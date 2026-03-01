SCVMM整合vSphere　兩大虛擬化平台集中管控

關於虛擬化平台的選擇，並非在一個IT環境中只能從兩大品牌中來擇一部署，而是可以讓兩種虛擬化平台同時運行於相同的網路中，管理者可透過本文介紹的System Center Virtual Machine Manager 2025來集中控管Hyper-V與vSphere兩種虛擬化平台。

現今IT基礎建設中已是採用虛擬化平台普及的年代，因此許多企業網路中根據不同的應用需求，而同時擁有多種虛擬化平台架構也是見怪不怪。想要同時做好Hyper-V與vSphere兩種主流虛擬化平台的管理，需要一套能夠真正整合兩者的管理工具，以達到集中監視與基礎控管，那今日就趕緊來學習System Center Virtual Machine Manager 2025的進階功能。

比較Hyper-V與vSphere

究竟要如何正確選擇使用Microsoft Hyper-V還是VMware vSphere呢？很簡單！當目前企業網路中已部署Active Directory，並且只需要讓應用系統運行在具備基礎功能的虛擬化平台中，包括線上移轉、叢集熱備援，那麼採用Windows Server內建所提供的Hyper-V平台即可。

若需要使用到進階的虛擬化管理功能，像是VMware vSphere的DRS、FT以及整合vSAN等功能，那麼部署VMware vSphere架構中的ESXi與vCenter Server便是最佳選擇。不過，這樣的需求往往是在中大型以上的IT環境中才會使用到，一般中小企業的IT營運，通常只需要基礎的HA與vMotion功能即可滿足需求，而這樣的基礎需求只要部署Hyper-V叢集架構就可以輕鬆達到。VMware ESXi與Microsoft Hyper-V的比較，可參考表1的說明。

關於虛擬化平台的選擇，並非在一個IT環境中只能從兩大品牌中來擇一部署，而是可以讓兩種虛擬化平台同時運行於相同的網路中，並且同時整合現行的Active Directory網域來簡化認證管理。

至於如何分配應用系統與服務的運行平台呢？只要根據應用系統或服務的重要程度來調配即可。舉例來說，需要讓ERP的虛擬機器能夠實際根據主機資源與效能狀態來動態調配，便可以將此虛擬機器部署在具備DRS功能的VMware vSphere架構中。而對於一些不需要運行於進階虛擬化功能的虛擬機器，最簡單的方式便是選擇部署在Hyper-V主機中。

至於如何集中控管Hyper-V與vSphere兩種虛擬化平台呢？答案就是接下來要實戰講解的System Center Virtual Machine Manager 2025。

連接vCenter配置

在SCVMM 2025管理員介面中，想要連線管理vSphere架構下的ESXi主機，就如同連線管理Hyper-V主機一樣，必須先建立好執行身分帳戶，這樣才能夠在建立連線的過程中直接選擇對應的執行身分帳戶。

如何建立呢？如圖1所示，先在「設定」頁面中點選至「執行身分帳戶」頁面，然後點選上方功能列中的「建立執行身分帳戶」。

圖1 執行身分帳戶管理。

接著，在「一般」頁面中，如圖2所示，依序設定名稱、描述、使用者名稱以及兩次的密碼輸入，並勾選「驗證網域認證」設定，而其中的使用者名稱與密碼必須輸入vSphere的SSO網域管理員帳密。再連續按下〔下一步〕按鈕，便完成設定。

圖2 新增執行身分帳戶設定。

建好vCenter執行身分帳戶後，點選至「光纖」頁面中的「伺服器」節點，然後按下滑鼠右鍵，再點選快速選單中的【新增VMware vCenter Server】。

如圖3所示，在「指定您要新增的vCenter Server」頁面中，於「電腦名稱」欄位中輸入vCenter Server的FQDN，若TCP/IP通訊埠（Port）使用非預設的443，也要記得修改。接著，在「執行身分帳戶」欄位右側按下〔瀏覽〕按鈕，挑選身分帳戶，以及在「安全性」區域內勾選「在安全模式下與VMware ESX主機通訊」設定，最後按下〔完成〕按鈕。

圖3 新增vCenter Server連線。

接著，可能會出現「匯入憑證」警示訊息，其內容主要是說明vCenter Server的CA根憑證不受SCVMM主機信任。針對個問題的解決方法，將留待後續再說明。完成vCenter Server連線後，就可以在「伺服器」頁面中查看到剛剛新增的vCenter Server連線，其中的「代理程式狀態」呈現「回應中」狀態。未來若需要修改連線設定，只要點選上方功能列中的「內容」即可。

vCenter的SSL憑證信任

前面在建立SCVMM主機與vCenter Server連線的過程中，若出現「CA根憑證不受信任」的警示訊息，解決的方法是安裝vCenter Server的CA憑證，並完成信任設定。

