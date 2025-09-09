以身分為核心治理　AI助攻驅動IAM進化

在數位轉型與人工智慧（AI）浪潮推動下，身分與存取管理（IAM）已從過往的輔助工具，蛻變為企業資安治理的核心骨架。過去以邊界為主的防護模型逐漸式微，零信任架構（ZTA）成為全球趨勢，而隨著雲端服務普及、遠距工作常態化，以及AI Agent與機器帳號急速增長，IAM的重要性與複雜度可說遠甚以往。

對企業而言，挑戰已不再只是如何驗證「誰」能登入系統，而是如何同時治理人類、機器與AI代理三種身分型態，並在法規遵循、資安風險、營運效率之間取得平衡。

這場變革之所以備受關注，關鍵在於IAM不再只是資訊系統的附屬功能，而是滲透至合規稽核、業務營運、雲端架構，甚至AI應用的核心治理層。若沒有清晰的身分掌控機制，企業將難以應付爆炸性的應用數量、跨境合作與供應鏈協作帶來的風險。正因如此，IAM正在被重新定義為「以身分為中心」的資安樞紐，並且逐步從工具型功能，演化為平台化、智慧化的治理引擎。

平台化與AI驅動治理轉型

IAM的發展已經不再是單點解決方案的堆疊，而是走向平台化、智慧化的整合策略。CyberArk大中華區技術顧問黃開印指出，傳統IAM無法應付現代數位化應用的複雜挑戰，因此CyberArk選擇以身分安全為主軸，融合特權帳號管理（PAM）、身分治理（IGA）、多因子驗證（MFA）、單一登入（SSO）等模組，建構整合式平台。這樣的設計不僅能針對不同角色提供差異化控管，也能讓平台因應開發人員、外包商與AI代理的多元場景，實現更全面的身分治理。

CyberArk更進一步觀察到，機器身分的數量已是人類身分的82倍，伴隨生成式AI與代理型AI（Agentic AI）的興起，治理壓力正快速擴張。對此，CyberArk推出Secure AI Agents與Secure Workload Access兩大方案。其中，Secure AI Agents針對AI代理的全生命週期治理，包括存取權限、行為監控與威脅偵測。Secure Workload Access則專注於Kubernetes、Service Mesh等雲原生環境中的動態工作負載存取控管，藉由支援SPIFFE等標準，確保每一個工作負載都能具備唯一可驗證的身分。這些功能讓IAM平台能真正涵蓋人類與非人類帳號，形成貫穿應用全鏈的防護體系。

與此同時，SailPoint則從身分治理的長期演進角度提出另一種思維。SailPoint香港、台灣與澳門總經理戴健慶強調，僅僅將IGA、PAM與存取控管等功能融合在單一平台，雖然能解決當下問題，但未必能支撐未來的發展彈性。因此，SailPoint提出「Unified Identity Platform」策略，透過Atlas平台扮演類似智慧型手機作業系統的角色，提供長期演進的應用生態基礎。

Atlas平台能整合多樣身分來源與應用，並結合機器學習與生成式AI，協助企業從資料孤島中釋放價值，同時推動SOC（資安維運中心）與IAM的深度整合，讓SOC能從IP位址解析行為背後的實際使用者與AI代理身分，進而快速回應風險事件。

這樣的平台設計，也讓IAM進入AI驅動的治理階段。SailPoint將大型語言模型（LLM）導入，生成權限配置清單與同儕群組相互比對，幫助IT管理者更清楚理解權限意涵，降低審核錯誤；同時自動化盤點Service Account、Bot Account等機器身分，確保人機帳號同樣符合安全與合規要求。IAM不再只是存取管理工具，而是結合AI演算法的智慧治理引擎，推動企業建立數位風險的即時可視化。

差異化技術突圍IAM競局

在國際大廠以平台化與AI技術主導趨勢的同時，本土廠商也展現出與眾不同的發展路徑。來毅數位董事長林政毅觀察到，台灣市場雖不若歐美成熟，但在政府推動零信任政策的帶動下，IAM正逐步擴展，尤其在金融與公部門領域已成為必要條件。IAM的挑戰不僅來自技術，更在於新舊系統的整合難題，因此來毅數位採取「自建核心、整合周邊」的策略，專注於MFA與SSO模組的技術優勢，再透過策略合作補足PAM等功能，提升整體平台整合能力。

具體而言，在驗證技術上，來毅數位旗下Keypasco方案提出完全不同於傳統PKI的分散式私鑰簽章機制。該設計不將完整私鑰下發至終端，而是拆分儲存在用戶端與伺服器，並須經由裝置特徵與演算法還原，確保即便攻擊者取得片段資訊仍無法完成交易簽章。搭配設備指紋、地理位置與雙通道認證等多因子，Keypasco能同時兼顧安全與便利，廣泛應用於政府專案、網銀與電商等場景。

林政毅指出，平台化的競爭並非拚全能，而是拚整合。台灣廠商在全球市場的角色，往往是提供具差異化的關鍵模組，以便在大型專案中扮演重要一環。這種務實策略不僅回應了在地市場的需求，也展現出本土技術在全球IAM版圖中不可忽視的價值。

此外，來毅數位提供的Keypasco方案為軟體式，相較於硬體TPM或Secure Element的依賴，透過分散式私鑰與裝置特徵驗證，可以更靈活地因應雲端與跨平台場景，這對於需要快速擴展或異質整合的產業尤其重要。隨著產業推動零信任藍圖，結合本土創新的IAM技術，將有助於中小企業以更低成本導入合規與資安治理，縮短與國際企業的落差。

隨著AI、雲端與零信任持續推動IT治理轉向「以身分為中心」的階段，IAM的角色已從IT基礎設施中的輔助工具，進化為連結人、機器與AI代理的核心治理平台。IAM未來將朝向三個方向演進：其一是全面平台化，整合PAM、IGA、MFA與SSO，形成完整的治理生態；其二是AI驅動智慧化，利用機器學習與生成式AI推動自動化風險監控與權限治理；其三則是在地化與合規導向，特別是在金融、醫療等高度監管的產業，隨著資料主權與隱私法規日益嚴格，IAM將成為落實法規遵循的必備基礎。