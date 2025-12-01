孕育AI創新文化　建構未來企業競爭力

鼎新數智針對200家企業進行調查顯示，有77%的受訪企業表示「不知道從何著手」、56%指出「缺乏AI人才」、40%認為「雲端成本過高」，另有近30%憂慮「資料安全」，顯示企業普遍了解AI的重要性，卻缺乏具體落地的起點。AI導入若無組織支持與資料基盤，任何技術投入皆無法產生持續效益。

企業對人工智慧（AI）的關注持續升溫，但多數組織在實際導入階段仍遭遇顯著瓶頸。AI技術早已成熟，然導入成效的落差不在演算法，而在環境。能否建立有助AI成長的制度、資料與文化土壤，正成為企業數位轉型的臨界因素。

鼎新數智針對200家企業進行調查顯示，有77%的受訪企業表示「不知道從何著手」、56%指出「缺乏AI人才」、40%認為「雲端成本過高」，另有近30%憂慮「資料安全」。這些數字清楚呈現現況：企業普遍了解AI的重要性，卻缺乏具體落地的起點。AI導入若無組織支持與資料基盤，任何技術投入皆無法產生持續效益。

企業常面臨AI導入四大挑戰：起步困難、人才不足、成本負擔及安全疑慮。

內部實踐驅動效能進化AI滲透日常運作

AI導入的有效路徑，並非直接以大型專案或創新亮點為起點，而是聚焦於「從內部使用中累積經驗」。以內部場景為試驗場，能讓AI透過實際運作逐步融入企業流程，進而建立長期演進的能力。

以「四高」場景作為AI應用的優先區域——高負荷、高經驗、高頻度與高知識——成為推動效率提升的明確切入點。這些工作類型往往耗時且不可出錯，AI能在資料整合、模式識別與內容生成上發揮強大效能。

在銷售作業中，AI可快速整合行業資料、客戶屬性與方案資訊，自動生成提案內容與策略分析，使提案效率提升逾40%。AI提供的多維建議與數據洞察，讓業務人員將時間轉向客戶互動與策略溝通。

交付與顧問支援端亦展現顯著改變。AI問答生成技術使知識文件能被即時提取，「確認書相似比對」功能讓文件撰寫效率提升達95%，原需1小時的人工作業如今可在3分鐘內完成。AI不再是被動工具，而是主動分擔知識勞務的智慧助理。

在後勤與研發場域中，AI表單生成使核銷與發票作業速度倍增，AI代碼生成技術則讓研發更新效率提升約33%。這些細微的改進帶來流程再造的連鎖效應，使AI成為企業運營中的「隱形共事者」。

構建AI友善環境 形塑智創文化基因

AI成功落地的關鍵，在於建立能持續孕育創新的內部生態，而非僅倚賴單一專案成果。企業若要讓AI成為可延展的能力，必須從組織結構、數據管理與文化價值三方面同時布局。

一、以小見大 讓成效引導擴散

AI導入初期不應追求規模，而應選擇最能具體反映價值的業務場景。當員工在日常工作中親身體驗AI帶來的改善，內部信任度自然提升，推廣速度隨之加快。此時，AI應用推動不再依賴自上而下的指令，而能形成由使用者自發驅動的內部滾動機制。

二、打破資料孤島 促進跨域智能協作

企業的數據價值若分散於部門間，將無法支撐AI模型訓練與決策應用。透過AI Agent整合交付端知識、後勤資料與顧問經驗，資料流動得以無縫串接，知識則能延伸應用。當跨部門數據得以融合，AI分析能提供更完整的決策支持，使資料驅動真正落地。

三、建立持續優化機制 推動AI共創循環

成立AI應用推動小組，定期追蹤使用狀況並蒐集回饋，有助於維持系統學習的動態調整。AI應用並非一次性專案，而是一項需持續迭代的營運能力。隨著使用量增加與回饋累積，AI模型與流程都會持續優化，讓自動化與智慧化同步成長。

四、深化AI文化 以價值觀支撐創新行動

企業文化是AI轉型的核心動力。鼎新數智提出的「智創、尊重、專業、開放、共創、樂享」六大價值，已成為AI時代下的文化範式。員工若能以開放、實驗的態度與AI共事，創新行為將自然滲透於決策與執行層面，形成可持續的組織智慧循環。

人機共融生態成形 AI放大專業價值

AI的真正意義不在於取代，而在於放大人類的能力與洞察。AI系統能處理大量重複任務，使人類專注於策略、設計與決策等高價值活動。AI的分析與生成功能，如同放大鏡，讓專業知識被即時轉化為行動，讓創意有更廣的實踐空間。

人機協作的深化，使企業不僅在效率上獲益，更在知識管理、創新決策與營運智慧上取得質變。AI使組織重新回歸思考本質，讓人力價值聚焦於「創造」而非「執行」。

AI轉型內化為體質 重構企業競爭基準

AI轉型已成為企業文化與思維模式的重構過程。當AI從工具走向體質，企業營運的核心邏輯亦隨之改變。AI不僅提升效率與準確性，更重新定義了「人與工作的關係」。

未來競爭力不僅取決於技術能力，更在於企業是否具備「與AI並肩工作的能力」。擁有AI素養的組織能快速學習、靈活應變，並以數據驅動決策。AI的角色將由輔助者轉為智慧運營的主引擎，使企業在不確定的市場環境中保持韌性與創新力。

當AI融入企業體質，數據流、知識流與決策流得以整合運行，組織運作的效率與智慧將被全面放大。此時，AI已不再是轉型選項，而是企業維持競爭優勢的必要條件。

＜本文作者：陳劉杰鼎新數智戰略支援處副總裁＞