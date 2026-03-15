MIC發布2026 MWC六大重點

資策會產業情報研究所（MIC）舉辦《MWC 2026展會重點觀測—次世代行動通訊x智慧行動終端x新興AI應用》研討會，研究團隊分享於巴塞隆納展場觀展的最新產業情報。AI成為電信業者在技術發展、設備投資、新興應用服務等領域的發展核心，也是智慧型手機品牌差異化的關鍵。

MIC發布六大觀展重點：一、電信業者積極布局AI RAN與AI代理人，強化營運效能；二、瞄準企業用戶營收，電信業者開發垂直領域AI服務；三、電信業者關注5G-A變現、開放架構、多軌衛星整合、6G關鍵技術；四、智慧型手機品牌差異化，關鍵在於AI創新體驗；五、Android作業系統轉向以AI為核心的主動服務平台；六、系統設備商力推AI應用，專注軟體加值服務吸引營運商。

資策會MIC表示，主要電信業者正透過AI，更有效的改善基礎設施的使用效率與能耗，強化營運效能。產業顧問張家維表示，AI-RAN成為本屆電信業者布局網路基礎設施的焦點，其可依據區域網路使用者數量、流量特性與需求，動態調整基地台功率，如在離峰時段將部分基地台降低功率甚至休眠。除此，也有電信業者發展AI代理人，在網路管理、網路除錯修復、網路調節等方面，有效進行網路自動化回復，達成網路自主化的目標；以及透過大語言模型結合AI代理人，協助網路工程師掌握不同設備商的管理指令、加速除錯，提升網路維護效能。

除了在基礎設施上利用AI達成資源最佳化，資策會MIC表示，MWC 2026可觀察到電信業者的各項服務業務推展幾乎都以AI為基礎展開。針對終端個人用戶，電信業者提供更客製化的服務，如個人助理、旅遊規劃或娛樂服務等，然而AI應用目前仍難以從一般消費者獲取足夠營收，因此電信業者瞄準企業用戶市場，除了強化基礎設施建置以因應AI需求，更是積極投入開發垂直應用領域AI服務，在協助企業轉型升級的同時可增長營收。除了消費與企業AI應用，也有部分電信業者投入布局各類緊急公共服務。

除了AI RAN與自主化網路，資策會MIC指出，電信業者另有四大關注議題：一、「5G-Advanced商業變現」，電信商積極透過5G-Advanced尋求新收入，包括固定無線接取（FWA）、高精確定位、低延遲工業物聯網，以及針對不同品質分級的網路切片服務；二、「開放架構與網路即服務（NaaS）」，電信商透過Open Gateway與Open API將網路能力開放給開發者，將基礎設施「服務化」，以應對OTT競爭並探索B2B2C新商模；三、「非地面網路（NTN）與多軌衛星整合」，電信商整合低軌、中軌與高軌衛星，發展手機直連衛星（D2D）服務，強化通訊韌性並解決地理死角問題；四、「6G路線圖與原型驗證」，基於2026年是6G標準制定的關鍵窗口期，業者將持續聚焦6G關鍵技術，如通訊與感測融合（ISAC）、AI原生架構與NTN等技術驗證，目標是打造覆蓋「空、天、地、海」的立體網路。