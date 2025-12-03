地端小語言模型興起　企業導入邁向自主可控

當前生成式人工智慧（GenAI）的產業發展，正來到技術與策略轉折點。過去三年，企業的焦點集中於雲端服務與模型探索，但2025年開始浮現「地端自主」的浪潮。全球企業不再單純仰賴雲端大型語言模型（LLM），而是開始尋求能在內部環境運行的小型語言模型（SLM）與自主開發框架，藉以掌握資料主權、降低長期成本，同時提升應用的掌控力與可持續性。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰指出，2025年已然成為「地端模型」的元年，其核心驅動力在於企業對資料主權、成本效益與應用可控性的高度重視。隨著大型語言模型的技術競賽趨於穩定，市場焦點正迅速轉向更適合企業內部落地的小型語言模型。這波趨勢意味著企業AI自主開發時代的開啟，而整合性開發平台將成為弭平導入鴻溝、加速價值實現的關鍵。

加速開發 縮短軟硬體磨合期

吳柏翰觀察到，自2023年雲端生成式AI服務普及後，企業在享受其便利性的同時，也逐漸意識到將核心知識與敏感資料交付雲端所潛藏的風險。此一需求缺口，促使全球科技巨擘紛紛調整戰略，加速推出可供地端部署的開源模型。從DeepSeek引發產業震撼，到OpenAI釋出開源模型，再到Google發表Gemma 3系列，一連串動態清晰地描繪出技術風向的轉變。

吳柏翰進一步說明，LLM正逐步往SLM演進，他將VRAM（顯示記憶體）需求低於96GB的模型明確歸類為SLM範疇。這類模型不僅大幅降低企業導入的硬體門檻，更重要的是，它使企業能在資料不出內網的前提下，建構專屬的智慧應用，因為「企業內部知識，只有企業自己最了解」。

然而，從雲端API的調用轉向地端自主部署，企業勢必面對陡峭的學習曲線與實務挑戰。吳柏翰引用市調機構（例如瑞銀）報告，歸納企業在地端AI導入過程的八大痛點：投資回報（ROI）不明確、長期停留於概念驗證階段、AI伺服器部署成本過高、資料隱私與法規遵循壓力沉重、開源建構能力不足、線上通用模型對企業知識理解不足而需大量微調、缺乏有效運用GPU的技術能力，以及最終對系統自主權的需求。這些環環相扣的問題，使許多企業即便購置昂貴的AI伺服器，仍耗費大量時間與資源卡在底層軟硬體整合階段，無法順利將企業知識與應用場景接軌。

為了破解這些難題，APMIC推出企業自主AI開發平台PrivStation。吳柏翰強調，該平台的關鍵優勢在於團隊組成具備「混血基因」，同時擁有Google開發專家與多張NVIDIA專業認證的技術人才，使PrivStation得以深度整合兩大技術生態系的優勢。平台完全支援Google開發套件（ADK），企業可無縫接軌Gemma系列模型，進而開發Agent-to-Agent（A2A）協作與模型上下文協定（MCP）等進階應用。

PrivStation的發展理念在於縮短企業從採購、部署硬體到落地AI應用的漫長過程。吳柏翰指出，傳統以開源方案開發時，企業需自行處理從作業系統、網路儲存、叢集管理（Kubernetes）、CUDA與Python等繁複技術堆疊，至少耗時7個月。PrivStation透過預先整合與優化的軟體環境，將部署期壓縮至30天內，並將主權模型研發投入、資安認證合規成本與人員學習曲線等隱性成本產品化，從根本改變企業導入AI的成本結構與時程效益，讓企業得以真正自主完成模型訓練。

建構量化模型能力指標

除了工具層，APMIC也投入大量資源，打造符合台灣繁體中文語境與產業脈絡的主權AI模型。吳柏翰提出了主權模型、產業模型至企業模型的三層式架構。其核心的「APMIC ACE-1-24B」是一款非開源的240億參數級SLM，專為企業應用設計。在台灣法律等專業領域的評測中，其表現勝過GPT-OSS-20B等國際開源模型，且僅需約50GB VRAM即可運行，符合SLM高效率的特性。

基於此主權模型，APMIC進一步推出了針對金融與製造兩大關鍵領域的產業模型。ACE金融理專模型涵蓋六大專業領域，並已通過台灣金融研訓院的證照測驗；ACE生產管理後勤模型則深度整合ERP與MES系統，專注解決製造業的核心痛點。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，APMIC的主權AI戰略，主要是透過整合硬體、軟體、模型與開發工具，協助企業打造出專屬的AI中樞，讓AI不只是輔助工具，而是企業知識運算與決策的核心資產。

在AI產業快速發展的同時，吳柏翰也點出市場普遍缺乏一套公認的企業級AI評估標準。目前通用的評測多為針對通用人工智慧（AGI）所設計，無法真實反映模型在特定企業場景中的應用成效。他強調，若無客觀標準，企業將難以判斷AI的真實能力，也無法有效部署AI Agent。為此，PrivStation內建了完整的繁體中文模型評測集、衡量框架與工具範例，協助企業在導入前，能有依據地評估模型的適用性，為企業導入AI奠定了信任的基礎。

吳柏翰認為，企業AI的成功絕非單一廠商所能獨立完成，而需仰賴一個健全的生態系統。APMIC將自身定位為工具提供商，並透過PrivStation平台串連：顧問夥伴、系統整合商、垂直應用軟體的ISV夥伴，以及最重要的算力夥伴，藉此建立生態圈級的服務模式，形成一個從算力到價值的完整服務鏈。