NAS 原生整合 NDR 聯防　秒速封鎖異常流量

資料的價值端賴運算，卻往往受限於傳輸。在全快閃儲存技術（All-Flash）已能提供極高IOPS表現的環境中，網路頻寬與封包處理能力若未同步升級，往往成為限制整體儲存效能發揮的瓶頸。長期深耕儲存領域的威聯通（QNAP），近年來積極跨足網通市場，企圖補齊儲存效能與網路頻寬之間的落差，讓企業在規劃AI推論、虛擬化與資料密集工作負載時，不再把儲存與網路拆成兩套各自為政的專案。

為滿足此客戶需求，QNAP專案副理許智傑指出，2026年網通產品線將聚焦兩大主軸。其一是持續擴展10GbE、25GbE到100GbE的高頻寬方案，以提供環境的高吞吐量（Throughput）；二是深化網路儲存裝置（NAS）與交換器的協同整合，透過軟硬體技術，將企業級的資安防禦與高可用性架構帶入各式AI應用場景。

威聯通研發副理許智傑指出，交換器與NAS深度整合，結合混合速率連接埠與NDR聯防機制，為AI世代應用場景，建構兼具高速傳輸與即時資安防護的堅實基礎。

在當前企業IT環境中，全快閃儲存陣列已逐漸成為高性能運算的標準配置，然而網路傳輸速度往往成為制約整體效能的瓶頸。為了打通這條高速資料傳輸的任督二脈，QNAP預計於2026年稍晚推出新款100GbE交換器，可用於解決I/O瓶頸，讓前端的資料能以極致速度饋入後端的儲存核心。

許智傑進一步分析，過去100GbE規格通常僅見於大型資料中心，且連接埠設計往往採用高密度配置，對於一般企業而言不僅成本高不可攀，規格也過於冗餘。QNAP的策略是把高階規格下放，透過自主研發與彈性的硬體配置，提供具備10GbE、25GbE與100GbE混合介面的交換器，讓企業能以更合理的成本建構高速骨幹網路。特別是在AI運算與橫向擴充（Scale-out）架構中，25GbE將成為連接多台NAS節點的甜蜜點，透過高速互連將多台儲存設備邏輯化為單一儲存叢集，不僅大幅提升吞吐量，更為企業未來的算力擴充預留了充足的彈性空間。

為了簡化IT人員須分別設定儲存權限與網路路由，以及加快新型態資安威脅的即時回應能力，QNAP提出了「儲存網通一體化」的設計思維，將交換器的控制權整合至NAS的作業系統中，讓IT人員透過熟悉的NAS介面即可調度網路資源，實現更具智慧的自動化管理。

在資安防禦方面，勒索軟體的威脅日益嚴峻，傳統的邏輯隔離已不足以應對橫向移動的攻擊手法。QNAP將過去僅存在於高階企業環境的實體隔離（Air-Gap）概念，透過技術轉化下放到交換器產品線中。許智傑解釋，傳統實體隔離通常需要人工插拔線路或複雜的VLAN設定，門檻極高；現在透過QNAP的整合方案，NAS可作為控制中心，根據預設排程自動下指令切斷交換器或啟用特定連接埠的流量。藉此確保備份資料在非傳輸期間處於完全斷網狀態，猶如將資料鎖進保險箱，即使內網遭受駭客入侵，也能有效阻斷勒索病毒對備份檔案的加密企圖，為企業築起最後一道的資料防線。

針對內網威脅偵測與回應（NDR）的需求，QNAP也在架構上進行了革新。許智傑指出，2026年QNAP將推出「獨立運作」（Standalone）的新架構，將運算與執行層面解構：由現有的NAS負責執行ADRA NDR軟體進行流量分析與威脅判斷，而交換器則回歸單純的封包轉發與阻斷執行。

2026年QNAP新架構採Standalone設計，將分析與執行分離；NAS專責ADRA NDR威脅運算，交換器回歸純粹的轉發與阻斷機制。

在此架構下，支援ADRA功能的交換器透過存取控制清單（ACL）功能，將流量特徵資料複製並回傳至NAS，由NAS運用內建的資安資料庫與AI模型進行比對分析。一旦偵測到異常行為，NAS這顆「大腦」會立即對交換器這隻「手」下達指令，即時封鎖受感染裝置的連接埠。此設計不僅大幅降低企業導入NDR的硬體成本，更實現了「偵測即阻斷」的自動化聯防，將威脅回應時間從傳統人工判讀的數小時縮短至秒級，有效提升企業資安防護的反應速度與精準度。