Palo Alto Networks 全球事件回應報告：攻擊速度加快 4 倍

每年，數千個組織都會經歷網路事件。事件可能始於SOC警報、零日漏洞、勒索要求或廣泛的業務中斷。當電話響起時，我們的全球事件回應人員會迅速動員起來，調查、遏制並消除威脅。

2026（今）年的Unit 42 2026全球事件回應報告分析了50多個國家、各主要行業的750多起重大網路事件，以揭開新興模式和防禦者的經驗教訓。

數據顯示攻擊展開方式發生了明顯轉變。威脅行為者行動更快，越來越多地利用身份和受信任的連接，並將攻擊擴展到多個攻擊面。這些入侵加速的速度、規模和複雜性意味著從初始訪問到業務影響之間的時間窗口正在縮小。然而，大多數的入侵之所以成功，仍然是由於可預防的可視性及安全控制方面的差距所致。

隨著對手調整其攻擊策略，報告強調了塑造2026年威脅格局的幾個決定性趨勢：