怎麼做呢？首先開啟瀏覽器並連線到vSphere Client的網站，接下來在網址列點選不安全的提示，再如圖4所示點選開啟「憑證詳細資訊」頁面來匯出憑證。

圖4 檢視vCenter網站憑證資訊。

完成憑證的匯出後，在SCVMM主機中執行mmc命令，開啟主控台介面。接著，在「憑證」→「受信任的根憑證授權單位」節點上按下滑鼠右鍵，然後依序點選快速選單中的【所有工作】→【匯入】。

圖5所示便是成功完成vCenter Server憑證匯入的範例。在此頁面中可以查看到憑證匯入的存放區，以及憑證來源的檔案名稱與路徑。

圖5 完成vCenter憑證匯入。

完成憑證的匯入後，如何確認目前的SCVMM主機已信任vCenter Server的CA憑證呢？只要先開啟Windows PowerShell視窗，如圖6所示執行以下命令參數即可：

圖6 確認SCVMM信任vCenter網站。

Invoke-WebRequest -Uri "https:// vcsa01.lab02.com" -UseBasicParsing

在命令執行後的結果資訊中，如果StatusCode欄位顯示200，並且StatusDescription欄位顯示OK，那就表示SCVMM主機已經信任vCenter Server的CA憑證。

新增ESXi主機連線

一般在使用整合於vSphere的備份軟體或監控工具時，通常在完成與vCenter Server的連線後，就可以開始管理整個vSphere架構下的所有ESXi主機與虛擬機器。

可是在SCVMM 2025的管理機制中不太一樣，因為它必須自行手動新增所需要管理的ESXi主機。先回到vSphere Client來查看，目前連線的這台vCenter Server中所關聯的ESXi主機有哪一些。如圖7所示，可以發現192.168.7.250與192.168.7.252兩台ESXi主機，其中192.168.7.252這台ESXi主機，還有一台預先準備好的vSphere-VM01虛擬機器。

圖7 vSphere Client網站。

接下來，回到SCVMM管理員介面，點選至「所有主機」節點並按下滑鼠右鍵，然後點選快速選單中的【新增VMware ESX主機和叢集】。

如圖8所示，在「認證」頁面中按下〔瀏覽〕按鈕，選擇前面步驟中所建立的vCenter執行身分帳戶，然後按下〔下一步〕按鈕。

圖8 挑選認證。

在「目標資源」頁面中，可以查看到目前有哪一些ESXi主機尚未受到SCVMM控管，在選取後按下〔下一步〕按鈕。最後，在「摘要」頁面中，確認上述步驟的設定，若無誤就按下〔完成〕按鈕。

再次回到「伺服器」節點下，便可以看到成功完成新增的ESXi主機。後續可以針對選定的ESXi主機，透過上方的功能列來執行重新整理、重新整理虛擬機器、重新啟動、檢視狀態、啟動（停止）維護模式、檢視網路功能、移除以及查看內容等操作。

若進一步，還可以點選至ESXi主機節點，查看目前所有運行該主機下的所有虛擬機器。當選定任一台虛擬機器後，就能夠透過上方功能列，執行一些常見的操作，包括關機、開啟電源、關閉電源、暫停、繼續、重設、儲存狀態、移轉儲存體、移轉虛擬機器、存放至程式庫、建立檢查點、管理檢查點、重新整理、連線或檢視以及開啟內容頁面。

此外，也可以在虛擬機器下方頁面中，查看到有關於此虛擬機器的基本資訊，包括處理器、記憶體、邏輯網路、網路介面卡、儲存體、作業狀態以及每日效能等資訊。

圖9所示是開啟vSphere-VM01這個虛擬機器的內容。在此除了能夠完整查看相關的狀態與硬體組態資訊外，還可以在「檢查點」頁面中管理檢查點（快照），包括建立、刪除、還原以及開啟內容。

圖9 vSphere虛擬機器內容。

從SCVMM管理ESXi主機配置

當完成新增ESXi主機至SCMM管理員介面後，可以點選至該節點頁面，查看「總覽」頁面的資訊，如圖10所示，其中包括虛擬機器的數量、30天節省的電源（小時）、處理器配置、記憶體配置、存放空間配置、網路配置以及主機效能資訊。

