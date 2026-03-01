AI 驅動、以人為本：中飛科技攜手 Proofpoint 協助企業建構資安防禦支柱

隨著AI的發展成為駭客發動精密攻擊的利器，傳統的被動防禦已難以招架。資安領導代理商中飛科宣佈，與Proofpoint深化戰略合作，共同推進「AI驅動、以人為本（Human-Centric）」的新世代防護架構。透過兩大資安支柱，協助台灣企業精準掌握駭客以「人」為主要攻擊目標所帶來的風險，並利用AI自動化技術構築防線。

Proofpoint的核心理念在於以行為為基礎的資安防護模式，透過分析使用者行為、角色與風險等級，聚焦「人」這一關鍵因素，預防資料外洩並降低威脅衝擊。在數位轉型與遠距辦公的趨勢下，攻擊者不再僅針對系統漏洞，而是轉向企業內部最具變數的環節——員工（People）。本次推出的两大支柱將全面導入AI威脅分析，辅助企業在面對高度偽裝的攻擊時具備預判能力。

協作防護（Collaboration Protection）：專注於保護人員日常工作與溝通所使用的核心管道，特別是電子郵件等協作環境。此解決方案以Proofpoint Core Email Protection與Email Fraud Defense為基礎，結合AI驅動的威脅情報、行為分析與語意判斷，全面防禦以人為目標的攻擊，包括釣魚郵件、商務郵件詐騙（BEC）、冒充攻擊、帳號接管以及AI生成詐騙內容。透過近即時分析郵件內容、寄件者身分、互動關係與攻擊意圖，協作防護能在使用者接觸威脅前即加以阻擋，同時提供清晰的風險可視性與自動化處置能力，協助資安團隊降低調查負擔與警報疲勞。

資料安全與治理（Data Security & Governance）：協助企業全面掌握、保護並治理分散於郵件、端點、雲端與SaaS環境中的敏感資料。此解決方案整合Proofpoint的資料安全能力，包括資料外洩防護（DLP）、Adaptive Email DLP與資料安全態勢管理（DSPM），運用AI與行為分析技術，自動識別敏感資料、評估暴露風險，並防止因誤操作或惡意行為所導致的資料外洩。透過一致的資料保護政策、風險優先排序與引導式修復機制，企業得以降低資料分散與過度暴露的風險，同時強化法規遵循，將資料安全從被動應變轉化為以治理為核心的主動防護策略。

中飛科技副總經理張永鑫Alex Chang強調，作為Proofpoint的戰略代理夥伴，我們觀察到企業在保護資料與管理雲端態勢時，常面臨設定複雜與警報疲勞的痛點。本次整合的兩大防護支柱，不僅是技術的導入，更是管理流程的優化。我們將提供全方位的技術支援與顧問服務，協助客戶落實真正的資料治理與員工韌性。

Proofpoint亞太及日本區通路業務副總裁Nelson Soon指出，渠道夥伴是Proofpoint成功不可或缺的一環。透過中飛科技專業的技術團隊與對本地市場的洞察，我們能更精準地將Proofpoint的技術和平台推廣至製造、金融與高科技產業，協助合作夥伴與客戶共同對抗日益複雜的資安威脅。

Proofpoint東南亞及韓國台灣區副總裁JP Yu表示，台灣企業正處於數位轉型的關鍵階段，而在AI時代下，資安威脅已明顯轉向以『人』為目標的社交工程攻擊，同時也大幅提高了關鍵資料與核心資產遭到外洩與濫用的風險。我們很高興能與中飛科技緊密合作。透過Proofpoint的威脅情報與技術，我們致力於為亞太區企業提供最先進的防線，將人員風險轉化為強大的防禦資產。

此外，隨著AI技術持續快速演進，具備不同自動化程度的先進AI模型，為企業帶來前所未有的創新可能，同時也伴隨更複雜且難以預測的資安風險。中飛科技與Proofpoint將持續深化在地合作，攜手引進全球最新的資安創新與AI防護技術，協助台灣企業在擁抱AI帶來的效率與競爭優勢之際，也能守護關鍵資料與核心營運，打造面向未來的資安防護體系。