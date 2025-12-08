依循最佳建議作法　打造高效Nutanix叢集

本文將透過深入剖析和實戰演練，讓管理人員深入了解Nutanix叢集環境中的重要運作元件，包含PC和CVM運作規模的規劃以及Memory Overcommit機制，讓企業和組織能夠輕鬆打造出高效能和最佳化的Nutanix叢集。

在最新發布的Nutanix版本中，AOS和Prism Central（PC）的版本將會對齊，例如AOS 7.3和PC 7.3。至於AHV Hypervisor的部分，則會在次要版本對齊，例如AHV 10.3，讓企業和組織對於版本的選擇，可以快速且立即地判斷版本資訊。

在Nutanix AHV 10.3版本中推出「Automatic Cluster Selection」特色功能，有更多的功能性增強，進一步提升VM部署的智慧化與彈性。事實上，Automatic Cluster Selection特色功能，在AOS 6.8版本時便已經推出，但是在最新發布的Nutanix AHV 10.3版本中則增強許多特色功能。

那麼Automatic Cluster Selection特色功能的用途為何？簡單來說，它是Nutanix AHV虛擬化平台中的一項，針對VM虛擬主機部署的增強機制。當管理人員在Prism Central主控台中部署VM虛擬主機時，系統會根據多項資源條件進行判斷，自動選擇最適合運作該台VM虛擬主機的Nutanix叢集進行部署作業，如此一來，不僅簡化整體操作流程，也降低人為判斷而導致選擇錯誤的風險，如圖1所示。

圖1 整合Automatic Cluster Selection機制的PC主控台情境判斷示意圖。 （圖片來源：AHV 10.3 - Automatic Cluster Selection for VM Placement | AHV Administration Guide）

值得注意的是，Automatic Cluster Selection自動選擇機制僅僅是在VM虛擬主機一開始部署時，自動選擇適合的Nutanix叢集進行部署，一旦VM虛擬主機部署完成並開始運作後，叢集資源的負載平衡作業就會交由Acropolis Dynamic Scheduling（ADS）來負責。

最佳建議作法介紹

接著，介紹幾項最佳建議作法。

Memory Overcommit

在虛擬化基礎架構中，相信大家對於「Memory Overcommit」機制應該要非常熟悉才對，如圖2所示。簡單來說，在AHV虛擬化平台中，透過內建的Memory Overcommit機制，可以讓AHV虛擬化平台中運作的VM虛擬主機數量呈現線性增加。舉例來說，在Nutanix叢集中，其中一台叢集節點主機具備128GB實體記憶體，然而卻能夠運作10台甚至更多台，組態設定16GB vMemory的VM虛擬主機，這便是透過Memory Overcommit機制，達到虛擬化架構VM集縮比的功能之一。

圖2 部署VM虛擬主機時啟用Memory Overcommit機制。

但是，每項特色功能和機制都有其適用情境和注意事項，譬如在Nutanix官方的最佳建議作法中，Memory Overcommit機制便非常適合使用於測試或研發環境，但對於企業和組織的正式營運環境，卻不建議使用，原因在於Memory Overcommit機制雖然可以達成超用記憶體資源，進而運作更多的VM虛擬主機和其他工作負載，然而卻可能導致VM虛擬主機效能下降，影響營運環境的反應速度，造成使用者體驗不佳的情況。

因此，在預設情況下，Nutanix官方並不建議啟用AHV虛擬化平台中的Memory Overcommit機制。那麼管理人員可能會感到困惑，在不啟用Memory Overcommit機制的情況下，AHV虛擬化平台又是如何運作數量龐大的VM虛擬主機呢？答案是透過Ballooning和Swapping機制。

首先，在Nutanix虛擬化架構中的VM虛擬主機，必須確保已經安裝VirtIO驅動程式，系統便會透過VirtIO驅動程式整合Ballooning機制，將VM虛擬主機中未使用到的記憶體空間歸還給AHV虛擬化平台，以便提供給其他需要的VM虛擬主機進行使用。

舉例來說，管理人員組態設定3台配置20GB虛擬記憶體的VM虛擬主機，但是AHV虛擬化平台卻僅僅使用了40GB記憶體空間，那麼這是如何辦到的呢？簡單來說，Ballooning機制會將VM虛擬主機中虛擬記憶體的真實使用情況，回報給底層的AHV虛擬化平台，然後AHV虛擬化平台便可以針對VM虛擬主機中未使用到的記憶體空間進行回收作業，再將回收後的記憶體資源提供給其他VM虛擬主機使用，達成動態配置記憶體資源的效果，如圖3所示。

