企業級AI問答引擎　重塑郵件與知識價值

生成式人工智慧（GenAI）浪潮下，企業不再只滿足於用大語言模型（LLM）寫文案、改簡報，而是開始回頭檢視內部最具結構與脈絡的關鍵資產，例如電子郵件往來、稽核紀錄與知識文件，思考如何讓這些資料在AI的加持下轉化為決策、合規與營運優化的引擎。

長期深耕中文語料與郵件系統的Openfind（網擎資訊），選擇不投入龐大資本自建基礎模型，而是以郵件與稽核應用為核心，推出Ciao AI智慧問答引擎（Ciao AI），透過「巧對談」與「巧功能」兩大分支，將ChatGPT、Google Gemini、Anthropic Claude等多個生成式AI服務整合在同一企業級平台之上，將AI帶進郵件、歸檔與知識營運流程之中。

Openfind行銷副總李孟秋指出，這套架構不是要和超大型雲服務供應商競逐基礎模型，而是回到公司長年累積的強項，包括電子郵件系統（Mail2000）、郵件安全閘道（MailGates）、郵件歸檔系統（MailBase）等產品線，將生成式AI視為「郵件與知識營運的增壓器」，在可信任、可負擔、可治理的前提下，協助企業真正把AI導入日常營運流程，而不是停留在實驗室或概念驗證。

以郵件與聊天為核心的AI問答架構

Ciao這個名稱來自義大利語的打招呼用語，既有熟悉感，又刻意保留一點模糊與彈性。Openfind雲端服務創新與規劃處協理賴濬倩說明，團隊在發想時，確實參考了國際雲端業者在Office 365與Google Workspace中提供的AI助理形式，一方面提供類似ChatGPT的自由對話介面，一方面又能深入既有產品，成為日常工作流程中隨手可用的功能。

在架構上，Ciao AI底下分成兩條主軸。其一是「巧對談（Ciao Chat）」，提供類似ChatGPT的通用生成式AI對話服務，讓用戶在單一介面中就能選擇不同模型提問、腦力激盪或請AI協助草擬內容。其二是「巧功能（Ciao with Openfind）」整合到現行Openfind產品，包括地端與雲端的郵件系統、歸檔與檔案分享服務，例如AI寫信、信件與檔案摘要、翻譯，以及未來延伸到MailBase歸檔資料的深度對話與知識探勘。

相較於自行打造大語言模型，Openfind選擇扮演「模型編排與企業應用平台」角色。李孟秋坦言，從成本與規模來看，建構一個競爭力足夠的中文模型，需要極大的資料與算力投入，對一家專注郵件與企業應用的廠商而言並不現實。與其如此，不如善用全球雲端服務供應商已經提供的強大模型，並與專攻在地模型的團隊合作，例如Openfind與八維智能合作進行模型微調（Fine-tuning）和在地部署，讓客戶在同一個企業級介面裡，同時取得國際模型與在地語境優化模型的優點。

Openfind行銷副總李孟秋（左）與Openfind雲端服務創新與規劃處協理賴濬倩（右）指出，Ciao AI的核心價值，是在可信任、可負擔、可管控前提下，以郵件與知識為起點，替企業打造可混接多模型的安全AI應用入口。

這樣的定位，也清楚劃分出Openfind希望服務的三種企業客戶輪廓。對中小企業而言，巧對談就是一塊進入AI世界的入門磚，只要透過既有的Openfind合約即可使用企業級API串接的AI服務，兼顧成本與信任。對既有Openfind客戶而言，Ciao AI則是「AI賦能」到既有郵件與歸檔功能，延伸出AI寫信、信件摘要、翻譯與知識查詢等新場景。至於大型企業與集團客戶，Openfind則扮演與內部AI研發團隊協作的角色，把Mail2000、MailGates、MailBase等系統的日誌與郵件資料，串接進客戶自建的產業模型或私有雲算力，形成真正貼合產業需求的AI應用。

建構安全可控的AI應用環境

當生成式AI進入企業實務場景，第一個被問到的往往不是模型有多聰明，而是「資料會不會被拿去訓練」、「隱私會不會外洩」。李孟秋坦言，這幾乎是所有政府單位與金融、製造客戶的共同前提。企業並非完全排斥公有雲，相反地，許多企業非常願意善用國際大廠模型，但他們需要的是明確的治理框架與責任邊界，確定內部資料不會悄悄變成公開模型的訓練集。

因此，Ciao AI在技術選型上刻意以企業級API為主，而非一般訂閱方案。透過企業API，模型提供者承諾不會將上下文資料用於模型訓練，並提供明確的資料刪除機制。Openfind再加上自身在權限控管上的長期經驗，把原本就成熟的使用者角色、群組與權限模型，完整套用到AI問答與AI功能之上，讓IT管理者可以細緻地決定不同部門、不同層級可以使用哪些模型、在什麼情境下可以上傳哪些檔案、每天可以消耗多少配額。

賴濬倩補充，安全治理不只是在入口層透過權限與配額控管，還延伸到「後稽核（Post-audit）」與完整的稽核軌跡（Audit Log）。Openfind原本就在Secure Share檔案分享平台中，累積了以規則引擎實作的稽核與審核機制，例如針對檔案內容、類型與特定關鍵字啟動審核流程，或禁止特定類型資料外流。接下來，這套「濾水器」模組將被移植到AI Gateway層，用於檢查用戶輸入給AI的內容與AI回應的內容，未來甚至可以針對敏感關鍵字、產業機密或個資型態，設定更嚴格的過濾與審核策略，讓AI問答也能被納入整體資安治理架構之中。

下一階段，Openfind也準備將Ciao AI往代理型AI（Agentic AI）方向推進。從產品藍圖來看，「巧探勘」會集中在MailBase與歸檔資料的深度知識探勘，「巧秘書」則貼近個人工作流程，例如協助處理郵件、管理行事曆與提醒待辦，「巧代理」則期望在較複雜的任務中擔任主動執行者，能夠理解任務目標、規劃步驟。當這三種角色逐步成熟並彼此協同時，Ciao AI將不再只是問答引擎，而是嵌入企業日常營運節奏的「數位工作夥伴」。