WHIDS/Sysmon合璧　即時稽核Windows日誌

Windows本身系統稽核功能不足，而WHIDS可以即時監控Windows系統上的事件日誌，並利用自定義的規則進行規則比對來發掘系統內潛在的資安威脅。在本文中將以Windows 11為例來示範如何運用與安裝WHIDS。

工具程式WHIDS是開源碼社群中少數支援Windows系統「端點偵測與回應」（Endpoint Detection and Response，EDR）的解決方案，透過即時監控Windows系統上的事件日誌（Event Log），並利用自定義的規則（Gene Rule）進行規則比對，來發掘系統上潛在的資安威脅。為了補足Windows系統本身系統稽核功能的不足，WHIDS會利用Sysmon優異的系統稽核功能來取得更深入的事件日誌，進而對Windows系統進行全面性監控。在本文中，將以Windows 11為例來說明如何運用與安裝WHIDS。

‧WHIDS官方網址：https://github.com/0xrawsec/whids

‧Gene官方網址：https://github.com/0xrawsec/gene

‧Sysmon官方網址：https://learn.microsoft.com/zh-tw/sysinternals/downloads/sysmon

安裝WHIDS

在安裝WHIDS之前，必須先啟用Windows系統上的PowerShell Module記錄功能（Logging）。以系統管理員身分執行「命令提示字元」進入文字介面環境後，再執行gpedit.msc來啟動群組原則編輯器，而後依序點選「電腦設定→系統管理範本→Windows元件→Windows PowerShell→開啟模組記錄」，如圖1所示。

圖1 啟用PowerShell Module記錄功能。

接著，點選「已啟用」及模組名稱，並輸入「MicroSoftPowerShell.*」，表示要監控MicroSoftPowerShell，過程如圖2所示。

圖2 設定監控MicroSoftPowerShell。

在開啟記錄PowerShell Module功能後，接下來開啟作業系統上的稽核服務（Audit Service Creation），同樣執行gpedit.msc。然後，依序點選「電腦設定→Windows設定→安全性設定→進階稽核原則設定→系統→啟用稽核安全性系統延伸」，如圖3所示。

圖3 開啟作業系統上的稽核服務。

在完作業系統所需要的相關設定後，就可以開始安裝WHIDS。

下載最新版本的WHIDS（在此為V1.7）後，以系統管理員身分執行manager.bat。便會出現如圖4所示的安裝畫面，直接選擇「Install WHIDS from scratch」。

圖4 安裝時選擇「Install WHIDS from scratch」。

之後，就會將Sysmon（在此版本為V13）和WHIDS相關組態檔及執行檔安裝至作業系統上，並以系統服務（Service）的型式運作。

接下來，說明WHIDS所使用之組態檔（檔名為config.toml）常用的選項：

表示要監控的來源Windows Event Log的類型，WHIDS將提供稽核記錄的來源視為個別的Channel，例如Sysmon的Channel名稱為Microsoft-Windows-Sysmon/Operational。

更詳盡的Channel說明，可參考WHIDS官方網站上關於Channels的說明。一般來說，此選項通常會設定為all，表示要監控所有的來源。

設定儲存WHIDS運作（例如啟動或結束）相關資訊的檔案位置。

設定是否要記錄所有的資訊，一般來說會設定為false。

設定當觸發相關規則時，要儲存ALERT資訊的目錄位置。

指定所使用的規則檔案位置。

安裝完成後，如果沒有特殊的需求，使用預設的設定即可運作。

接著，說明其所使用的規則檔格式（json格式）。以設定記錄執行Taskkill.exe指令為例，範例規則如圖5所示。

圖5 規則格式範例。

有關於規則格式，簡單說明如下：

Name：設定為該規則的名稱。

Tags：設定該規則的屬性名稱。

meta：設定該規則詳細的資訊。包括EventIDs用來設定要監控的事件編號，對應至Sysmon的事件編號；Channels則是設定要監控的資訊來源，以Sysmon為例即為Microsoft-Windows-Sysmon/Operational。

Matches：設定符合條件的相關資訊。

Condition：假如符合此區段的條件設定即觸發此規則，如本例為表示當使用者執行TaskKill.exe就會觸發此規則。

當WHIDS補捉到符合條件的使用者操作後，就會將相關資訊（包含執行指令、時間等資訊）以json格式記錄於alert.log，圖6所示為執行TaskKill.exe指令的Log資訊。

圖6 執行TaskKill.exe指令的Log資訊。

在簡單說明WHIDS後，接下來介紹Sysmon。

什麼是Sysmon

Sysmon是由Sysinternals公司（現已被微軟所收購）所開發的系統稽核軟體，主要功能在於監控微軟作業系統，並增強系統稽核能力，提供更全面的系統稽核功能。以下為Sysmon執行時常用的參數：

-h：指定要使用的雜湊（Hash）演算法，例如SHA1、MD5。

-n：設定是否要監控系統上網路的連線資訊，如果要記錄網路連線資訊（事件編號為3），在啟動時就必須設定此參數。

-s：顯示目前組態檔的設定。

-u：解除Sysmon的相關安裝。

-accepteula：設定Sysmon可自動載入相關所需要的驅動程式，若沒有設定此選項，就必須在載入驅動程式的過程中，以一問一答的方式來確認是否要載入相關的模組。

-c：指定組態檔的名稱，可將執行所需的相關組態資訊設定於此檔案中，在執行時就會依照此檔案內的設定來執行。

接著，繼續說明Sysmon所使用的組態檔，設定樣式如圖7所示。

圖7 Sysmon所使用的組態檔設定樣式。

Sysmon常用組態當中的EventFiltering，是主要的設定區間，使用者可在此區間內設定欲記錄的事件（以唯一的事件編號來表示）。而常用的事件編號說明，則如表1所示。

系統測試

在使用者安裝WHIDS後，就會將Sysmon和WHIDS同步安裝並啟動。可先行使用「服務管理員」來查看是否在運作中，如圖8所示。

圖8 使用「服務管理員」查看Sysmon和WHIDS是否正在運作中。

在確認Sysmon和WHIDS以服務型式運作後，因預設組態會記錄所有程式的執行，因此可利用執行記事本（notepad.exe）程式進行測試。在執行Notepad後，查看系統上的「事件檢視器」來確認Sysmon是否有正常的運作。如圖9所示，確認已記錄相關執行Notepad的資訊。

圖9 已記錄相關執行Notepad的資訊。

在初步確認Sysmon已正常運作後，就可以自行定義所需的功能來執行Sysmon，如下為僅記錄所有程式執行及檔案刪除的組態檔，檔名為config.xml：

接著，重新啟動Sysmon服務，並指定使用config.xml，相關設定如圖10所示（在啟動參數中設定相關參數）。

圖10 重新啟動Sysmon服務，並指定使用config.xml。

接著，可利用執行systeminfo.exe（查看系統資訊指令）的方式，由於WHIDS預設規則有設定監控systeminfo.exe的規則，因此會在alert.log記錄相關的資訊，如圖11所示。至此，就表示WHIDS已正常地運作了。

圖11 監控systeminfo.exe。

＜本文作者：吳惠麟，多年資安經驗，喜好利用開源碼建構相關解決方案，著有「資訊安全原理與實驗」等書。＞