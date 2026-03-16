台灣大攜手來毅數位、柏瑞醫　助衛福部彰醫 AI 升級

根據內政部最新統計，台灣65歲以上人口占比已達20.06%，正式邁入超高齡社會。面對醫療需求快速攀升與醫護人力持續短缺的挑戰，台灣大哥大攜手來毅數位與柏瑞醫，為衛福部彰化醫院導入AI智慧醫療系統，透過語音辨識協助醫護人員完成病歷紀錄，減少重複書寫作業。導入後，醫護人員撰寫病程紀錄的時間可縮短60%，病歷紀錄完整率也提升約10%。系統採用「SOAP」結構化病歷格式（Subjective、Objective、Assessment、Plan），並結合語音辨識與身分驗證機制，兼顧醫療效率與資訊安全。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大積極深入醫療場景推動AI升級，很高興此次能攜手來毅數位與柏瑞醫，為彰化醫院導入AI解決方案「多語語音智慧化SOAP紀錄服務」，成為第一線醫護人員的AI助手，在打造友善醫護環境的同時，也大幅提升整體醫療照護品質。未來，台灣大將持續深耕技術創新、攜手合作夥伴打造醫療生態圈，期待將成功模式複製至全台區域醫院、醫學中心，更延伸至基層診所與長照機構，建立具高度彈性且可跨層級移植的服務，同時深度整合地方政府、公衛體系及長照服務資源，推動智慧醫療服務普及化。

台灣大憑藉電信級數據與研發實力，累積超過18,000小時語音數據，打造最懂台灣話，支援中、台、英、客語混合辨識的ASR語音辨識模型，可流暢處理診間常見的跨語言切換（Code-Switching）與在地口語詞彙，為精準對接醫療實務需求，團隊針對醫護人員需耗費大量時間撰寫病程紀錄、進而影響醫病互動與照護品質的現況，開發語音離線辨識模組，並提供醫院專屬詞庫管理與快速勘誤機制。此外，系統亦支援本地端部署與混合架構，並具備資訊加密與敏感詞匿名化機制，確保安全性符合醫療資安高標準，同時可透過API與醫院資訊系統（HIS）無縫整合。

面對日益升高的醫療資安威脅，台灣大哥大攜手來毅數位導入具備多國專利與SOC 2 Type II認證的多因素身分認證（Multi-Factor Authentication，MFA），強化病歷系統與高風險醫療設備（如X光設備）的登入安全，透過嚴謹的驗證機制確保僅授權人員能存取與使用，從源頭杜絕個資外洩或不當操作風險。來毅數位副總經理暨全球資安長蔡一郎表示，過往醫療現場常見帳號共用或僅依賴簡易密碼，不僅存在外洩風險，更造成管理上的責任歸屬斷點。

透過MFA多因素身分認證，能確保每一筆病歷存取與高風險設備的操作，皆能精準對應到具備權限的醫事人員，不僅能從源頭杜絕資安威脅，更讓所有操作行為具備可追溯性與可治理性，協助醫療機構在提升效率的同時，建立更穩固的資安防護體系。

在醫療紀錄優化方面，柏瑞醫發揮深厚的醫院系統介接實務經驗，加上台灣大哥大ASR語音辨識技術，打造出MedKEY ASR系統於臨床場域的實際應用，讓醫護人員能以自然口述方式進行病歷紀錄，並由系統自動轉換為由主觀資料（Subjective）、客觀資料（Objective）、評估（Assessment）和計畫（Plan） 組成的SOAP內容，減輕臨床書寫負擔並提升病歷紀錄的一致性與完整性。在影像作業方面，結合可攜式X光機「PX1 Pro」的行動化檢查特性，使臨床團隊於病房及即時檢查場域中，能更具彈性地執行影像檢查流程。透過身分驗證與操作稽核機制輔助，院方亦可清楚掌握人員與設備的使用情形，在兼顧臨床效率的同時，也強化資訊安全與管理治理，作為智慧醫療於實際場域落地之應用示範。

衛生福利部彰化醫院作為中部地區重要的區域醫院，長期深耕智慧醫療與數位轉型，積極導入新興資通訊技術，例如先前與工研院合作建置智慧醫療臨床資訊系統及智慧血液透析系統，展現其推動創新應用的積極性。彰化醫院在「善盡公醫角色守護民眾健康」的宗旨下，致力發展慢性病房、精神科及復健科病房，並積極推動高齡醫療照護中心計畫。此次導入ASR語音辨識技術與資安身分驗證機制，不僅提升其醫療服務的多樣性，更顯示其在資訊系統完備度上的領先地位。