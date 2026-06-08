聯發科啓用研發資料中心　高算力支援未來成長

當AI應用快速演進，研發資料中心正成為半導體企業投入AI研發的重要基礎設施，並直接影響電子設計自動化（EDA）、晶片專案開發、模型訓練、推論測試與全球研發協作效率。聯發科技近期於苗栗銅鑼科學園區啟用研發資料中心，主要因應全球營運規模擴張，以及邊緣人工智慧（Edge AI）與雲端人工智慧（Cloud AI）解決方案研發需求升高。
聯發科技全球人力資源本部設施管理與工程處處長丁祖望表示，這座研發資料中心採自建模式規劃，任務在於支援公司既有與未來全球營運需求，並為AI世代的新產品與新市場機會預先配置基礎設施能力。
丁祖望說明，銅鑼基地位於園區南側，占地約25,000平方公尺（2.5公頃），整體採三期模組化建置，2023年宣布啟動，2026年第一期正式啟用，後續第二期與第三期將依業務成長與實際需求彈性投入建置資源。聯發科技資訊工程本部全球資訊服務副處長黃博揚補充，第一期電力容量約15MW，若後續兩期依同等規模規劃，三期合計可達45MW。這項規劃顯示，資料中心投資已被納入中長期研發基礎設施布局，而非僅以短期硬體採購需求作為擴充依據。
自建算力底座支撐研發與營運
聯發科技新啟用銅鑼研發資料中心的核心目標之一，是支援全球AI研發需求的高算力訓練與推論平台。黃博揚說明，該中心建置全台首座以NVIDIA DGX B200平台驅動之NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集，作為AI訓練與推論平台的基礎。團隊透過節點擴充架構與系統調校，讓多個運算節點形成可擴展的運算叢集。
就實際負載來看，黃博揚表示，該平台每月可處理高達1,380億個Token，達成超過2.4萬次模型訓練迭代。不過他也指出，Token只能反映部分AI語言模型運算負載，聯發科技相當大一部分算力需求仍是為了滿足積體電路（IC）設計流程中的電子設計自動化（EDA）。由於EDA軟體工作負載無法用Token單一指標衡量，但它是支援晶片設計、驗證與模擬的重要基礎。因此，算力平台的投資重點在於工作負載適配，未來若不同加速運算架構更適合特定研發場景，也會依內部需求規格、供應鏈成熟度與維運條件納入評估。
節能冷卻與供電韌性同步設計
隨著AI GPU與高效能伺服器功耗升高，資料中心的散熱與供電設計直接影響總持有成本與可用性。黃博揚指出，第一期機房同時採用氣冷與單相浸沒式冷卻技術，其中一樓為採氣冷架構的AI GPU算力中心，承載NVIDIA DGX B200平台驅動的DGX SuperPOD運算叢集；三樓則導入以x86 CPU架構伺服器為主的單相浸沒式冷卻機房，作為高效能運算與節能驗證場域。聯發科技透過風道設計與高效率空調製冷系統優化，使氣冷區電源使用效率（PUE）降至低於1.36。面對未來高效能運算的散熱挑戰，團隊自2023年開始研究與驗證浸沒式冷卻，並於第一期正式導入。
黃博揚說明，單相浸沒式冷卻的核心包含槽體、非導電絕緣冷卻液、運算伺服器與熱交換器。伺服器浸入冷卻液後，熱能由冷卻液帶走，再透過熱交換器轉移至外部冷卻水塔。經聯發科技內部測試，單相浸沒式冷卻可使冷卻效率提升2.6倍，能源使用效率最佳化至PUE 1.1。由於伺服器隔絕空氣中的灰塵，也移除風扇噪音與震動，長期有助於提升系統穩定性與設備壽命。至於GPU是否全面採用浸沒式冷卻，黃博揚表示，CPU伺服器已經過技術驗證，但GPU世代變化很快，仍須配合生態系、規格與工作負載持續評估。
在供電規格上，丁祖望表示，銅鑼研發資料中心採晶圓廠等級穩定供電系統，台電161kV特高壓環路供電具備兩個外線迴路，外線異常時可由另一迴路承接。全區電力系統採2N雙備援設計，並搭配UPS、不斷電切換、備用發電機與機櫃雙迴路供電。黃博揚補充，廠區內外線、機櫃與發電機均以備援為原則，目的在於讓研發資料中心的算力不因供電異常中斷。
永續設計也是這座資料中心的重要規劃。丁祖望指出，第一期建築依綠建築鑽石級最高規格建置，已取得候選標章，並導入雨水回收、外殼節能、生態綠網與再生能源等設計。基地綠覆蓋率達30%，以原生種為主規劃280棵喬木，屋頂可用面積設置太陽能板。聯發科技提供資料進一步揭露，自用太陽能板規劃235kW容量，年發電量可達28萬度；除民生用水維持使用自來水外，廠區空調與冷卻系統也開始採用銅鑼科學園區再生水，透過精密循環系統降低自然水資源消耗。