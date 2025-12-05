F5 報告：亞太 API 安全缺口日益擴大

隨著代理式人工智慧（Agentic AI）在亞太地區的快速普及，API安全正出現重大盲點。根據F5最新發布的《2025年策略要務報告：亞太區代理式AI時代保護API安全》2025 Strategic Imperatives：Securing APIs for the Age of Agentic AI in APAC，AI的快速採用正在重塑API威脅態勢，而API持續驅動著該地區的數位體驗。

目前超過80%的亞太企業已透過API來部署AI與機器學習模型。從過去單純的資料連接介面，API已演變為關鍵的執行介面，使代理式人工智慧系統能夠即時感知環境、做出決策並自動執行動作。然而，若缺乏完善的安全防護，權限設定錯誤或治理機制薄弱，可能導致大規模、非預期甚至具破壞性的行為發生。

儘管企業普遍意識到風險之高，有63%的亞太企業認為API安全對「營運持續性、法規遵循與AI轉型」極為重要，但實際執行仍明顯落後。僅有42%的企業具備成熟的API治理能力，更只有22%成立了專責的API安全部門。這導致安全控管執行不一致，監督出現漏洞，使企業暴露於更高的營運與法規風險之中。

Twimbit創辦人暨執行長Manoj Menon表示，研究顯示，許多亞太企業尚未具備完備能力，以AI採用的速度與規模來保護API。他們往往缺乏專責團隊、一致的監管機制與進階防護能力，而這些缺口在代理式AI時代迅速演變為策略性弱點。要彌補這些不足，必須建立更強的治理架構與端到端的全生命週期控管，以確保永續的營運、法規遵循與信任。

F5亞太暨日本區技術長Mohan Veloo進一步指出，AI代理的運作速度與自主性，要求API安全必須內建於企業營運基礎中。這意味著必須將治理、可視性與政策強制納入API工作流程，確保無論是人為或機器的所有互動，都能即時完成身分驗證、授權與監控。F5正協助亞太區企業強化這些控管機制，讓他們能在不犧牲韌性與敏捷度的前提下，自信地擴大AI應用。

《2025年亞太區API安全報告》其他重點發現包括：