圖10 ESXi主機總覽。

接著，開啟該主機的內容，在「一般」頁面中可以查看此主機所屬的網域名稱、位置、描述以及目前可用的記憶體與存放裝置大小。此外，還可以查看或修改硬體資源的配置，例如可能需要調整CPU或記憶體的配置，或是如圖11所示調整邏輯網路所關聯的虛擬交換器連線。

圖11 ESXi主機硬體資訊。

在「虛擬機器路徑」頁面中，可以查看到目前運行於此主機的虛擬機器清單，並且即時顯示選定虛擬機器的狀態、處理器、記憶體以及儲存體資訊。若有尚未登錄於此主機的虛擬機器，也可以在此按下〔新增〕來完成登錄。

還記得前面有關於主機的「硬體」配置中，可以自行調整每一個網路介面卡所關聯的虛擬交換器。而在「虛擬交換器」頁面中，能夠管理虛擬交換器，例如修改現行任一虛擬交換器，調整它們各自對應的外部網路介面卡設定，或是設定為「內部」或「私人」的使用配置。當然，也可以在此新增或刪除虛擬交換器。

如圖12所示，在「放置路徑」頁面中，首先可以指定虛擬機器在放置期間，所要使用的預設虛擬機器路徑，也就是在此主機新增虛擬機器時預設能夠選擇的存放路徑清單，只要按下〔新增〕按鈕，就可以添加更多vSphere的資料存放區。另外，這裡也能夠加入或移除用於虛擬機器的預設父磁碟路徑。

圖12 放置路徑管理。

移轉vSphere虛擬機器

無論使用的是哪一種虛擬化平台，在平日維運過程中可能會需要將虛擬機器移動到不同的主機內運行。至於移動的方式，又可區分為線上或離線移轉。所謂「線上」就是在虛擬機器持續運行的狀態下執行移轉，而這項功能在Hyper-V中稱之為Live Migration，在vSphere中則是稱為vMotion。

必須注意的是，透過SCVMM 2025管理員主控台，並無法觸發vSphere虛擬機器的vMotion或Storage vMotion功能，主要是因為vMotion涉及即時記憶體與狀態移轉，而這些操作必須登入vSphere Client，或是使用PowerCLI的命令參數，並且在vCenter Server能夠正常運行的狀態下才能夠來加以控制，SCVMM 2025目前並無法介入。

因此，在接下來的操作示範中，便需要對於準備移轉的vSphere虛擬機器先行完成正常關機的操作。接著，才能夠在「VM和服務」→「所有主機」頁面中，如圖13所示，對於選定的虛擬機器點選「移轉虛擬機器」。

圖13 vSphere虛擬機器管理。

緊接著，在「選取主機」頁面中，如圖14所示，可以查看目前所有目的地主機的分級，顯示越多顆星星的主機，就表示越適合運行此虛擬機器，若是連一顆星星都沒有顯示，則代表該主機完全不能夠運行此虛擬機器。

圖14 選取主機。

在「選取路徑」頁面中，可以按下〔瀏覽〕按鈕來挑選VM組態的存放位置，而這裡面所列出來的存放位置清單，其實也就是目前此主機所有可連線的資料存放區，包括本機存放區、網路共用存放區等等。若希望目前所選的資料存放區，可以作為日後虛擬機器的預設存放位置，則勾選「新增此路徑至主機上的預設存放位置清單」設定。

在「選取網路」頁面中，則指定移轉後的虛擬機器所要使用的虛擬網路。若虛擬機器有配置多個網路介面卡，將可以為不同的網路介面卡設定連接不同的虛擬交換器。如圖15所示，在「新增內容」頁面中，可以自行決定當虛擬機器移轉到目標主機後，若目標主機啟動後是否要自動啟動此虛擬機器，以及在目標主機進行關機時，是否要自動儲存狀態、關閉虛擬機器或是關閉客體作業系統。

圖15 新增內容。

最後，在「摘要」頁面中，再次確認準備移轉的虛擬機器名稱、來源主機名稱（或位址）、目的主機以名稱（或位址）及存放路徑。另外，在頁面的最下方可以決定是否勾選「部署後立即啟動虛擬機器」設定，若確認無誤就按下〔移轉〕按鈕。

