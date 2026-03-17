電子簽章應用擴大　銀行法人金融迎來制度與技術新局

近期銀行業有一場關於電子簽章的研討交流會議。會中討論到，當個人為企業提供授信擔保，例如擔保物提供人、保證人等，若透過電子簽章方式簽署相關擔保文件，在現行法規框架下，將對營運操作實務帶來哪些影響，以及可能的解決方案為何。

在商業環境中，這是普遍存在且合法合規的行為與場景。個人也可能以第三人身分，在非任職於該公司、亦非該公司股東的情況下，提供不動產、定期存單等作為抵押品，為企業授信擔保。然而，銀行業之所以出現這種討論，是因「金融機構使用電子簽名機制安全控管作業規範」載明，銀行可受理「既有法人客戶」透過電子簽名方式與銀行往來相關業務。若進一步檢視，此規範用語較為狹隘，不利電子簽名的推廣與應用，值得進一步說明。

首先，「法人客戶」一詞，容易被誤解為「只能」受理企業戶，因此應調整為「法人金融客戶」，以涵蓋企業戶及個人戶。參考監理機關的管理意旨，金管會發布的「金融科技發展路徑圖2.0」提到，「推動法人金融數位化，請銀行公會持續蒐集業者對於法人金融數位化的建議，並評估優先次序推動辦理，推動銀行採用電子簽章技術辦理相關業務。」由此觀之，主管機關的監理精神重點在於「法人金融業務」，並非侷限在主體型態。法人金融業務，自應包含企業戶及個人戶。若該個人並非該企業的負責人或員工，便不可由企業戶授權該名個人使用企業名義的電子簽章；該名個人應以自己名義的電子簽章進行簽署，而兩者簽署行為所對應的權利義務，也應分別獨立看待。

其次，「既有」法人客戶的表述，同樣容易被誤解為已與銀行往來的舊戶。然而，在實際銀行業務中，新客戶的情形不僅可能發生，也完全可能在開立帳戶的同時開啟電子簽章服務。為避免混淆，建議刪除「既有」二字，以使規範文字更貼近實務需求。

對金融業而言，電子簽章早已不只是單純「取代紙本蓋章」的工具，而是逐步演變為銀行法人金融數位轉型的關鍵措施，在兼顧安全性與效率的同時，也重新定位其在金融服務中的角色。這樣的轉變，可從法律、業務與技術三個層面來理解。

從法律面來看，《電子簽章法》作為數位化信任的基石，賦予各類電子文件及契約法律效力，為電子簽章的應用奠定基本基礎。從業務面來看，其應用已推廣至企業相關的商務合約、人力資源、財務、總務採購等流程，實現內部行政流程與外部客戶業務流程的數位化。至於技術面，隨著雲端資源及技術、身分驗證、後量子密碼學等技術逐漸成熟，電子簽章也將成為企業的基礎建設之一，並有助於其持續推廣與應用。

其中，後量子密碼的布局尤其值得重視。首先，在遷移路線圖方面，NIST後量子密碼標準已出現產業實際落地的案例，臺灣金融業也已組成工作小組進行討論，規劃未來藍圖。其次，傳統密碼與後量子密碼的混合密碼方案，可能成為業界過渡時期的導入優先選項。再者，抗量子專用的密碼晶片與載具的研發及應用已趨成熟，目前臺灣也已有相關科研機構及廠商提供解決方案。

作為金融科技應用工具的一環，電子簽章目前已有多種應用場景。例如，純網銀的數位存款開戶及數位貸款，均透過電子簽章解決方案完成；智能風控則將簽約行為資訊融入貸款信用風險評估環節；在數位資產領域，電子合約簽署於數位貨幣的應用，也已出現試行案例。由此可見，電子簽章的角色正持續擴大，並逐步滲透至更多金融業務環節。

與此同時，電子簽章的服務模式也呈現多元化趨勢。目前，已有不同產品方案的平台服務可供導入。在開放平台策略下，電子簽章廠商提供標準化API與SDK，讓金融業者可依自身需求自由選擇並嵌入既有流程，這通常是大型金融機構採行的合作模式。若從生態合作夥伴的角度觀察，電子簽章廠商的解決方案也已與OA、ERP、CRM等系統深度整合，透過協力合作共同推廣至終端用戶。至於應用市集模式，則是由電子簽章廠商直接提供現成的產品套裝方案，可快速導入並部署至系統生產環境，較適合中小型金融機構；雖然客製化程度較低，但可有效節省開發與建置成本。

除了服務模式趨於多元，系統架構也開始出現混合部署的情形：公有雲服務可協助中小型金融機構快速採用雲端解決方案；私有雲部署則有助於大型金融機構掌握資料自主性與安全性；至於混合雲架構，則可依金融機構需求彈性採用，兼顧靈活性及安全性。

商業模式也依實際需求呈現多樣化計費方式。例如，按照簽署使用數量進行計費，適用於低頻次的使用場景；訂閱制服務則適合高頻次且需求穩定的業務情形；此外，也可客製化收費方式，依客戶實際需求量身打造專屬方案。

儘管電子簽章正蓬勃發展，然而，若要滿足國際金融業務場景，國際間對電子簽章標準的互認，仍是不可或缺的關鍵。就此而言，仍有多項因素必須納入考量，包括應採用兼容ISO、ETSI、IETF等國際標準進行對接；政府單位可透過參與APEC、RCEP等國際互認架構，推動跨境互認協議的簽訂與談判；同時，亦須遵循符合歐盟電子身份認證及信任服務規範，以達到eIDAS合規。另一方面，廠商也需具備全球化服務能力，提供多語言契約範本及簽署頁面、24小時簽署服務，並能依各國及地區法律需求調整服務內容。

展望未來，電子簽章將不僅是企業數位轉型的重要技術支撐，更有望成為建構可信任數位契約體系的核心基石。透過技術創新、生態合作模式的建立及國際互認機制，電子簽章可望加速法人金融領域的數位化進程，提升銀行產業營運效能，並促進社會整體數位化升級。在此轉型過程中，企業、產業、政府及社會各界仍須攜手合作，其中政府角色尤為關鍵。唯有建立完善法規架構、明確電子簽章發展方向、鬆綁現有法規限制，並推動國際互認，方能帶動產業穩健發展，進一步提升國際競爭力！