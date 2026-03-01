Cloudflare 推出支援後量子加密的 SASE 平台

Cloudflare推出全球首個完整安全存取服務邊緣（SASE）解決方案，以支援現代的後量子加密標準，實現重大里程碑。Cloudflare One SASE平台將其先進的後量子加密技術整合至所有主要網路配置中，在企業環境與其全球網路之間建立最安全的橋樑，而該全球網路亦為全球規模最大的網路之一。企業可藉此保護敏感資料免受新一代網路威脅的侵襲，確保無縫過渡至最新加密標準。

隨著量子運算技術日益成熟，保護醫療、銀行、個人資料等敏感資訊的加密技術正面臨嚴峻考驗，現有的安全措施可能被淘汰。為避免這種情況，美國國家標準技術研究所（NIST）已明確警告量子電腦能破解傳統加密技術，因此企業必須在2030年前升級加密演算法，否則將成為量子電腦的犧牲品。儘管期限看似遙遠，但升級全球基礎設施的工程浩大。攻擊者早已利用這段時間落差，發動「先竊取、後解密」的攻擊，竊取國家機密、經過加密的財務記錄和健康資料，待量子電腦成熟時解密。隨著傳統加密技術及量子運算能力的差距逐漸縮小，企業必須立即採取防護措施，否則其貴重資產將暴露於風險下。

Cloudflare於2025年推出業界首個雲端原生後量子安全Web閘道（Secure Web Gateway）及零信任（Zero Trust）解決方案，在保護從終端使用者裝置傳送至公共及私人網路的企業網路流量方面，邁出重要一步。而日前的最新發布則進一步完善SASE方案，透過Cloudflare IPsec及Cloudflare One Appliance為廣域網路應用場景新增後量子加密支援，確保Cloudflare One生態系統的各個部分，包括零信任存取及廣域網路即服務，均受最新加密標準的保護。Cloudflare憑藉其在後量子TLS通訊協定方面的經驗，並運用至IPsec，Cloudflare One現已成為在速度及穩定性上都較傳統設定優勝的SASE解決方案，同時也透過後量子加密技術，為網路流量提供抵禦未來威脅的能力。

Cloudflare執行長暨共同創辦人Matthew Prince表示，保護網路免受未來威脅不應該是複雜的負擔，更不該成為導致網路分裂的理由。我們自2017年起致力將後量子標準融入我們的網路架構，如今我們將這項防護擴展至整個SASE平台，讓後量子安全成為預設標準。客戶無需硬體升級、複雜設定，或額外付費。我們致力確保客戶今日所倚賴的安全連線，能長久保障安全。

Cloudflare的IPsec VPN可實現：