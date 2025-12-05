當資料中心有了「分身」

隨著數位孿生技術持續成熟，資料中心正邁向可即時調適、智慧運作的新時代。施耐德電機將秉持一直以來開放、協作與創新的精神，攜手產業夥伴共創真正「可預測、可適應、可永續」的AI資料中心新標準，讓未來的算力基礎更加高效、綠色且具韌性。

數位孿生（Digital Twin）對多數IT與工程主管而言並不陌生。近年來，AI運算帶來前所未有的功率密度與熱負載挑戰，能源成本與永續壓力同步升高，多地部署與混合液氣散熱架構也讓維運複雜度大幅增加。在這樣的環境下，如何在穩定營運與能源效率之間取得平衡，成為IT決策者面臨的共同課題。

數位孿生正是應對這些挑戰的關鍵技術。透過整合即時感測與維運資料，它能建立與實體環境高度同步的虛擬模型，讓管理人員得以在同一平台上全盤掌握電力使用、冷卻效率與設備運作狀態。藉由AI的模擬分析技術，數位孿生可預測熱點變化與潛在異常，並在問題發生前提出調整建議。

施耐德電機EcoStruxure IT Advisor就是專為資料中心營運打造的虛擬模型，能即時呈現實體基礎設施、運作狀態與環境條件。IT Advisor屬於EcoStruxure IT資料中心基礎設施管理（DCIM）產品組合的一環，結合物聯網感測器、人工智慧、機器學習與資料分析，提供可主動性的洞察，協助最佳化管理、預測性維護，並提升能源效率。

對於計畫導入AI工作負載的既有機房而言，數位孿生在設計與規劃階段同樣扮演關鍵角色。透過虛擬模擬，設計團隊能在開工前預先模擬設備與管線布局、熱氣流走向與能源配置，提前預測熱負載變化與潛在瓶頸，進而優化設計。這不僅縮短建置週期、降低修改成本，也避免實體測試階段的反覆調整。更重要的是，企業在投資決策前也能獲得更高的可視性與信心。這樣的發展方向，也呼應了施耐德電機長期以來對資料中心全生命週期數位化與智慧化管理的承諾，從設計、模擬到部署與營運。施耐德電機與旗下ETAP共同參與NVIDIA推動的AI工廠數位孿生平台Omniverse，並整合虛擬電力模型，正是這一期待的具體實踐。透過結合電氣工程、先進模擬化技術與AI應用，打造全新的基礎設施管理模式。

同時，施耐德電機遍布全球的研發與設計支援團隊，持續以創新加速資料中心轉型，提供多樣化的技術工具與參考設計，協助業主與合作夥伴快速應對升級與新建挑戰。最新推出的參考設計更搶先市場整合電力管理與液冷控制系統，結合旗下Motivair液冷技術，協助無縫管理複雜的AI基礎設施，並全面支援NVIDIA Mission Control的互通性。

＜本文作者：魏仕杰現任施耐德電機關鍵電力事業部總經理＞

