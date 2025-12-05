F5 報告：亞太 API 安全缺口日益擴大

隨著代理式人工智慧（Agentic AI）在亞太地區的快速普及，API安全正出現重大盲點。根據F5最新發布的《2025年策略要務報告：亞太區代理式AI時代保護API安全》2025 Strategic Imperatives：Securing APIs for the Age of Agentic AI in APAC，AI的快速採用正在重塑API威脅態勢，而API持續驅動著該地區的數位體驗。
目前超過80%的亞太企業已透過API來部署AI與機器學習模型。從過去單純的資料連接介面，API已演變為關鍵的執行介面，使代理式人工智慧系統能夠即時感知環境、做出決策並自動執行動作。然而，若缺乏完善的安全防護，權限設定錯誤或治理機制薄弱，可能導致大規模、非預期甚至具破壞性的行為發生。
儘管企業普遍意識到風險之高，有63%的亞太企業認為API安全對「營運持續性、法規遵循與AI轉型」極為重要，但實際執行仍明顯落後。僅有42%的企業具備成熟的API治理能力，更只有22%成立了專責的API安全部門。這導致安全控管執行不一致，監督出現漏洞，使企業暴露於更高的營運與法規風險之中。
Twimbit創辦人暨執行長Manoj Menon表示，研究顯示，許多亞太企業尚未具備完備能力，以AI採用的速度與規模來保護API。他們往往缺乏專責團隊、一致的監管機制與進階防護能力，而這些缺口在代理式AI時代迅速演變為策略性弱點。要彌補這些不足，必須建立更強的治理架構與端到端的全生命週期控管，以確保永續的營運、法規遵循與信任。
F5亞太暨日本區技術長Mohan Veloo進一步指出，AI代理的運作速度與自主性，要求API安全必須內建於企業營運基礎中。這意味著必須將治理、可視性與政策強制納入API工作流程，確保無論是人為或機器的所有互動，都能即時完成身分驗證、授權與監控。F5正協助亞太區企業強化這些控管機制，讓他們能在不犧牲韌性與敏捷度的前提下，自信地擴大AI應用。
《2025年亞太區API安全報告》其他重點發現包括：
- 業務邏輯漏洞成為API安全首要隱憂：三分之一的亞太企業指出，不受限存取敏感商務流程（OWASP API6）是最主要的API安全風險。其他主要風險包括不受限的資源消耗（OWASP API4）與安全組態錯誤（OWASP API8）。超過30%的受訪者表示，過度的資源使用與錯誤配置削弱了API層的控制能力。若遭受攻擊，這些漏洞可能導致數位服務中斷並損害客戶信任，凸顯加強API層級治理的急迫性。
- 影子API與殭屍API造成治理盲區：超過三分之一（36%）的企業認為未登錄的 影子API是高風險威脅，但僅有38%擁有有效的發現機制。這些未受治理的影子API以及過時的殭屍API，形成容易被攻擊者利用的安全漏洞。
- 整體防備度偏低，企業對關鍵API風險信心不足：儘管亞太企業普遍認知到API安全威脅的嚴重性，但整體防備準備仍不一致。僅36%的企業對主要OWASP API風險具備進階防禦準備，而仍有14%處於初始階段。許多企業仍嚴重依賴傳統的邊界防護措施，如Web應用防火牆（51%）與身分與存取管理（42%），但這些機制無法有效管理動態且自動化的API互動，使安全防線出現危險缺口，尤其在AI應用加速推進之際。