圖3 AHV虛擬化架構中Ballooning運作機制示意圖。 （圖片來源：AHV Internals: Memory Overcommit | Nutanix / tech center）

當然，倘若VM虛擬主機需要使用到更多記憶體資源時，在VM虛擬主機中透過VirtIO整合的Ballooning機制，便會通知底層AHV虛擬化平台，在不影響VM虛擬主機正常運作的情況下，將可用的記憶體空間慢慢進行收回的動作，以便增加可用的記憶體資源。

然而，在工作負載眾多、記憶體資源爭奪強烈的環境中，有可能Ballooning機制會來不及調度記憶體空間，並且眾多VM虛擬主機使用的記憶體空間加總後，超過AHV虛擬化平台所擁有的總記憶體空間，那又該怎麼辦？此時，就需要使用到Swapping機制了！

當眾多VM虛擬主機因為同時間工作負載提升，總共使用的記憶體空間超過AHV虛擬化平台的實體記憶體空間時，系統將會採用「Least Recently Used（LRU）」演算法機制，將不足的記憶體空間，透過Host Swap的方式來滿足VM虛擬主機超用的記憶體需求。然而，應特別注意的是，因為採用Host Swap的方式，所給予VM虛擬主機記憶體資源，與使用實體記憶體空間在運算效能上有非常大的差異，如圖4所示。

圖4 AHV虛擬化架構中Ballooning+Swapping運作機制示意圖。 （圖片來源：AHV Internals: Memory Overcommit | Nutanix / tech center）

因此，如果發現Host Swap的情況經常發生時，首先應該考慮為叢集節點主機擴充實體記憶體空間，若無法擴充實體記憶體空間，則建議的過渡方式為採用VM虛擬主機內的Swap機制，因為相較之下Guest Swap會比Host Swap來得有效率。

舉例來說，組態設定VM虛擬主機配置20GB虛擬記憶體，但是卻會使用到Host Swap機制時，不如考慮調整VM虛擬主機的組態設定，將其配置為10GB虛擬記憶體，並且搭配VM虛擬主機內作業系統的Swap機制，透過Guest Swap機制中10GB Swap Disk來滿足過渡需求。

ADS + Memory Overcommit

實務上，在Nutanix虛擬化架構中，預設情況下便會啟用Acropolis Dynamic Scheduler（ADS）負載平衡機制，那麼當ADS負載平衡搭配Memory Overcommit機制時，又如何因應各式各樣的工作負載情境。舉例來說，在AHV虛擬化平台，具備40GB記憶體空間的運作環境中，已經組態設定3台配置10GB虛擬記憶體的VM虛擬主機，並且需要再啟動1台配置15GB虛擬記憶體的VM虛擬主機時，系統將會發生什麼情況呢？

AHV虛擬化平台將會進行記憶體可用空間估算作業，假設3台配置10GB vMemory的VM虛擬主機，已經使用記憶體資源池30GB的記憶體空間，當需要再啟動1台配置15GB vMemory的VM虛擬主機時，系統會先透過剛才提到的Ballooning和Swapping機制，嘗試回收尚未被VM虛擬主機占用的記憶體空間，假設系統順利收回5GB記憶體空間，此時記憶體資源池降低為使用25GB記憶體空間，接著透過ADS負載平台機制中的Initial Placement初始化配置機制，來啟動配置15GB vMemory的VM虛擬主機，如圖5所示。

圖5 實務上ADS搭配Memory Overcommit運作機制示意圖。 （圖片來源：AHV Internals: Memory Overcommit | Nutanix / tech center）

記憶體空間集縮比

預設情況下，每台VM虛擬主機，系統都會確保至少有25%的記憶體空間，來自於AHV虛擬化平台的實體記憶體空間，這表示在部署VM虛擬主機，啟用Memory Overcommit機制時，系統透過Ballooning + Swapping機制時，最多可以預留VM虛擬主機75%的虛擬記憶體空間。

當然，預留25%和75%記憶體空間為理想情況，然而在實際運作情況下，組態設定4台配置10GB vMemory的VM虛擬主機環境中，每台VM虛擬主機最大化縮小至使用25%的記憶體空間，所以總共使用AHV虛擬化平台中，記憶體資源池內10GB記憶體空間。

