建構應用安全護欄　化解影子AI失控風險

生成式人工智慧（GenAI）快速滲透企業流程之後，IT或資安團隊面對的已經不是單一新應用，而是一種新的流量型態與新的行為模式。員工透過瀏覽器或SaaS應用直接使用各式GenAI服務，開發團隊則透過API把大型語言模型（LLM）嵌入到客服助理、知識庫查詢、文件生成與自動化流程編排。

這兩種應用場景共同本質都是把企業資料、帳號權限、網路流量與運算成本，交由高度自動化的推理流程處理，因此可視性成為治理的起點，而控管措施必須前移到更靠近請求入口的控制點，才有能力降低運算資源（Token）成本消耗、資料外洩、模型汙染或流程誤觸等風險。

Palo Alto Networks台灣技術總監蕭松瀛表示，該公司在AI議題上的發展並非一開始就聚焦AI安全，而是先用AI能力強化既有資安產品的偵測與分析效能，主要是以Precision AI作為定位，核心概念是把雲端交付安全服務（CDSS）帶入既有防護機制，藉此提升威脅偵測的準確度與覆蓋面。

蕭松瀛指出，AI應用普及使企業的安全需求出現明顯分流，一條是員工使用AI的治理與控管，另一條是企業自行開發AI應用時的安全要求。這個分流直接影響資安產品發展方向，因為兩條路徑的風險層面不同，決策者關心的衡量指標也不一樣。員工使用情境較在意可視性（Visibility）、是否能識別使用的AI服務類型、限制上傳與貼上內容、落實資料外洩防護（DLP）與雲端存取安全代理（CASB）等治理機制。企業開發情境則更在意提示詞注入、模型弱點、供應鏈元件與函式庫風險、紅隊演練驗證能力，以及執行階段（Runtime）能否持續監控與阻擋異常行為。

建立資料防洩與合規圍欄

針對員工使用AI的治理，蕭松瀛表示，企業最常見的壓力是管理層希望員工使用AI提升生產力，甚至願意支付訂閱費，資安團隊則必須同步回應資料外洩與合規要求，這使得「先盤點再控管」成為必要流程。AI存取安全的第一個門檻，是能否識別員工正在使用的服務是否屬於AI類別，並進一步辨識該服務的使用屬性，例如偏向文字對話、影像生成、影片編修或其他功能型態。

蕭松瀛強調，若企業只採用URL封鎖或分類封鎖，雖然能快速降低暴露面，但治理價值有限，因為多數企業更想要的是限制高風險行為而非禁止使用，例如限制上傳檔案、限制貼上機敏內容、限制特定帳號群組使用特定功能，這就需要在流量層取得可視性，並能解析內容以配合DLP政策。

在落地方式上，流量若經過地端次世代防火牆（NGFW）或雲端化的安全存取服務邊緣（SASE），就能在一致介面上呈現員工使用AI的全貌，包含誰使用了哪些AI服務，以及是否觸發資料外洩告警。蕭松瀛進一步說明，Palo Alto Networks提供的AI存取安全（AI Access Security），可整合在既有的NGFW或SASE架構，建立內容識別能力，針對對話內容進行即時掃描與過濾。當系統偵測到員工試圖在對話框中貼上符合信用卡號、身分證字號或特定機密標記的文字時，能即時阻斷該次傳輸或進行資料遮罩，確保機敏資訊安全性。

這種具備上下文感知能力的防護機制，讓企業能夠在開放創新的前提下，建立起一道資料安全圍欄，減少管理階層對AI採用的疑慮。此外，透過可視化儀表板，IT或資安團隊能掌握企業內部AI工具的使用排行、活躍用戶與高風險行為輪廓，把原本不透明的影子IT轉化為可被管理與稽核的資產，進而制定更精準的存取政策與DLP規則。

開發源頭阻斷惡意指令

為了應對開發端的挑戰，Palo Alto Networks提出了Prisma AIRS平台。蕭松瀛分析，開發AI應用如同傳統的軟體開發生命週期，存在著供應鏈風險。開發者在引用開源模型或第三方函式庫時，往往難以確認其中是否潛藏惡意後門或既有漏洞。這就如同2021年的Log4j事件，若底層組件不安全，整個應用程式便岌岌可危。因此，AIRS引入了類似軟體物料清單（SBOM）的概念，提供模型掃描與自動化紅隊演練功能。透過AI驅動的紅隊測試，系統能模擬成千上萬種攻擊手法，對企業開發的模型進行高強度的壓力測試，試圖誘發其產生錯誤回應或洩漏訓練資料，藉此在應用程式上線前找出邏輯漏洞。

蕭松瀛特別提到，許多企業雖然意識到需要建立護欄（Guardrail），但往往苦於缺乏專業人力與工具。AIRS提供的自動化評級與掃描機制，能夠協助開發團隊在持續整合／持續部署的流程中，即時發現並修補模型弱點，實現「安全左移」的開發理念。

在AI應用程式實際運行的階段，防禦的思維則必須轉向即時性與資源效率。當攻擊者發動提示詞注入攻擊，試圖誘導AI模型執行違規指令，或是利用自動化腳本發送大量複雜請求以耗盡企業的Token時，傳統的防禦手段往往是在模型生成回應後才進行過濾。這意味著，企業已經為處理這些惡意請求支付了昂貴的API呼叫費用或算力成本。

Palo Alto Networks的AIRS採用了一種中介閘道（API Gateway）的架構，能夠像代理伺服器（Proxy）一樣，嵌入在應用程式與LLM之間。蕭松瀛說明，在這種架構下，所有的輸入提示詞在傳送給後端模型之前，都會先經過AIRS的即時檢測。一旦系統識別出惡意意圖、越獄指令或異常流量特徵，便會直接在閘道端進行阻斷，請求根本不會抵達後端的LLM。這不僅有效防堵了攻擊，更為企業節省了大量無謂的Token消耗，避免因惡意攻擊而導致的營運成本暴增。