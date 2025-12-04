戴爾科技調查：八成台企將 AI 與創新列為核心策略

戴爾科技集團公布《Dell Technologies Survey 2025》調查結果。本次調查深入剖析台灣企業在創新、AI、永續與資安等領域的發展現況與挑戰，揭示台灣在數位轉型進程中的最新趨勢。

戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥表示，台灣企業正以AI、創新與永續為核心，積極擁抱數位轉型的未來。戴爾科技將持續以完整的解決方案與合作夥伴生態系統，協助台灣企業克服技術整合與基礎架構挑戰，強化韌性、加速創新，攜手打造更具韌性與競爭力的數位未來。

調查指出，台灣企業正處於創新、AI導入與永續轉型並進的關鍵階段。88%的企業已將創新納入策略藍圖，84%將GenAI視為推動成長的核心動能，展現強勁的數位轉型決心。然而，多數企業仍處於早期執行階段，面臨整合難題、基礎架構現代化與技術人才缺口等現實考驗。AI 與永續發展亦受法規複雜性、投資報酬衡量困難及產業變動不確定性影響。

為加速轉型，台灣企業正推動數位轉型重點行動：64%的企業聚焦建立AI策略以鎖定關鍵應用場景、74%持續強化威脅偵測與網路復原，另有52%導入內建AI處理器的AI PC與工作站，以打造更智慧、節能的營運模式。

台灣市場（88%）展現高於亞太區平均（85%）的策略聚焦與執行力，反映企業對新興技術的高度投入；但在跨領域整合、技術成熟度與策略準確度方面仍有提升空間，未來若持續強化基礎架構與數位技能，將有助邁向更具韌性的數位轉型。

調查顯示，40%的台灣企業仍處於GenAI導入的初期至中期階段；然而，今年台灣市場的整體推進速度已較2024年顯著加速，愈來愈多企業投入解決方案部署並建立資料科學團隊，顯示市場正從概念探索邁向實質落地。

96%的受訪者認為資料是推動AI／GenAI的關鍵優勢，突顯企業對資料驅動策略的高度重視；同時，86%看好Agentic AI的應用潛力，反映出市場對具自主決策與行動能力的AI模型正積極評估導入可行性。

然而，多數企業表示已面臨或預期將遭遇導入障礙，主要挑戰包括資料安全與隱私（66%）、技術演進速度（50%）以及內部專業能力不足（40%）。此外，所有受訪企業皆認為員工需強化AI相關技能，其中以商業流程理解與資料科學能力最為迫切，顯示企業正將重心從單純技術導入轉向以資料與人才為核心的AI能力建構。

為支撐AI驅動的工作負載，台灣企業正加速升級伺服器與儲存架構。以AI帶動的資料成長為前提，平均有32.35%的伺服器與29.29%的儲存系統需要更新，顯示台灣企業多採取漸進式優化策略，聚焦強化既有資源效能，而非大規模重建。調查指出，59%的企業將資料安全列為基礎架構升級首要重點，其次為資料傳輸速度與能源效率，反映在AI驅動的營運環境下，效能與永續成為並行目標。