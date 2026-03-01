Exein 與聯發科技攜手助製造商因應歐盟《資安韌性法》

全球嵌入式資安企業Exein將與聯發科技於2026嵌入式電子與工業電腦應用展Embedded World 2026聯合展示其整合資安解決方案，協助製造商因應歐盟《資安韌性法》（Cyber Resilience Act，CRA）規範。

本次展出將聚焦於搭載聯發科技Genio 720 EVK的自助服務機（Kiosk）與智慧POS裝置，並展示技術所提供的即時資安防護能力。此解決方案可直接應對CRA對資安事件即時通報的相關規範；該法規將自2026年9月起正式適用於所有在歐盟市場銷售的相關產品。

歐盟CRA規範製造商在整個產品生命周期中皆需落實資安防護，包含漏洞偵測、管理與通報，為IoT設備製造商帶來全新挑戰。此次與聯發科技的聯合解決方案，透過自動化漏洞偵測與資安事件通報機制，協助製造商有效因應相關規範。

雙方將在Embedded World展示，一台搭載聯發科技物聯網平台的裝置，在遭受實體攻擊時，能如何即時偵測並回報至後端平台，以完整呈現符合CRA規範的閉環事件即時通報流程。

此展示象徵著與聯發科技深化合作的重要里程碑。雙方於2025年1月宣布合作，將的頂尖資安平台原生整合進聯發科技Genio物聯網平台中，並自IoT Yocto 24.1版本起正式導入。

此原生整合將多項功能嵌入聯發科技Genio物聯網平台系列產品中，包括即時威脅偵測與回應、自動化漏洞通報、不影響效能的持續性安全監測，以及由邊緣AI驅動的新興威脅異常偵測等。

亞太地區目前占全球營收近50%，並於2025年達到5倍年成長。Exein以台灣為亞洲總部，持續深耕亞太及日本市場，並將參與2026台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）與2026臺灣資安大會（CYBERSEC）等重要展會，以及於上半年正式啟用台北辦公室，展現致力於與追求創新的夥伴攜手合作，共同打造安全合規的IoT生態系。

Exein亞太暨日本副總裁莊景明表示，Exein與聯發科技的合作提供經驗證的資安解決方案，協助製造商能夠快速且從容地應對CRA的相關要求。透過參與台北國際電腦展與臺灣資安大會等重要展會，以及2026年上半年台北辦公室的啟用，也再次彰顯對亞太地區資安防護的長期承諾。

聯發科技物聯網事業部總經理王鎮國表示，聯發科技與的合作將能確保，所有採用聯發科技Genio物聯網平台系列的裝置能符合市場所需的資安防護與合規保證。這一點對於產品銷售至歐洲市場的客戶尤為關鍵。