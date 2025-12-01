立法院三讀通過《人工智慧基本法》　構築台灣 AI 創新與安全治理基石

立法院114年12月23日三讀通過《人工智慧基本法》，旨在促進以人為本之人工智慧研發與人工智慧產業發展，建構人工智慧安全應用環境，落實數位平權並保障人民基本權利。本法將確保技術應用符合社會倫理，維護國家文化價值及提升國際競爭力，奠立法制基礎。

因應近年人工智慧技術發展快速，國科會於113年起著手規劃法案的草擬，多次徵詢產、官、學等各界意見，召開專家會議，並由行政院召開跨部會協商會議進行法條討論，凝聚各界共識，於113年7月15日進行草案預告。而後於114年由數位發展部接手推動法案立法作業，並同時研議「人工智慧風險分類框架」。

於此期間，立法院亦有多位委員關注本法，並自114年4月起召開數場法案公聽會及審查會議，數發部除參與討論，並針對委員提案積極拜會溝通，各方協力終使本法逐步臻於完備。

本法確認政府推動人工智慧之研發與應用七大原則：應遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視及問責。執行過程應兼顧社會公平及環境永續，提供適當之教育及培訓以降低數位落差；同時建立資安防護措施以確保系統穩健性與安全性，並對人工智慧之產出做適當資訊揭露或標記。

《人工智慧基本法》推動具體重點，包含寬列AI預算：辦理AI產業獎補助及優惠措施、提供友善創新實驗環境、推動人才交流與基礎設施及建立資料治理機制，為我國AI產業打造創新友善的生態圈。

《人工智慧基本法》立法後，政府將持續扮演跨部會協調平台，引導我國從半導體優勢邁向軟硬整合，在落實人權保障與數位平權的基礎上，全力推動人工智慧產業與應用。