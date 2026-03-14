新達電腦攜手伊頓電氣共創電力基礎建設新局

新達電腦（MiTAC）宣布與全球電力管理廠商伊頓電氣（Eaton）正式簽署經銷商協議，結合雙方在資訊科技與關鍵電力領域的專業優勢，共同為企業客戶提供更完整、穩定且智慧的電力與基礎建設解決方案。簽約發布會於神通電腦大樓國際會議廳舉行，由新達電腦董事長丁玉成與伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培代表簽約。

本次合作將整合新達電腦深耕資訊服務產業多年的系統整合能力，以及伊頓在電力管理、不斷電系統（UPS）與資料中心基礎設施的領先技術。新達電腦電力系統事業部資深經理黄威誠表示，隨著AI、雲端運算與邊緣運算的快速發展，穩定可靠的電力基礎建設已成為企業數位轉型的關鍵。透過與伊頓的策略合作，我們能為客戶從IT系統到電力環境提供一站式服務，大幅簡化建置複雜度並提升整體系統可靠性。

伊頓電氣台灣區通路業務協理林展吉指出，台灣作為全球重要的科技產業樞紐，對高品質電力保護方案的需求持續增長。伊頓看重新達電腦深厚的市場根基與技術服務能量，相信透過雙方緊密合作，能將伊頓的創新電力解決方案更有效地推廣至各產業，協助企業建置更具韌性的關鍵基礎設施。

發布會現場亦展示伊頓多款核心產品應用，展現雙方產品線的互補性與整合潛力。活動吸引眾多經銷夥伴與企業客戶參與，透過簡報、產品體驗與深度交流，共同探討未來市場合作策略。

此次合作標誌著新達電腦在電力系統事業版圖的重要里程碑，預計將強化其在智慧建築、工業4.0、資料中心等領域的競爭優勢，為客戶創造更高價值的整合服務體驗。