此時，便可以再額外啟動3台配置10GB vMemory的VM虛擬主機，因為VM虛擬主機剛啟動時，客體作業系統需要使用全部的記憶體空間，但是開機完成經過一段時間後，待客體作業系統內的服務和應用程式啟動完畢，使用的記憶體空間便會逐漸下降，此時系統便可以透過Ballooning + Swapping機制，開始回收VM虛擬主機未占用的記憶體空間，以便提供給更多的VM虛擬主機使用。

如圖6所示，透過範例圖表可知，當AHV虛擬化平台配置40GB實體記憶體時，在每台VM虛擬主機配置10GB vMemory的情況下，最理想的情況可以達到「3.25倍」的集縮比，也就是能夠運作最多13台配置10GB vMemory的VM虛擬主機。

圖6 Memory Overcommit Ratio範例圖表。 （圖片來源：AHV Internals: Memory Overcommit | Nutanix / tech center）

值得注意的是，範例表格中的估算，為假設Nutanix叢集未啟用High Availability（HA）高可用性機制，若啟用HA高可用性機制，系統為了保留更多系統資源以便因應故障事件，因此Memory Overcommit集縮比例將會下降至「1.33倍」。

線上遷移時間

在AHV虛擬化平台版本升級過程中，正常情況下，系統會讓AHV節點主機進入維護模式，當升級程序執行完畢，AHV節點主機必須重新啟動以便套用生效，然而，在此之前必須先將其上運作的VM虛擬主機，透過ADS Live Migration機制，將VM虛擬主機線上遷移至其他AHV節點主機繼續運作。

如果已經啟用Guaranteed HA功能，那麼每一台VM虛擬主機要線上遷移的目地端AHV節點主機已經確認完畢，系統會直接將VM虛擬主機線上遷移過去。倘若未啟用Guaranteed HA功能，便會透過ADS負載平衡機制，先識別每一台VM虛擬主機適合運作的AHV節點主機，再進行線上遷移作業。

在線上遷移VM虛擬主機時，過程中牽涉到記憶體空間複製的動作，並且需要遷移所有的實體記憶體空間。然而，啟用Memory Overcommit機制的VM虛擬主機，因為使用的記憶體空間並非全部都是實體記憶體空間，所以會導致遷移時間較久的情況發生。

簡單來說，「未啟用」Memory Overcommit機制的VM虛擬主機，因為都是使用實體記憶體空間，所以相較之下能夠在較短的時間內遷移完畢，而「啟用」Memory Overcommit機制的VM虛擬主機，則因為要將Swapping虛擬記憶體空間回寫至實體記憶體空間中，導致遷移時間較長並會影響運作效能，這也是ADS負載平衡機制在計算遷移成本時，啟用Memory Overcommit機制的VM虛擬主機會是較高遷移成本的主要原因，如圖7所示。

圖7 ADS負載平衡機制線上遷移VM虛擬主機示意圖。 （圖片來源：Acropolis Dynamic Schedulre（ADS）| The Nutanix Cloud Bible）

AHV記憶體資源開銷估算

事實上，企業可以在導入之前，針對日後預計啟用的特色功能和VM虛擬主機數量，估算AHV虛擬化平台的運算資源。下列舉例雖然不是絕對值，也可能因為日後版本的增強而不同，但管理人員可以使用下列基準進行估算：

‧AHV節點主機，每台主機至少需要3.5GB記憶體空間，外加系統總記憶體的2.2%資源開銷。

‧日後預計在PC主控台中啟用Flow Virtual Networking特色功能時，每台主機需2GB記憶體空間開銷。倘若需要啟用Flow MicroSegmentation特色功能時，每台主機需4GB記憶體空間開銷。

‧當AHV節點主機安裝GPU時，將會產生系統總記憶體的1.5%資源開銷。

根據上述的資源開銷估算原則，若一台配備256GB實體記憶體空間的AHV節點主機，預計啟用Flow Virtual Networking和Flow MicroSegmentation特色功能時，記憶體空間的開銷為15GB（3.5 + 256 × 0.022 + 2 + 4），表示還剩餘241G記憶體空間，可以用於運作CVM主機和其他VM虛擬主機等等工作負載。

此外，VM虛擬主機也會因為配置不同，而有額外的記憶體資源開銷，一台標準的VM虛擬主機，在配置一個VirtIO網路卡並且沒有配置vGPU的情況下，基本記憶體資源開銷為50MB。

