC位址。而在ipconfig/all等系統工具中，會顯示目前正在生效的MAC（無論是原生BIA或LAA）。因此，即便名稱不同，本質上都與目前使用的MAC位址有關，只是表達角度或技術層級不同。如表1所示，在不同的情境會使用不同術語。

MAC Spoofing的防禦

由於MAC Spoofing攻擊門檻低、難以追蹤，如果網路設備與使用者對此缺乏防範意識，極可能在不知不覺中造成資料外洩、服務癱瘓等後果。因此，建立有效的防禦策略至關重要。

利用入侵偵測系統（如Snort）、日誌分析平台（如ELK、Splunk）搭配封包擷取工具（如Wireshark），可即時偵測下列異常行為：單一連接埠短時間內出現大量不同的MAC位址、非預期的ARP回應或DNS回應、封包流向異常、廣播頻率異常等。系統管理員可依據上述指標設定觸發條件，搭配LINE Notify、Email發警報，達成主動防禦與快速應變。

許多無線網路仍以MAC位址白名單機制作為唯一存取認證依據，然而MAC位址可輕易偽造，因此建議採行以下策略：將MAC驗證搭配帳號登入、憑證認證等機制；對內網實施VLAN分區、必要時限制不同部門網段互通。

企業應選用支援Port Security的交換器，設定每個連接埠允許的最大MAC數量，並定義違規處理動作，例如將學習到的合法MAC自動綁定至該連接埠；一旦偵測到異常MAC，即封鎖連接埠或丟棄封包，此類設定能有效防止MAC Flooding類型攻擊，降低內網風險。

在虛擬機器（VM）環境中，務必關閉不必要的混雜模式（Promiscuous Mode），或者將其設定為「拒絕（Deny）」。若VM自由收封包，將成為側錄攻擊的溫床。

許多MAC Spoofing攻擊來自內部使用者的無意設定或實驗行為，因此須定期對員工進行網路層資安訓練，強調MAC位址不可隨意修改，並且限制使用者在終端自行變更網卡設定的權限，有存取權的IT人員則實施操作記錄與稽核。

情境模擬與實作演練

阿建與阿明是粗碘鋅公司的員工，在某次網路安全維護工作時，阿建偶然間發現自家公司在交換器的設置存在巨大漏洞，交換器竟然未限制MAC學習數量，等同於將整個內部網路暴露在Layer 2攻擊風險之中，然而作為網路安全維護部門的阿明卻不以為意，認為「我們又不是開放網咖，反正公司也沒幾台電腦，交換器的學習數量永遠用不完的啦！」。

阿建雖無權修改系統設定，但出於職責與警覺，他決定自行搭建實驗環境，模擬攻擊實施狀況並進行封包側錄。透過Kali Linux發動macof工具，阿建對同網段的阿明電腦進行MAC Spoofing與MAC Flooding攻擊，側錄阿明的電腦連線至外部網站時的封包資訊，讓阿明了解到未配置交換器的後果。

為了執行計畫做準備，阿明在他的電腦建置相關的軟體環境與系統，以下是他所安裝的軟體與系統：

‧Virtual Box（https://www.virtualbox.org/）

‧Ubuntu（https://ubuntu.com/download）

‧Kali Linux（https://www.kali.org/get-kali/#kali-platforms）

為了方便自行操作，同時避免攻擊到其他實際在運作的交換器而觸犯《妨害電腦使用罪》，以下使用Ubuntu虛擬機來模擬阿明的電腦，Kali Linux虛擬機模擬阿建的電腦，並以手機熱點分享模擬交換器。

首先，將兩台虛擬機的網路卡設定為橋接模式，並將混合模式從「全部允許」改為「允許VM」，以確保虛擬機之間有封包隔離，符合現實狀況，然後再啟動Ubuntu虛擬機與Kali Linux虛擬機，操作步驟如圖3與圖4所示。

圖3 在Oracle VM VirtualBox的設定-網路-介面卡中修改Kali配置。

圖4 在Oracle VM VirtualBox的設定-網路-介面卡中修改Ubuntu配置。

雖然成功發動MAC Flooding攻擊能夠側錄同一網段的所有電腦，但阿建只是想要讓阿明學到教訓，並不想過度侵犯其他同事的資訊隱私，所以阿建只鎖定阿明的電腦（IP位址為172.20.10.4）。在進行封包側錄時，阿建特意輸入指令「ip.addr == 172.20.10.4」，過濾出IP位址為172.20.10.4的封包，並在終端機輸入「ping 172.20.10.4」，確認封包傳輸狀況正常，操作步驟如圖5所示。

