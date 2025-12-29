TWNIC 公布 2025 年《台灣網路報告》

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布2025年度《台灣網路報告》調查結果，這項委由國立陽明交通大學進行調查的研究結果顯示，台灣整體上網率達88.75%，較2024年的88.39% 提升0.36個百分點；其中固網上網率為69.77%，行動上網率高達87.12%，5G行動上網率也攀升至40.76%。網路基礎建設已臻成熟，整體上網率成長趨緩，顯示「能否上網」的近用問題已大致解決，台灣數位發展正從「能否上網」轉向「用得好、用得有力量」的新階段。

值得關注的是，70歲以上長者上網率從2024年的50.20%提升至2025年的53.80%，增加3.6個百分點，此一趨勢不僅反映長者的數位參與度提升，亦可能與「世代效應」的遞移有關，過去已熟悉網路的中壯年族群逐步進入高齡階段，帶動整體長者族群的上網率隨之提高。然而，未上網者中高達82.13%表示沒有學習意願，有學習意願的比例更從2024年的8.23% 下降至2025年的4.45%。這些數據反映台灣數位包容政策已進入成熟階段，但也突顯新的挑戰：當「有意願且有能力」上網的民眾大多已上網，政策重點應從「教導如何學習」轉向「展現上網的樂趣與價值」。

而從本次調查也發現，線上醫療服務（7.86%）、政府公共服務（7.56%）、網路購物（7.55%）等貼近生活需求的實用服務，最能激起未上網者未來的使用動機，這也顯示如何讓未上網族群感受到使用網路的實質價值，成為數位包容政策深入推進的關鍵課題。

調查同時發現，台灣民眾在數位應用上出現高普及、低素養的隱憂。逾四成台灣民眾已使用生成式AI，但在資訊查證行為上卻呈現「高自信、低行動」的落差，有57.11%上網民眾自認對查證新聞或資訊真假的能力有信心，卻有近六成（58.5%）上網民眾從不或很少主動查證。類似的自主性困境也反映在短影音使用上，台灣民眾的短影音使用率已達到78.46%，其中更有58.04%台灣民眾是每日觀看。

進一步詢問短影音使用者的使用習慣，有超過半數的（56.09%）的短影音使用者承認觀看時間經常超過原先預期。這些現象顯示，當數位工具日益普及，培養民眾的資訊辨識能力與使用自主性，已成為台灣數位發展的當務之急。

台灣網路資訊中心董事暨執行長余若凡於活動開場時表示，今年的調查主題是『有效賦能新階段：從使用到駕馭的數位轉型』。當台灣民眾的網路普及率已經很高，我們下

一步該關注的是：從『能不能上網』轉向『會不會善用』。聯合國WSIS+20（世界資訊社會高峰會）在審視全球網路發展的討論過程中也特別指出，生成式AI平台以更低成本產製高度逼真的內容，因此資訊完整性、平台問責已成為全球數位治理的優先議題。公民需要的不只是使用工具的能力，更需要判斷能力、查證能力與風險意識。

會中同時以《有效賦能新階段：從使用到駕馭的數位轉型》為主題，邀請學研界專家共同探討台灣數位社會四大議題，包含：AI賦能的提升、資訊查證的信任困境、短影音的沉浸陷阱，以及有效賦能的弔詭效應。余若凡執行長主持論壇，國立陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超說明本次調查結果，座談與會者包含：教育部邁向數位平權推動計畫推動辦公室主任須文蔚、國立政治大學傳播學院教授張郁敏、台灣事實查核中心董事兼執行長邱家宜、台灣數位媒體應用暨行銷協會理事暨應用組召集人謝佩芳，以及中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷。