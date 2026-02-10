Agentic AI 落地實例！CKmates 運用：AWS Quick Suite 實現企業資安即時通報助理

在生成式AI加速走入日常工作的趨勢下，企業不再只追求看見數據，更重視如何把資訊快速轉成可執行的決策與流程。AWS最新AI服務Amazon Quick Suite，將商業智慧（BI）、資料搜尋、研究蒐集與自動化整合在同一工作空間，並以代理式AI（agentic AI）扮演「虛擬助理／隊友」，協助使用者用自然語言取得關鍵資訊，將「思考—決策—執行」串成一條線。

Amazon Quick Suite的核心能力涵蓋三大面向：以Quick Index彙整企業內部資料庫、文件與郵件等，Quick Research快速擷取並整理外部來源資訊；並以Quick Flow將任務與跨部門流程自動化，縮短從找資料到完成工作的時間。

在實務應用上，CKmates已協助企業組織導入Quick Suite，打造「資安情資通報助理」，系統不僅能自動蒐整權威資安情資，更能將資產清單轉化為可分析數據，與內部資產現況進行交叉比對；完成風險盤點後，即時推播通知給對應負責人，讓團隊能更快掌握影響範圍並啟動應變。

CKmates指出，該系統為日常管理帶來三項顯著提升：提升情資蒐集效率、透過數據儀表板即時呈現資產風險，並加速通報流程以縮短應變時間。CKmates具備從雲端架構規劃、資料整合與知識庫建置，到自動化流程設計與資安應用落地的一站式服務能量，協助客戶將AI代理快速導入既有作業流程。隨著AI代理逐步成為企業標配，CKmates也將持續結合Amazon Quick Suite的整合能力，協助企業加速推動資料驅動與自動化落地。