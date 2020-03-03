ASRC 2019報告出爐　郵件資安威脅未見緩和

垃圾郵件與病毒郵件數量持續成長，郵件量爆發、詐騙郵件及釣魚攻擊更是日益增加，電子郵件仍會是網路攻擊重要的入侵管道，多因素驗證已是勢在必行。隨著5G基礎建設部署日漸成熟，整體網速加快，遭到刺探、洩資的速度與規模都將跟著大幅提高。

根球據ASRC研究中心（Asia Spam-message Research Center）與中華數位科技的觀察，2019年整體來說，垃圾郵件與病毒郵件的數量呈現均勻分布，沒有哪個月份特別爆量，但是相較於2018年，數量稍有成長。

郵件量爆發、詐騙郵件與釣魚攻擊在2019年第四季達到全年高峰；BEC詐騙郵件的數量雖然降低，但是BEC事件並未因此緩和。CVE-2014-4114、CVE-2018-0802、CVE-2017-11882這三個Microsoft Office文件漏洞利用全年可見；2019年第一季被揭露的WinRAR漏洞（包含CVE-2018-20250、CVE-2018-20251、CVE-2018-20252與CVE-2018-20253），皆被用於APT攻擊，或是滲透測試、紅隊演練。

確切統計數據顯示未來威脅急遽增加

以下針對垃圾郵件占比趨勢、垃圾郵件中的病毒郵件、SMTP DoS攻擊、郵件附檔類型、APT攻擊郵件、詐騙郵件等議題加以說明。

垃圾郵件占比趨勢

2019年垃圾郵件平均約占總體郵件的83.67%，相較於2018年的占比增加了6%左右；2019年每個月的垃圾郵件占比幾乎都在80%以上，月份之間的波動很平均，且多數月份垃圾郵件占比都較2018年來得高，如圖1所示。

圖1 垃圾郵件占比趨勢統計。

垃圾郵件中的病毒郵件

垃圾郵件中，一般病毒的占比大約在0.1～0.2%之間。2018年在第四季的波動幅度較大，2019年則平均占比都維持在0.15%之上，如圖2所示。

圖2 垃圾郵件中的病毒郵件統計。

SMTP DoS攻擊

同一個IP集中發送大量郵件，並可能造成SMTP服務阻塞或中斷的攻擊，多半發生在第四季，可能因為第四季為消費旺季，雙11、雙12、聖誕節與跨年接踵而來，搭配EDM與Phishing一起出現。但是2019除了第四季外，在四月份及六月份類型的攻擊也都有明顯上升的跡象，如圖3所示。

圖3 SMTP DoS攻擊統計。

郵件附檔類型

電子郵件中，常用的附件類型可能被用以攻擊的機率大概有多少呢？這裡統計了2018、2019年的數據，最常用來攻擊的常用作業文件檔為Word檔（註：凡含有不當目的的Word檔皆從嚴認定），其次為Excel檔；多數作業系統都可以直接支援ZIP解壓縮，因此ZIP壓縮格式較常被用來夾帶惡意檔案，如表1所示。

APT攻擊郵件

2018年APT攻擊郵件最常見的是Office漏洞利用的手法，較常被利用的漏洞編號分別是OLE漏洞（CVE-2014-4114）與方程式漏洞（CVE-2017-11882）。

2019年APT攻擊郵件最常見利用的Office漏洞編號為CVE-2014-4114、CVE-2018-0802、CVE-2017-11882，大致上承繼了2018年的利用情況，如圖4所示。

圖4 APT攻擊郵件統計。

詐騙郵件

2018年的BEC與419詐騙占比大約各占一半。2019年BEC與419詐騙占比發生了不一樣的變化，BEC詐騙與419詐騙郵件總量相較2018年的總量下降；雖然BEC詐騙郵件下降的幅度高於419詐騙，並不表示BEC詐騙的風險跟著下降了。相反地，BEC詐騙郵件顯得更有策略性，不會過早介入商談中的交易，也減少接觸不必要收到BEC郵件的人員，大幅地提高BEC詐騙的成功機率，如圖5所示。

