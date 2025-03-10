全代理架構SASE服務　零信任網路分段限縮風險

為協助企業在多元的數位化應用場景中落實零信任控管模式，Zscaler持續強化其雲端原生的Zscaler Zero Trust Exchange平台。

近期，Zscaler宣布推出零信任網路分段（Segmentation）機制，此技術源自2024年收購Airgap Networks所取得的無代理、基於身分的網路分段技術，為全球分布的分支機構、工廠、資料中心及公有雲環境中的使用者、裝置與工作負載，提供動態且精細的存取控制，藉此遏止東西向網路流量中的潛在滲透威脅。

Zscaler Zero Trust Exchange平台的核心優勢在於能夠全面對抗攻擊鏈中的每個環節。該平台採取整體性防護策略，與MITRE ATT&CK框架相對應，從縮減攻擊面、預防入侵、阻止橫向移動到防止資料外洩，皆提供完善的安全防護。平台基於最小權限原則，透過全代理（Proxy）架構實現大規模的TLS/SSL流量檢查，並根據使用者身分、存取情境與控管政策，確保使用者與應用程式之間的安全連線。

藉由安全存取服務邊緣（SASE）架構，企業無需將內部網路延伸至分散各地的據點與公有雲環境。每個外部據點、工廠及公有雲皆可視為獨立的虛擬網段，透過任何寬頻連線直接與Zero Trust Exchange平台通訊，進一步降低攻擊面，並防止勒索軟體在不同營運據點之間的橫向傳播，提升整體資安韌性。

雲服務採用數增長 帶動資安議題

SASE與零信任的發展，與企業對雲端服務的接受度及使用程度息息相關。Zscaler亞洲區技術總監梁耀康觀察指出，台灣目前的雲端服務法規與使用限制，使企業在採用雲端解決方案時抱持顧慮，進而影響SASE與零信任的推動。儘管企業普遍認同零信任的重要性，但對雲端服務的陌生與疑慮仍是一大障礙。然而，數位轉型步伐較快的企業，如廣泛使用Microsoft 365等雲端應用，已逐步採用SASE服務以簡化資安管理的複雜性。

梁耀康表示：「目前SASE與零信任的採用正處於漸進發展階段，尤以製造業與銀行業的進展最為顯著，尤其是在金管會大力推動下，金融業者積極投入相關技術的了解與測試。」全球市場的發展趨勢也是台灣企業的重要參考依據，愈來愈多企業採用完整的SASE方案進行資安控管，其最大效益在於強化資安與簡化管理。儘管SASE、SSE（安全服務邊緣）與零信任等名詞繁多，其核心理念皆聚焦於一致性的安全防護，不論數位資產位於內部網路或雲端，都須持續驗證存取者，以實現隨時隨地的安全防護並簡化整體資安架構。

SASE的資安效益在於一致性的控管，能減少攻擊成功的可能性與管道，並提供顯著的管理簡化，尤在全球資安人才短缺之際，SASE能有效減輕資安人員的負擔。此外，零信任平台化的服務，能整合分散的資安產品與政策，降低人為配置錯誤或產品整合不良所帶來的風險。平台上統一格式的日誌資料，則有助於後續的關聯性分析與資安監控。

值得注意的是，率先導入零信任控管模式的企業，往往也是數位轉型推進較快的企業，顯示零信任不僅是資安議題，更是數位轉型的重要推手。梁耀康強調，零信任的落實，能讓企業在數位轉型過程中無後顧之憂，因此向高階管理層說明零信任的價值時，應強調其對數位轉型目標的助益，而非僅視其為資安措施。

參考CISA方法論落實零信任

SASE雲端服務整合了多項關鍵技術與產品，包括零信任網路存取（ZTNA）、雲端存取安全代理（CASB）、網站安全閘道（SWG）及防火牆等。雖然零信任是SASE控管策略的核心，但兩者在概念與應用上並不完全相同。美國國土安全部旗下的網路安全暨基礎設施安全局（CISA），依據美國國家標準與技術研究院（NIST）特別出版物800-207，將零信任定義為一種網路安全原則與架構模型。

Zscaler亞洲區技術總監梁耀康建議，企業在評估零信任控管模式時，應說明其對數位轉型目標的助益，而非僅討論資安控管措施，如此方可使高層更能理解並支持資安控管的必要性。

CISA所提出的《零信任成熟度模型》將零信任架構劃分為五大核心支柱：身分識別、裝置、網路、應用程式與工作負載、資料。這五大支柱共同構成了零信任架構的基礎。例如，多因素驗證（MFA）與身分治理確保了使用者身分的安全性；持續監控裝置的安全狀態；強化網路分段與流量監控；確保應用程式安全並實施最小權限原則；以及強化資料分類、加密與存取控制。

零信任的核心概念是「假設攻擊者已成功滲透企業網路」，因此所有存取請求皆須持續驗證，無論是遠端存取SaaS服務或內部應用系統，皆需經由政策引擎進行決策。政策引擎整合了身分、裝置風險狀態與威脅情報，並具備執行網路隔離等控管能力，透過自動化、協調與可視化機制，實現全面的零信任控管。

梁耀康進一步指出，根據CISA與NIST的定義，零信任是一種理念，而非SASE的組成部分。SASE結合了SD-WAN與SSE技術，並透過政策引擎實現安全控管。Zscaler的Zero Trust Exchange平台採用全代理技術架構，確保所有資產的存取連線皆須經過該平台的驗證後，才能存取機敏資料或應用程式。此平台如同「代理人」，使用者必須先提交請求並經過檢查，才能執行操作。雖然此程序增加一道流程，但由於網路技術的進步與平台設計的優化，整體操作體驗並不受影響。

目前，Zscaler不僅保護使用者端，更將零信任理念擴展至雲端伺服器、IoT裝置與第三方供應鏈。面對數量龐大且安全性不一的IoT設備挑戰，Zscaler架構能即時評估風險並控管存取，防止攻擊擴散至企業內部。最新的零信任網路分段機制透過細緻的存取控管，有效防止攻擊橫向移動，進一步提升企業網路的資安防護能力。