整個移轉虛擬機器的過程，都可以在「作業」視窗中查看。如果過程中出現錯誤（1201）訊息，即表示該虛擬機器目前尚未處於停止狀態。在這種情況下，解決的方法除了需要停止該虛擬機器的運行外，還必須在該虛擬機器的右鍵選單中點選【修復虛擬機器】選項功能，才能夠再次嘗試執行移轉的操作步驟，否則會出現錯誤而無法繼續。

執行虛擬機器移轉時，整個過程除了能夠在「作業」視窗中查看外，也可以回到vSphere Client網站中，如圖16所示查看「Recent Tasks」頁面，其中在「Task Name」欄位中所出現的「Relocate virtual machine」工作名稱，即是目前虛擬機器的移轉進度。

圖16 vSphere Client檢視工作狀態。

轉換vSphere虛擬機器

即便是在Hyper-V與vSphere混合運行的IT環境中，進行跨平台的虛擬機器轉換（V2V）仍然可能是維運過程中常見的需求。舉例來說，一台原本運行於Hyper-V叢集架構下的HR系統，如今因為高可用性或高可靠度的要求提升，而必須轉換至具備DRS與FT功能的vSphere架構下來運行。相反的情境則是因資源分配問題，而將一台原本運行vSphere架構下的虛擬機器，轉換至Hyper-V獨立主機或叢集架構下來運行。

接著，就來實際演練如何將vSphere架構下的虛擬機器，透過SCVMM管理員介面，將它轉換至Hyper-V叢集架構下運行。首先，了解一下正式轉換前的準備工作。

由於Hyper-V叢集架構下的虛擬機器高可用性機制，這裡是採用SMB的共用位置方式來達成，因此必須確認在叢集內容的「檔案共用儲存體」頁面中，如圖17所示，已新增所有會使用到的檔案共用路徑，如此一來後續才能夠將轉換進來的vSphere虛擬機器，選擇存放於選定的檔案共用路徑中。

圖17 添加檔案共用至叢集。

關於在Hyper-V叢集中添加檔案共用路徑的方法，除了可以透過SCVMM管理員介面的操作來完成外，也能透過PowerShell以下命令參數來新增：

$cluster = Get-SCVMHostCluster -Name "vCluster" $fileShare = Get-SCStorageFileShare | Where-Object { $_.Name -eq "vm_share" } Register-SCStorageFileShare -StorageFileShare $fileShare -VMHostCluster $cluster

如圖18所示，其中$cluster變數用以取得叢集的資訊，而$fileShare變數則是用來取得檔案共用路徑。最後，則是透過執行Register-SCStorageFileShare命令與參數設定，來完成添加檔案共用設定至叢集中。

圖18 以PowerShell添加檔案共用至叢集。

緊接著，還有一項重要的事前準備工作要完成，那就是目的地Hyper-V主機的虛擬交換器關聯設定。如圖19所示，開啟該主機「內容」的「硬體」頁面，找到位於「網路介面卡」的「邏輯網路連線」設定。在此必須將vSphere主機的vSwitch虛擬交換器勾選，如此才能夠讓後續vSphere虛擬機器的轉換過程不會出現找不到網路連線方面的錯誤。

圖19 Hyper-V邏輯網路連線設定。

完成上述的準備工作後，就可以正式轉換vSphere虛擬機器至Hyper-V主機。在「VM和服務」頁面中點選至來源的ESXi主機，再對於選定的虛擬機器點選「轉換虛擬機器」。如圖20所示，在「選取來源檔」頁面中確認已正確選取來源虛擬機器，再按下〔下一步〕按鈕。

圖20 選取來源檔。

在「指定虛擬機器識別碼」頁面中，輸入轉換後的新虛擬機器名稱與描述，並按下〔下一步〕按鈕。在「VM設定」頁面中，可自訂轉換後虛擬機器的處理器數目、記憶體大小、虛擬機器世代。其中必須特別留意虛擬機器世代的選擇，因為若選擇錯誤，將可能導致轉換後的虛擬機器無法在Hyper-V主機中成功啟動。

至於要如何確認虛擬機器適用的世代呢？只要預先在vSphere Client中確認來源虛擬機器的韌體是採用BIOS還是EFT規格，若是採用BIOS設定，就選擇「第一代」，如果採用EFT設定，則選擇「第二代」。

在「選取主機」頁面中，如果發現目前沒有可用的目的地主機可選，便要注意下方的「詳細資料」說明才能加以解決。如圖21所示，在此範例中顯示「找不到所選VM網路的可用連線」，這表示尚未完成目的地Hyper-V主機的邏輯網路設定，以致來源虛擬機器沒有可用的目的地網路能夠使用。

