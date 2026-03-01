Cloudflare 2026 威脅情報報告：從「入侵」轉向「登入」

Cloudflare發布首份《2026年Cloudflare威脅報告》。報告結合Cloudforce One威脅研究團隊的專業知識，並藉助Cloudflare的全球網路，揭示現代網路攻擊的根本性轉變。報告顯示，威脅行為者正運用前所未有的超大規模DDoS攻擊，以AI系統探測及利用漏洞，並持續攻擊電郵等傳統安全弱點，找出「登入」而非「入侵」的方法。

此報告為安全團隊提供應對新興威脅的見解，並詳細分析Cloudflare平均每天攔截的2,300億次威脅背後的策略及趨勢。AI讓任何人都能更輕易地發起高階攻擊，使威脅行為者的行動速度比以往更快。他們不僅癱瘓網站，還會悄然滲透薪資系統，並誘騙軟體誤認其身分。現今的安全防護不再只是阻擋入侵者，而是要驗證網路內部使用者的真實身分。

Cloudflare共同創辦人暨執行長Matthew Prince表示，駭客善於利用分散、過時的威脅情報所留下漏洞來發動攻擊。Cloudflare建構全球最大、最全面的感測網路，讓我們能夠第一時間掌握其他人尚未察覺的威脅。透過將這些情報分享至全球各地，我們彌補防護缺口，並將優勢重新交回防禦者手中，讓網路更安全可靠，從根本上增加駭客活動的難度和成本。

Cloudforce One過去一年分析數兆個網路訊號與威脅行為者的策略、技術和程序，以揭露最常見的攻擊手段、國家級間諜策略，以及AI對網路攻擊的實際影響。主要發現包括：

AI消除了發動攻擊的技術門檻：威脅行為者正使用大型語言模型（LLM）即時編製網路地圖、開發新的攻擊漏洞，並生成高度逼真的深度偽造內容。Cloudforce One曾追蹤到一名威脅行為者利用AI協助找出高價值資料的存放位置，讓該行為者得以入侵數百名企業用戶（這些高流量SaaS應用程式允許多個企業共用資源），發動近年來最具破壞力的一起供應鏈攻擊。

企業身分遭盜用：北韓人員利用AI深度偽造內容及偽造身分證明，繞過招聘篩選機制，將國家支援的從業人員直接滲透至西方企業的薪資系統。這些威脅行為者透過位於美國的「筆電農場」掩蓋其真實所在地。

DDoS攻擊超越人類應對能力：大規模殭屍網路如Aisuru已演變成具國家級威脅能力的工具，足以癱瘓整個國家的網路。隨著攻擊速度達到破紀錄的31.4 Tbps，這些高速攻擊現今需要全自動化的防禦系統才能應對。

Cloudflare旗下Cloudforce One威脅情報主管Blake Darché表示，威脅行為者不斷改變策略，尋找新的漏洞加以利用，並設法攻擊受害者。為了避免組織面對攻擊措手不及，他們必須從被動應對，轉變為以即時、可執行情報去主動防禦。此報告提供明確方向，讓組織理解攻擊規模，以及威脅行為者的攻擊手法及策略的演變。我們傳達給防禦者的訊息很明確：組織若不以情報為先，便可能落後在這場前所未有的激烈競爭中。