打造數位韌性的兩隻手

當市場不確定、供應鏈震盪、網攻頻繁，真正能讓企業脫離威脅惡夢的，不是單點科技，而是一套「即使出錯也能快速恢復」的數位韌性系統。AI與雲端正是這套系統的兩隻手：一隻讓決策更敏捷、更前瞻；一隻讓基礎架構更彈性、更可治理。關鍵在於把兩者以工程化方法整合，而非堆砌名詞。

第一步，從雲開始把「恢復力」內建。地緣政治及資安韌性的要求讓企業重新思考企業的策略，混合多雲與主權雲思維能降低供應商與法規風險，但前提是先定義好目標環境：身分、網段、金鑰、日誌、成本與標籤治理一開始就標準化。災難復原上，將RPO/RTO轉成工程指標：資料即時恢復加切換，平時用演練驗證，出事時才不慌。

第二步，讓AI成為「可靠的同事」而非「不可控的魔法」。檢索增強生成（RAG）能將企業領域知識嵌入模型語境，提高正確率與可解釋性，而成效關鍵在於切片策略、向量資料庫監測與回饋閉環的設計。當AI具備一致且可控的知識基礎，便能在營運與資安事件中加速分析與回應，強化整體數位韌性。

第三步，安全是韌性的基礎。零信任不是新防火牆，而是新邏輯：連線即驗證、最小權限、動態信任分數與微分段，打通人、裝置、應用與資料。使用NIST CSF 2.0的「治理—識別—保護—偵測—回應—恢復」來設計流程，讓SIEM/SOAR的AI自動化處置，可大幅縮短事件發現與修復時間。同時，後量子密碼（PQC）所因應的長期風險，也正成為企業必須儘早納入策略的安全議題。

第四步，確實落實「可視性」。可視性並非僅監控網路、系統與資安事件，而是將其與企業營運指標整合，包括客服滿意度、合規完成率與跨部門KPI，使經營團隊能即時掌握營運脈動並做出更快速的決策。

數位韌性同時是一種組織能力，也是一套環境建置。企業需以混合雲與資安基礎為底座，並以平台化能力（通用資料層、工作流引擎、API整合、可觀測性、權限管理）作為內部創新的共同框架，讓各事業單位能在安全護欄內快速試行與擴展。當AI的洞察能力與雲端的彈性被整合為一致的營運底層，企業便具備了「可跌倒、能站起、並且站得更穩」的持續競爭力。

＜本文作者：陳國章現為華電聯網集團董事長＞