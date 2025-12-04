2025 TAS 威脅分析師高峰會

由威脅情資專家TeamT5杜浦數位安全主辦的「2025 TAS（Threat Analyst Summit）威脅分析師高峰會」，匯聚國際知名資安與科技領導企業，包括 ITOCHU、MACNICA、LAC、Constella Security Japan、The Korea Financial Security Institute、Team Cymru、Recorded Future、Shreshta、Meta、DarkLab、Microlab.red 以及 Trend Micro 等業界權威專家，將為論壇帶來精闢洞察。

延續前兩屆TAS聚焦的議題，本次高峰會也將安排分享亞太地區APT族群的最新動態，並涵蓋網路犯罪（Cybercrime）、資訊戰（Information Operation）等重要議題。

回顧2025年整體資安態勢，從年初的CrazyHunter事件、APT組織利用VPN設備漏洞發動猛烈攻擊，到近期全球知名啤酒大廠遭駭導致生產線全面停擺，一連串重大資安事件接連發生、餘波盪漾。這些案例凸顯出，即使企業整體資安意識已有所提升，防禦體系仍存在缺口，才使攻擊者有機可乘，應及早補強，防範於未然。

在資安防護架構中，「威脅情資蒐集與應用」已成為企業資安人員亟需強化的一環。唯有透過系統化的情報分析與應用，才能在攻擊未發生前及早預警、迅速應對及防堵，有效降低風險及營運損害。

TeamT5執行長蔡松廷（TT）表示，今年發生最多的資安威脅就是網路設備的入侵，因此這次也安排了幾場針對VPN設備入侵的案例分享。目前網路犯罪勒索族群並非一開始就鎖定特定企業，而是在掌握原廠設備的漏洞資訊之後，再決定攻擊目標，往往挑選高價值的企業，想辦法取得最高權限，接著發動加密勒索。

蔡松廷指出，過去一年來，中國駭客行動日益猖獗，經常透過軟硬體漏洞滲透到企業網路環境，其中不少案例發生在由外部廠商代管的設備，可歸類為供應鏈入侵。即便企業本身部署了許多防護措施，但是當代管廠商遭到攻擊，企業仍可能因此受害。

他強調，在實務上，即使甲方企業積極落實資安防護，若乙方廠商疏於管理、防護不足，往往在不知情的情況下遭駭客入侵，最終導致嚴重損失。顯示「供應鏈資安管理」常是企業資安策略中最容易被忽視的一環，卻也是風險極高的關鍵點。

蔡松廷補充，大公司資安不一定做得好，尤其是製造業或傳產更為明顯。願不願意投入資源、有沒有正確的策略，以及是否找到專業團隊來協助，這些都是企業在資安推動上面臨的挑戰。資安是一項長期且持續的工作，然而現實是，許多企業仍停留在想不想做的階段，而從想做、到想了解怎麼做，再到認真落實，會是一條漫漫長路，考驗著企業主和管理階層的決心。