圖5 在Wireshark設定過濾指令。

鎖定好阿明的IP位址後，阿建著手準備進行MAC Flooding攻擊。阿建準備利用Kali Linux工具macof來發送大量偽造封包，利用短時間內多個不同的MAC位址的封包來占滿MAC Table。為了操作順利，阿建首先詳閱了macof的操作說明，得知除了需要設定目標網卡外，其餘預設皆為隨機，除了要模擬攻擊模式外，可以不用另外設置，相關參數則如表2所示。

圖6 使用ipconfig指令查看本機網卡名稱。

在使用macof封包之前，阿建先輸入「ipconfig」確認自己的網卡名稱，得知為「eth0」，操作步驟如圖6①、②所示。

確認自身網卡的名稱後，由於阿建的目標只需要利用大量隨機的MAC位址占滿MAC Table，而macof工具原本就預設發送的MAC位址為隨機，且預設發送封包數量為無限發送直到程式手動中止，於是阿建在終端機輸入「sudo macof -i eth0」，將大量隨機MAC位址封包發送至交換器，並輸入kali Linux的密碼「kali」，操作步驟如圖7①、②所示。從圖7③所示可知，macof工具已成功在介面eth0上持續產生大量偽造的MAC位址。其來源MAC位址為隨機產生的6b:c0:1a:2f:e9:cb，目的MAC為5f:e9:7c:72:60:b0，顯示macof以隨機組合的位址進行大量封包注入，模擬大量裝置連入交換器。於程式執行約15秒後，由於一般交換器的MAC學習數量上限低，於是阿建按下〔Ctrl〕+〔C〕鍵手動關閉macof工具。

圖7 在終端機輸入指令「sudo macof -i eth0」。

完成MAC Table洪水攻擊後，所有交換器MAC Table中已知的MAC位址會被覆蓋掉，如果需要學習新的MAC位址，交換器必須將收到的封包廣播給每一個連接埠，並利用回傳的封包來確認連接埠對應的MAC位址，利用這個類似集線器的廣播特性，阿建就可以側錄發送給阿明的封包，達到監聽的目的。

在執行「macof -i eth0」期間，阿建發現Wireshark顯示封包流量急劇上升，且來源MAC位址快速變化，可以推論MAC Table已被塞爆，交換器進入廣播模式，如圖8①、②所示。

圖8 Wireshark顯示側錄到的封包數量來到358,219則封包。

此時，可清楚側錄到來自Ubuntu主機（172.20.10.4）的封包，證明攻擊者已能攔截原本不屬於其連接埠的資料，達成被動監聽效果，短時間內，都可以側錄到阿明發送與接收的封包。針對大量的封包資料，阿建在搜索欄位輸入指令「ip.addr == 172.20.10.4」來過濾發送到IP位址為172.20.10.4的封包，如圖9①、②所示。

圖9 過濾出與阿明電腦有關的封包。

阿建利用Wireshark側錄發送給阿明的封包，輕鬆獲得阿明的上網足跡，並將流量紀錄匯入到記事本，如圖10①、②和③所示，阿明在6月3號晚上11:05連線到Google，如圖11①、②和③所示，阿明在6月3號凌晨12:41連線到Yahoo。

圖10 阿明在6月3號晚上11點的流量紀錄。

圖11 阿明在6月3號晚上12點的流量紀錄。

阿建將他蒐集到的側錄紀錄拿給阿明看，這才讓阿明得知如果沒有好好設置MAC的學習數量上限，恐怕會讓自己的網路流量暴露光，不知不覺間，自己的許多資料都可能被有心人士利用，導致自己或公司受到威脅。之後阿明馬上設置了交換器的學習數量上限，讓每個連接埠不得重複輸入多個MAC位址，這樣駭客就沒有辦法利用偽造的大量MAC位置爆破交換器的MAC Table了。

這次事件以後，阿明不再偷懶摸魚，而是關注每一個最新資安問題，不再疏忽任何資安漏洞角落，粗碘鋅公司也因此建立起內部資安防護意識。這場實驗雖然只是一次內部測試，卻讓阿明認識到：「網路攻擊往往不是從入侵開始，而是從無視細節開始。」

結語

做好基本的交換器安全設定，如啟用Port Security、限制混雜模式、導入異常封包監控，才能夠使整體資安防線補上關鍵拼圖。在資訊安全的世界裡，攻擊從不總是高深莫測，往往只是來自對小細節的忽視。唯有從基礎做起，強化每一層防護，才能夠應對層出不窮的駭客手法。