同時，隨著vCPU數量和vMemory的組態設定不同，VM虛擬主機的記憶體開銷也會隨之增加。舉例來說，每增加1個vCPU處理器時，便會增加1MB的記憶體資源開銷，而每增加1GB vMemory時，也會增加7MB的記憶體資源開銷。

因此，一台配置8 vCPU及8GB vMemory的VM虛擬主機，將會產生額外的114MB記憶體資源開銷，如圖8所示。

圖8 VM虛擬主機額外記憶體資源開銷範例圖表。 （圖片來源：CPU and Memory Oversubscription | Nutanix AHV Best Practices）

vCPU和pCPU集縮比

在實務應用上，雖然VM虛擬主機的vCPU運算資源，通常不是最先遭遇效能瓶頸的資源，然而失衡的vCPU和pCPU集縮比例，除了造成AHV節點主機額外的記憶體資源開銷外，也容易影響VM虛擬主機的運算效能。

例如，AHV節點主機的x86實體伺服器共配置2顆CPU處理器，每顆CPU處理器具備24個運算核心，那麼這台的AHV節點主機便具備48 pCPU，可能會有管理人員不解，開啟Hyper-Threading（HT）功能後，處理器核心增加一倍不是應該用96 pCPU來計算？

這個問題見仁見智，主要原因在於，透過HT功能進而成長的核心數，並非真正的運算單位，而是採用軟體機制搭配邏輯方式增加核心數，並且僅在特定情況下才能夠提升運算能力，所以開啟HT功能的2 pCPU，並非真正能達到2倍的核心運算速度，在支援SMP多執行緒的情況下，最多僅能達到1.2～1.4倍的核心運算能力。

並且，從虛擬化平台在CPU資源調度時也可以得知，若需要指派2個運算核心時，CPU調度機制肯定會優先指派給開啟HT機制中倘未使用的核心數，而非指派給已經使用1個開啟HT的核心資源，這也就是為什麼開啟HT功能的核心數，嚴格來說稱不上是真正的實體運算核心單位的主要原因之一。

那麼vCPU和pCPU多少的集縮比例才是最佳？這個問題的解答很難一概而論，主要原因在於工作負載情況非常複雜，但是卻有通用原則，當然管理人員最後還是必須依照實際情況進行調整。Nutanix官方的最佳建議作法中，針對Tier 1層級的VM虛擬主機，也就是關鍵營運服務和延遲敏感的應用程式，建議採用的vCPU和pCPU集縮比例為1:1或2:1，而針對Tier 2層級的VM虛擬主機，則建議採用的vCPU和pCPU集縮比例為2:1或4:1，如圖9所示。

圖9 針對Tier 1/Tier 2的vCPU和pCPU集縮比例建議值。 （圖片來源：CPU and Memory Oversubscription | Nutanix AHV Best Practices）

CVM運作規模最佳化

在Nutanix超融合運作環境中，HCI超融合節點主機，每台HCI主機皆會啟動Controller VM（CVM）主機，並且預設分配8 vCPU和32GB vMemory虛擬硬體資源，透過PCI Passthrough方式直接存取本地磁碟裝置，以便提供分散式儲存服務，如圖10所示。

圖10 HCI超融合節點主機運作架構示意圖。 （圖片來源：Nutanix CVM Considerations）

原則上，CVM主機只會在需要時才占用CPU運算資源，其中為CVM配置的vCPU數量，僅表示最大可使用量而非固定使用量，同時叢集規劃時需要留意維護或失效時的資源容錯情況，尤其針對SQL Server、Exchange Server等等企業組織的關鍵應用服務。

從AOS 5.11版本開始，AHV叢集節點主機支援「純運算節點」（Computer Node）。簡單來說，Computer Node主機上，不會運作CVM主機以因應運算為主的應用，例如大型Oracle等等專屬應用情境，但是採用純運算節點時，有嚴格的部署與擴充節點上的限制，如圖11所示。

圖11 HCI超融合節點主機搭配純運算節點主機運作架構示意圖。 （圖片來源：Nutanix CVM Considerations）

同時，因為純運算節點中沒有CVM主機能夠協助處理分散式儲存機制，所以也無法享有資料本地性的嚴重缺點。值得注意的是，純運算節點支援運作在AHV虛擬化平台，並且不支援運作Exchange Server工作負載。

