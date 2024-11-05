SD-WAN整合SSE雲平台　私有骨幹網路加速遞送

為因應企業數位轉型導致IT架構從集中走向分散部署，使得資安控管策略必須調整跟進，Cato Networks於2015年成立後，便開始基於雲端原生技術，自主研發Cato SASE Cloud平台，整合了安全服務邊緣（SSE）與軟體定義網路（SD-WAN）技術，以軟硬整合架構部署到全球各地網路接入點（PoP），搭建Cato全球私有骨幹網路（Global Private Backbone）來提供服務，加速網路封包遞送，同時確保企業機敏資料免於外洩或遭遇惡意程式入侵。

零壹科技資深經理謝季樺指出，自從新冠疫情爆發以來，安全存取服務邊緣（Secure Access Service Edge，SASE）成為業界的熱議話題，因為在遠端工作與雲端應用需求的驅動下，企業對於網路安全管理的需求大幅提升。隨著政府對於上雲政策的限制逐漸鬆綁，台灣的企業也開始加速雲端服務的採用。然而，在這樣的混合環境中，如何確保雲端與地端的安全控管成為一大挑戰，而SASE則被認為是解決這些挑戰的重要方案。

Cato Networks身為雲端原生的SASE解決方案供應商，自成立之初就以提供雲端原生的安全控管機制為目標。Cato的SASE解決方案包含了網路即服務（Network-as-a-Service）與安全即服務（Security-as-a-Service）的核心特性，整合了多種安全功能，如軟體定義廣域網路、網頁安全閘道（SWG）、雲端存取安全代理（CASB）、次世代防火牆（NGFW）以及零信任網路存取（ZTNA）等，將這些功能匯集於單一平台，提供企業高效的網路連結與安全策略。

全球部署建構私有骨幹網路

Cato SASE Cloud的網路即服務核心是SD-WAN技術，透過SD-WAN將企業的所有據點，無論是總部、分公司、遠端工作者，甚至是在公有雲平台上部署的應用服務，都串接為一個大型的廣域網路（WAN）。每個據點對Cato而言都是一個站點（Site），這些站點之間利用Cato的SD-WAN技術串聯成一個統一的網路環境。另一方面，安全即服務則是在這些站點之間的專屬WAN環境中部署安全控管策略，如基本的防火牆、上網管理規則、雲端存取安全規則等，確保每個站點的網路連接都受到充分的安全保護。

謝季樺說明，Cato SASE Cloud解決方案完全符合Gartner所描述的SASE架構。Gartner定義的SASE架構就是要將企業每個站點透過廣域網路技術連接起來，並且在這個網路環境中執行各種安全控管措施，包括防火牆、網頁安全閘道、CASB等服務。Cato透過全球部署的網路接入點，企業的網路流量會經由Cato的全球私有骨幹網路（Global Private Backbone）遞送到距離目的位址最近的接入點，確保網路的傳輸效率與連接品質。這些接入點之間已具備路由的優化，以避免廣域網路架構中節點過多可能導致的傳輸延遲問題，藉此達到加速的效果。

針對企業最關心的延遲問題，Cato藉由在全球超過80個國家的網路接入點部署自家設備，並進行自主管理，以減少因租用公有雲平台而產生的延遲風險。謝季樺認為，Cato提供的SASE解決方案與其他服務供應商不同，Cato是把自家設計的軟硬整合主機部署到每個網路接入點，這些主機不僅包含實體資源，作業系統與應用層更是自主研發，可確保整體的運行效能與安全性。

SSE平台實作零信任控管

在資安領域，Cato SASE Cloud解決方案採用了稱為SSE 360的安全服務邊緣技術堆疊，並結合Cato Socket SD-WAN設備，提供完整的SASE解決方案。謝季樺指出，Cato建議的最佳建置實務是企業應在終端裝置上部署Cato Client，以便對居家或遠端辦公的員工進行管理與控管。此外，對於無法安裝代理程式的私人裝置或委外廠商，Cato也提供了無代理程式的存取方式，以確保企業網路的安全性。

對於企業來說，無論是新增營業據點，或是首次導入SASE服務，都可以透過部署Cato Socket SD-WAN設備連接至Cato的全球私有骨幹網路，並透過SSE 360平台進行資安偵測與回應，達成有效且一致性的安全管理措施。

針對尚未採用SASE雲端服務的企業，謝季樺建議循序漸進，首先應清點現有的網路架構與外部據點數量，並根據現有線路的頻寬來選擇適合的Cato Socket SD-WAN設備。在解決網路層面的問題後，企業需於Cato的管理介面中配置節點路由規則，這個過程也可同時進行零信任存取的設計，而零信任需要具備識別存取者身分的機制。因此，統一身分認證平台，如Okta、Active Directory或Azure Active Directory（Entra ID）等，成為實現零信任的關鍵前提。

零壹科技資深經理謝季樺指出，Cato的SASE平台為企業提供一致性、高效能的網路連接與安全保障，正符合現代企業數位轉型的應用需求。

畢竟Cato本身並非身分認證平台，而是存取平台與存取安全策略的提供者，因此須能整合企業既有的身分認證機制。Cato透過標準的SAML（安全斷言標記式語言）與身分提供者（IdP）進行串接，實現身分整合與存取控制。在確認身分之後，Cato還能透過代理程式的部署，掌握裝置的安全狀態，幫助企業實現零信任的控管模式。

在代理程式的部署方面，Cato Client支援目前主流的作業系統，包括Windows、macOS、iOS、Android和Linux，藉此自動連接到Cato SASE Cloud平台。Cato建議在這些作業系統分別部署對應的代理程式，以確保終端裝置的安全性。身分認證通過之後，代理程式可以進一步檢測裝置的狀態，確保其符合企業的安全規範。

另一方面，無代理程式（Clientless）存取方式則允許使用者透過瀏覽器，以最佳化且安全的方式存取選定的應用程式。使用者只需透過瀏覽器登入網站，便可通過Cato的全球私有骨幹網路存取應用程式，並透過單一登入（SSO）進行身分驗證，隨即顯示已核准的應用程式。

單通道雲端引擎保障檢測運行效能

近兩年企業相當關注AI與機器學習應用，謝季樺指出，實際上在Cato SASE Cloud平台運行的大數據分析中，AI早已被用於強化資料處理能力，如防毒引擎、入侵指標比對等。這些分析結果會自動應用到企業的安全策略中，進一步提高防護的有效性。

Cato SASE Cloud運用的單通道雲端引擎（Single Pass Cloud Engine，SPACE）可說是獨特的機制之一。謝季樺進一步說明，SPACE能在單一解析引擎中完成所有安全規則的檢查與控制，避免了傳統上多個安全引擎之間的資料傳遞延遲，大幅提高了運作效率。在此架構下，所有安全檢查均在同一階段完成，無須經過多次的封包拆解與組合，使得Cato SASE Cloud解決方案，得以在效能與安全性方面展現優勢。