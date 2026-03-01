網路是企業布局量子關鍵

近年來，量子運算已跨越實驗室，成為影響未來運算能力上限的重要方向。其價值不僅是處理速度的疊加，也提供了突破運算瓶頸的解題思維。麥肯錫預估，至2035年，量子技術將創造近千億美元的產值。這意味量子運算不再是「未來式」，而是企業現在就必須納入IT戰略的「進行式」。

然而，如今的量子電腦仍停留在數百位元的階段，距實際應用所需的數百萬位元差距甚大。即使是最激進的藍圖，至2030年也僅計畫實現幾千個量子位元。我認為，量子運算能否真正賦能產業的關鍵，不在於單台設備的位元數，而在於架構的協同能力。

<p> 思科觀察，未來的運算典範將走向分散式量子運算，而量子網路則是釋放其潛能的突破口。這正是我們與IBM合作的核心思維。我們的目標不是打造單一龐然大物，而是透過先進網路技術，讓多台量子系統精密協同。

<p> 要實現分散式量子運算，高效連接量子系統的關鍵組件不可或缺。例如，思科與加州大學聖塔芭芭拉分校合作開發的量子網路糾纏晶片原型。該晶片能產生糾纏光子對（Entangled photon pairs），透過量子傳態實現跨越任何距離的瞬時連接，正如愛因斯坦所稱的「鬼魅般的遠距作用（Spooky action at a distance）」。這項技術不僅是建構量子網路的基礎，更代表著我們能夠有效突破單一量子電腦的運算瓶頸。

<p> 面對量子技術日新月異的發展，以及分散式量子運算的核心地位，企業若要確保其IT策略具有前瞻性，重新審視IT架構將是關鍵。首先是戰略性硬體投資與應用識別：企業應積極與硬體創新者接洽，對齊量子位元發展藍圖與自身運算需求，並識別量子運算解決產業核心問題的潛力，以掌握最佳投資時機；其次，超前部署量子網路架構：企業須規畫跨站點的分散式量子系統，同時確保量子運算與經典運算之間的互通性。

<p> 台灣具備全球領先的半導體製程與先進運算供應鏈，這些優勢在量子時代同樣無可取代。然而，關鍵不在於是否率先投入昂貴的量子硬體，而在於能否以策略性視角規畫量子網路架構，並與既有IT環境進行智慧整合。最終，量子運算的競爭，本質上是一場「架構前瞻性」的競賽——誰能及早掌握新的運行邏輯，誰就能在量子時代中占據制高點。

<p> ＜本文作者：林岳田現為思科台灣總經理＞