圖21 可能發生的錯誤。

在排除上一個步驟所遭遇的問題後，來到「選取路徑」頁面中按下〔瀏覽〕按鈕，將開啟「選取目的地資料夾」頁面，挑選新虛擬機器檔案的存放路徑，然後按下〔確定〕按鈕。請注意！若發現目前沒有任何檔案共用的存放路徑可以挑選，即表示尚未完成轉換前的「檔案共用儲存體」準備工作。

在「選取網路」頁面中，則設定每一個網路介面卡所要關聯的Hyper-V虛擬交換器以及VLAN的設定。如圖22所示，在「新增內容」頁面中，則決定對於轉換後的虛擬機器，在目的地Hyper-V主機的運行過程中，當主機啟動時是否要自動啟動此虛擬機器，以及當主機停止時是否要自動儲存虛擬機器狀態、關閉虛擬機器或是關閉客體作業系統，設定完畢按下〔下一步〕按鈕。接著，在「摘要」頁面中確認上述步驟設定皆無誤後，可決定是否要勾選「部署後立即啟動虛擬機器」設定，最後按下〔建立〕按鈕。

圖22 新增內容設定。

下載與安裝StarWind V2V Converter

StarWind V2V Converter是一款免費的虛擬機器轉換工具，支援虛擬機格式之間的轉換（V2V），也支援實體機轉虛擬機（P2V），讓IT管理者能夠在不同虛擬化平台之間快速遷移系統。值得注意的是，由於它採用VSS（Volume Shadow Copy Service）的快照技術，因此可有效避免來源主機在移轉過程中發生資料遺失、損毀或不一致性的問題。

StarWind V2V Converter支援的來源檔案格式包括原生（RAW）的.IMG、Hyper-V的.VHD與VHDX、VMware的.VMDK（thick或thin）、KVM的.QEMU。其中.IMG可以是來自StarWind Virtual SAN本身或其他虛擬機器相關軟體所建立的檔案。

‧StarWind V2V Converter官方下載網址： https://www.starwindsoftware.com/starwind-v2v-converter

下載最新版本的StarWind V2V Converter後，立即執行與安裝，整個安裝過程僅需要依序設定安裝路徑、程式捷徑即可。

轉換vSphere虛擬機器至Hyper-V

在前面的實戰介紹中曾示範如何透過SCVMM 2025的管理員介面，進行vSphere虛擬機器的轉換。然而，當已經準備完全替換掉vSphere的使用時，這樣的做法便無法滿足眼前的需求。

想要快速解決vSphere虛擬機器轉換至Hyper-V的需求，在執行StarWind V2V Converter後，於「Select the location of the image to convert」頁面中，選取「Remote VMware ESXi Server or vCenter」再按下〔Next〕按鈕。

接著是「Enter VMware ESXi Server or vCenter parameters」頁面，先在Hostname欄位內輸入ESXi主機或vCenter Server的完整名稱位址，再輸入管理員的帳號與密碼。在此建議除非來源的ESXi主機是獨立安裝，否則直接輸入vCenter Server的完整名稱位址，這樣就可以在後續步驟當中選取任一ESXi主機的虛擬機器。

如圖23所示，在「Select a virtual machine or image file to convert」頁面範例中，便可以查看到在這個vSphere架構下目前有兩台ESXi主機可以選擇。當展開任一主機節點，就能夠選取所要轉換的虛擬機器，並且查看到選定虛擬機器的處理器、記憶體、開機模式、目前狀態、網卡數量以及虛擬磁碟數量。

圖23 選擇來源虛擬機器。

在「Select the location of the destination image」頁面中，則選擇虛擬機器轉換的目的地。目前支援的位置類型有本機檔案、遠端VMware ESXi Server或vCenter、Microsoft Hyper-V Server、Azure、AWS、oVirt、VirtualBox、Proxmox。以選擇Microsoft Hyper-V Server為例，並按下〔Next〕按鈕。

然後，在「Enter Microsoft Hyper-V Server connection parameters」頁面中輸入目的地Hyper-V主機的名稱、管理員帳號以及密碼。若目前已經是使用網域管理員的帳號登入Windows，那麼只要在此將「Use Windows authentication」設定勾選即可，按下〔Next〕按鈕繼續。

如圖24所示，在「Check settings of the new virtual machine」頁面中，則可根據需求來依序調整虛擬機器的存放路徑、虛擬機器名稱、作業系統虛擬磁碟、虛擬網路連線以及選擇作業系統類型。確認上述設定無誤後，按下〔Convert〕按鈕即可。