圖5 詐騙郵件統計比較。

釣魚詐騙惡意連結主要管道仍是電郵

信任來源飽受挑戰、釣魚郵件與詐騙郵件氾濫、Office文件漏洞充滿威脅三者，是目前重要的趨勢發展。

信任來源飽受挑戰

電子郵件的可信度，在近年來不停地受挑戰，尤其在BEC事件頻傳的情況下，對於郵件中提及異常的變更事項，都需要特別留意，尤其是匯款帳號的變更，一定要透過電子郵件以外的管道再次進行確認。

其次需要特別注意的是，在電子郵件內的超連結。並不是超連結帶有可信賴的網域名稱，就表示這樣的超連結不帶有威脅。也不是所有惡意的超連結都必然會下載惡意程式，或需要被攻擊者配合輸入帳號密碼相關資料，畢竟並非所有人使用網路服務都會隨手登出。在2017年開始出現釣魚郵件結合Google OAuth，就是企圖矇騙收信人透過點擊一個共享文件的連結，授與攻擊者存取Google App的權限，如今類似的手法也開始出現在Office 365。

最後，白名單一定要慎用，看似來自熟知的同事、供應商的郵件，也有可能隱藏惡意攻擊！

供應鏈攻擊是國家級資助的APT攻擊常用的手段。攻擊者的主要目標可能具備了很高的警戒意識與防護能力，因此攻擊者可從主要目標的合作對象下手，之後再透過主要目標對合作對象的信任，直接穿過各種防護措施進行攻擊，如圖6所示。

圖6 合法域名空間遭到濫用的實例。

釣魚郵件與詐騙郵件氾濫

2019年電子郵件中，帶有惡意連結的數量，大約是2018年的2.8倍。釣魚郵件為了取信收件者點擊，多半會使用一些在地化用語及社交工程的手法。

由於釣魚郵件的主要目的是騙取網路服務的帳號密碼或其他的機敏資料，因此多半在點擊之後，會透過瀏覽器連往一個收集這些機敏資料的釣魚網站或釣魚表單，再誘騙受害者輸入其機敏資料。

瀏覽器的開發商也注意到類似的問題，於是紛紛在網址列加入了檢查與提醒的功能，希望能藉此保護使用者。然而，攻擊者也開始改變做法，在電子郵件中直接夾入一個惡意的靜態HTML頁面，誘騙收信人填入機敏資料，如圖7所示，但是這個頁面透過瀏覽器打開時，網址列顯示的是本地端的儲存位址而非遠端的釣魚網站。當收信人填完資料按下送出後，瀏覽器即以POST搭配加密連線的方式，將機敏資料送往釣魚網站，這樣的釣魚手段能略過多數的瀏覽器保護措施。這類型的攻擊郵件，在2019年第四季大量出現。

圖7 夾帶惡意的靜態HTML釣魚檔案。

Office文件漏洞充滿威脅

經典穩定的Office文件檔漏洞，一直是攻擊者愛用的武器之一。除了作業人員、防毒軟體對文件型檔案的警覺性較低外，許多人所使用的Office不會經常性地更新。除了公司編列預算的問題外，原本就使用非正版Windows，或擔心相容性、使用上的適應性，以及缺乏漏洞修補的概念，都是使用者不願更新的原因。

根據ASRC的統計，2018年最常見的郵件漏洞利用攻擊為OLE漏洞（CVE-2014-4114）與方程式漏洞（CVE-2017-11882）。2019年，CVE-2014-4114仍持續被利用，且在第三季爆發相當大量的攻擊樣本，主要目標產業為電子、食品、醫療相關產業；CVE-2018-0802則做為CVE-2017-11882其後續的衍生變形攻擊持續存在。2020年初甫被披露的CVE-2020-0674及其後續影響力，也將持續關注。

結語

2020年會是5G基礎建設部署、成熟加速的一年，隨著整體網速的加快，行動應用服務將更趨複雜化，因此個人資訊遭到刺探、洩資的速度與規模、攻擊的速度及頻率，都會跟著大幅地提高；而惡意程式也可以不必再拘泥檔案大小的限制，更可朝向功能完備的方向做發展；加上量子電腦、雲端運算的推波助瀾，資安事故的發生與危害程度可能是過去難以想像的。電子郵件仍會是網路攻擊重要的入侵管道，單純的帳號密碼防護力漸趨薄弱，多因素驗證已是勢在必行。

＜本文作者：高銘鍾現為ASRC垃圾訊息研究中心主任＞