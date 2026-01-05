逸盈科技正式代理 Arcfra 企業雲端平台

隨著企業IT架構正快速邁向雲原生與混合雲時代，基礎架構的成本、複雜度與可擴展性成為關鍵挑戰。逸盈科技（Netfos）宣布正式代理新加坡商Arcfra企業雲端平台（Arcfra Enterprise Cloud Platform，AECP），為台灣市場引進一套整合虛擬化、儲存、網路與容器服務的現代化企業雲端解決方案，並同步開放POC實際測試體驗，讓市場以第一手操作結果來評價其技術價值。

Arcfra AECP為一套全棧軟體定義基礎架構平台，整合運算、分散式儲存、軟體定義網路、安全、備份與Kubernetes容器服務，協助企業以更簡化的方式建置私有雲或混合雲環境。透過單一管理介面，IT團隊即可同時管理傳統虛擬機與雲原生工作負載，大幅降低系統維運與管理複雜度。逸盈科技指出，許多企業正面臨既有虛擬化平台成本攀升、架構過於複雜，以及雲原生轉型門檻過高等問題，Arcfra提供了一個更具彈性與可控性的替代選項，特別適合重視資料主權、成本控管與長期IT可持續性的企業。

Arcfra AECP不僅支援傳統企業應用的虛擬機環境，也能在同一平台上提供Kubernetes容器服務，進一步支援現代化應用與AI／ML工作負載部署。其開放式架構設計，可協助企業平順地從既有環境遷移，避免被單一廠商綁定，為IT策略保留更多選擇空間。此外，Arcfra已被Gartner列為全棧超融合基礎架構（HCI）市場的代表性供應商之一，顯示其在產品成熟度與市場定位上具備一定能見度。

不同於傳統以簡報與行銷素材為主的產品溝通方式，逸盈科技此次特別強調「實際體驗」的重要性，規劃提供POC測試環境，讓企業能親自操作Arcfra平台，包括部署流程、管理介面、日常操作體驗與效能表現，並以實測結果進行客觀評估。逸盈科技表示，我們希望透過開放驗證的方式，讓市場更真實地了解新一代企業雲端平台在實務上的表現。