圖24 檢查新虛擬機器的設定。

在「Converting」頁面中將可以完整檢視到虛擬機器或虛擬磁碟的轉換過程，包括開啟來源虛擬磁碟映像、建立新虛擬磁碟映像、轉換虛擬磁碟資料以及建立新虛擬機器。確認完成虛擬機器的轉換後，若想要繼續轉換其他虛擬機器，可以點選「Convert another image」，否則按下〔Finish〕按鈕。

完成vSphere虛擬機器的轉換後，就可以開啟「Hyper-V管理員」介面來查看此虛擬機器的內容。如圖25所示，在此虛擬機器的內容中，可根據需求進一步調整韌體、記憶體、處理器、控制器、硬碟以及網卡等配置。

圖25 檢視虛擬機器內容。

回到「Hyper-V管理員」介面的主頁面後，可以對於此虛擬機器進行相關的操作管理，包括連線、關閉、關機、儲存、暫停、重設、檢查點、移動以及匯出等等。

轉換vSphere虛擬磁碟至 Hyper-V

萬一vSphere ESXi主機與vCenter都已經移除了，可是虛擬機器的虛擬磁碟還保存著，那麼還是可以透過StarWind V2V Converter工具，將這些虛擬磁碟轉換成Hyper-V的虛擬機器，且無論該虛擬磁碟檔案是來自ESXi或VMware Workstation Pro主機。

首先，在「Select the location of the image to convert」頁面中選取「Local file」，並按下〔Next〕按鈕。

接著，在「Source image」頁面中按下〔瀏覽〕按鈕，如圖26所示，選取準備轉換的VMware虛擬磁碟檔案。成功載入後，就可以查看到關於此虛擬磁碟的檔案格式與大小，然後再按下〔Next〕按鈕。

圖26 載入來源映像。

然後是「Select the location of the destination image」頁面，選取「Microsoft Hyper-V Server」，並按下〔Next〕按鈕。接著，在「Enter Microsoft Hyper-V Server connection parameters」頁面中，輸入Hyper-V主機名稱、管理員帳號以及密碼後按下〔Next〕按鈕。

緊接著，在「Select virtual machine to attach image」頁面中，選擇轉換後的VMware虛擬磁碟所要連接的Hyper-V虛擬機器，或是按下〔Create a new virtual machine〕按鈕來新增一個虛擬機器。

如圖27所示，在「Check settings of the new virtual machine」頁面中，便是建立新虛擬機器的設定頁面。依序完成虛擬機器名稱、路徑、CPU數量、記憶體大小、世代、作業系統類型以及虛擬交換器的設定，再按下〔OK〕按鈕。

圖27 新虛擬機器設定。

當再一次回到前一個步驟頁面後，將可以查看到剛完成新增的虛擬機器。按下〔Convert〕按鈕，開啟「Select option for VHD/VHDX image format」頁面，如圖28所示，這裡可以有四種Hyper-V虛擬磁碟檔案格式可以選擇。若在上一個步驟的世代（Generation）設定中選擇「G2」，那麼對於虛擬磁碟檔案格式的選擇，便只能夠挑選「VHDX growable image」或「VHDX pre-allocated image」。若想要節省現行可用的儲存空間，請選擇前者，如果希望獲得更好的磁碟I/O效能，則選擇後者。選好了之後，再按下〔Next〕按鈕。

圖28 選擇Hyper-V虛擬磁碟類型。

在「Set destination of image file」頁面中，按下〔瀏覽〕按鈕來選取虛擬磁碟的存放路徑。當成功載入後，便可以查看到虛擬磁碟大小的相關資訊，再按下〔Next〕按鈕繼續。最後，在「Converting」頁面中，可以檢視到整個VMware虛擬磁碟（.vmdk）轉換成Hyper-V虛擬磁碟（.vhdx）的過程。一旦成功轉換，將會出現「Converted successfully」訊息，最後按下〔Finish〕按鈕。

緊接著開啟「Hyper-V Manager」介面，如圖29所示，便會發現剛完成新增的「MyVM」虛擬機器已經被成功啟動，而它所連接的Hyper-V虛擬磁碟正是由VMware所轉換而來。

圖29 成功建立新虛擬機器。

＜本文作者：顧武雄Microsoft MVP 2004-2016、MCITP與MCTS認證專家、台灣微軟Technet、TechDays、Webcast、MVA特約資深顧問講師、VMware vExpert 2016-217、IBM Unified Communications/Notes/Domino/Connections Certified。＞