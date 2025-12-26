Palo Alto Networks 與 Google Cloud 共同強化雲端與 AI 資安防護

隨著企業加速掌握代理式AI與雲端運算所帶來的顛覆性力量，Palo Alto Networks與Google Cloud宣布大幅擴展其策略合作關係，攜手推動AI解決方案的安全開發與部署，並提供值得信賴的基礎，協助企業在充滿信心的情況下，充分發揮AI的潛力。

Palo Alto Networks於2025年12月發布的最新《雲端現況報告》指出，客戶正大幅擴展雲端基礎架構的使用，以支援新一代AI應用與服務；同時也顯示，在過去一年中，99%的受訪者曾至少遭遇一次針對其AI基礎架構的攻擊。今日公布的合作協議，正是為了正面因應這些挑戰，透過強化的市場推進策略（go-to-market strategy），以及將安全性全面納入混合多雲基礎架構的每一層、應用程式開發的每一個階段，以及每一個端點，讓企業在雲端環境中保護其智慧財產權與資料的同時，仍能運用最先進的AI技術持續創新。此次合作夥伴關係的新階段將帶來以下成果：

從程式碼到雲端的端到端AI安全防護：企業將能透過Palo Alto Networks的Prisma AIRS，保護在Google Cloud上運行的即時AI工作負載與資料，涵蓋Vertex AI與Agent Engine。此外，透過以Prisma AIRS保護關鍵開發者工具，如Agent Development Kit（ADK），此項擴大合作將為Google Cloud打造下一代AI應用並建立安全基礎，且納入AI態勢管理以提升可視性、AI Runtime Security進行即時防禦、代理式AI安全以保護自主系統、AI紅隊演練進行主動測試，以及AI模型安全用於弱點掃描。

AI驅動的新一代軟體防火牆（SWFW）：Palo Alto Networks的VM-Series防火牆以軟體形式提供深度封包檢測與威脅防護，專為雲端（公有雲、私有雲、混合雲）及虛擬化環境而設計。透過與Google Cloud的深度整合，客戶將能在維持完善安全政策的同時，加速Google Cloud的導入與應用。

AI驅動的安全存取服務邊緣（SASE）平台：Palo Alto Networks的Prisma SASE是一個雲端平台，可為遠端使用者、分支據點與行動裝置提供安全存取與網路連線，同時深化安全解決方案與Google Cloud原生AI服務的整合。Prisma Access運行於Google的全球網路之上，讓使用者在存取部署於Google Cloud的雲端與AI應用時，能獲得更佳的使用體驗，並透過Google Cloud Interconnect協助客戶串聯跨多雲與多應用的WAN基礎架構，同時維持一致的安全政策。

簡化且一致的安全體驗：雙方的深度合作確保客戶解決方案皆已預先驗證，並經過工程設計以無縫協作，消除整合複雜度與營運摩擦，避免拖慢資安團隊的作業效率。這讓客戶能更快速部署防護、簡化法規遵循流程，並以單一、全面的視角掌握整個混合多雲環境的安全狀態。