確認採用HCI或純運算節點主機類型後，接著需要確認屆時Nutanix叢集中要運作哪些類型的工作負載為主要考量點，舉例來說，若是ROBO/Edge小型環境，只要為CVM配置6 vCPU和20GB vMemory虛擬資源即可，如圖12所示，倘若需要搭配Redundancy Factor 3的資料容錯設定，儲存裝置採用All-NVMe時，那麼CVM就必須提升至64GB vMemory才行。詳細資訊可參考「AOS 7.0 - Controller VM (CVM) Specifications」文件內容。

圖12 依照應用情境決定CVM運作規模大小示意圖。 （圖片來源：Peak Performance - Optimizing VMs | Nutanix University）

在Nutanix運作環境中，Controller VM（CVM）扮演資料管理中樞，協調使用者I/O、資料放置與metadata管理，確保資料完整性與可用性，同時透過垃圾回收、壓縮、重複資料刪除與糾刪碼技術最佳化儲存效率，並支援快照與複製等保護機制。

CVM的效能關鍵在於分配到的邏輯核心數量，這會依照部署類型、儲存容量、快照頻率與功能啟用情況而有所不同。在AOS安裝時，便會根據這些條件自動配置最低邏輯核心「計算方式：物理核心 × 執行緒數量」，並將CVM的邏輯核心對應至同一個NUMA節點的獨立實體核心以避免資源競爭，剩餘核心則留給其他運作的VM虛擬主機使用。舉例來說，採用Intel Xeon Gold 5317S處理器（12 Cores），開啟Hyper-Threading（HT）技術的情況下，便具備24顆邏輯核心，其中上限12 Cores分配給CVM，其餘12 Cores則留給其他運作的VM虛擬主機使用，如圖13所示。

圖13 CVM邏輯核心對應至同一NUMA節點獨立運算核心分配示意圖。 （圖片來源：AOS 7.0 - Controller VM（CVM） Specifications）

那麼管理人員在部署 Nutanix叢集，為CVM配置比較小的vMemory Size時，後續能不能線上調整運作規模大小？答案是可以的！管理人員可以在登入Prism Element（PE）管理介面中，調整CVM Memory Size大小，如圖14所示，詳細資訊可參考「Prism 7.0 - Increasing the Controller VM Memory Size」文件內容。

圖14 登入PE管理介面線上調整CVM vMemory Size大小。 （圖片來源：Peak Performance - Optimizing VMs | Nutanix University）

PC主控台運作規模最佳化

在Nutanix基礎架構中，Prism Central（PC）主控台角色的重要性不言而喻，因此良好的PC Size規模大小的規劃，將會影響後續的日常維護作業，本文將說明基礎的Sizing Prism Central（PC）。

簡單來說，在Prism Central（PC）主控台運作架構中，分為「單台」和「三台」PC VMs的運作架構，即便一開始部署的是單台PC VM，也可以在之後需求增加時，水平擴充成三台PC VMs的架構，如圖15所示。

圖15 PC主控台分別支援單台和三台的運作架構示意圖。 （圖片來源：Peak Performance - Optimizing VMs | Nutanix University）

那麼PC有哪些運作規模可以選擇呢？分別支援X-Small、Small、Large、X-Large等四種運作規模，其中X-Small（4 vCPU, 18GB vMemory, 100GB vDisk）是從AOS 6.8或後續版本才新增加的運作規模，可以管理5 Clusters, 50 Hosts, 500 VMs大小的叢集環境，如圖16所示。

圖16 PC主控台支援X-Small、Small、Large、X-Large等四種運作規模。 （圖片來源：Introducing X-Small Prism Central: A Low Footprint Option for Smaller Environments | Nutanix / tech center）

那麼每種PC Size能夠承載多大規模的叢集環境？舉例來說，Small規模能夠承載10 Clusters, 200 Hosts, 2500 VMs的叢集環境，詳細資訊可以參考「Nutanix Configuration Maximums | Nutanix Support & Insights」文件內容，如圖17所示。

圖17 不同PC主控台規模支援不同大小的Nutanix叢集運作環境。 （圖片來源：Introducing X-Small Prism Central: A Low Footprint Option for Smaller Environments | Nutanix / tech center）

結語

相信管理人員深入了解Nutanix叢集環境中的重要運作元件，包含PC和CVM運作規模的規劃以及Memory Overcommit的機制後，就能夠為企業和組織打造出高效能和最佳化的Nutanix叢集。

＜本文作者：王偉任，Microsoft MVP及VMware vExpert。早期主要研究Linux/FreeBSD各項整合應用，目前則專注於Microsoft及VMware虛擬化技術及混合雲運作架構，部落格weithenn.org。＞