Fortinet 2026 雲端資安報告：AI 加劇雲端環境複雜度落差

Fortinet與研究機構Cybersecurity Insiders攜手發布《2026年雲端資安報告》，調查基於全球1,163位資深網路資訊安全專家，揭示雲端資安正面臨日益擴大的「複雜度落差」（Complexity Gap），亦即現代雲端環境的變動速度，與資安團隊在即時維持一致的可視性、偵測與回應能力之間，出現結構性的失衡。

企業加速採用AI的同時，也改變雲端環境的管理及攻擊面的擴展，對於面臨碎片化的防禦、資安落差和人才短缺、以及缺乏雲端環境一致性和可視性的情況下，突顯了傳統資安架構保護現代雲端部署環境的能力不足。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，全球企業正積極投資加強其雲端資安，Fortinet調查也發現，過半的企業持續增加雲端資安的預算。而資安團隊正面臨更加嚴峻、快速的AI驅動威脅，隨著台灣企業、政府機構、與關鍵基礎設施持續加速上雲，企業組織必須重新檢視雲端資安的日常營運，並將可視性與統一平台解決方案列為優先，以確保能有效進行威脅偵測與即時回應，強化資安態勢。

近七成組織的雲端環境防禦體系碎片化：隨著企業的雲端運算更加普及化，安全解決方案也不斷擴展，卻往往缺乏整體性的協調，導致資安工具各自獨立、控管措施不一致，難以建立端到端的全面可視性。資安團隊被迫手動關聯多個原本設計為互不相容的系統警報。69%的受訪組織指出，工具分散與可視性不足，是雲端安全解決方案成效的首要組礙。 超過七成組織面臨人才不足，雲端安全成熟度仍處早期階段：同時，持續的資安技能落差與人才短缺，進一步加劇了防禦碎片化。多重缺口導致資安團隊人手不足，影響其回應速度，甚至錯失關鍵警報與重要訊號。調查也發現，74%的受訪組織正面臨合格資安專業人員的嚴重短缺，而59%的受訪組織表示其雲端安全成熟度的仍處於早期階段。 AI加速網路威脅，六成企業對即時防禦缺乏信心：威脅者正運用自動化和AI技術，以比人力防禦更快的速度掃描配置錯誤、繪製權限路徑並識別暴露的資料。隨著漏洞暴露到攻擊利用之間的時間間隔越來越短，66%的組織對自身即時偵測與回應雲端威脅的能力缺乏足夠信心。37%的受訪組織依賴以警示為主的自動化防禦方案，僅標記潛在問題，修復卻需人工介入，僅有11%擁有完全自主的自動修復能力。缺乏跨環境一致的可視性與共享情境，使得自動化行動難以完全被信任執行。

雲端環境本質上就具備複雜性，即便企業只採用單一雲端供應商。這是由於雲端環境的分散式架構、動態身分識別、快速擴增的服務以及錯綜複雜的資料流。對許多企業而言，混合雲與多雲部署則又進一步加劇了這種複雜性，目前88%的組織在混合雲或多雲環境中營運，高於去年的82%。其中，81%的組織依賴兩個或多個雲端供應商來運行關鍵工作負載，高於去年的78%，而29%的組織表示使用三個以上的雲端供應商。

為因應動態雲端環境帶來的資安挑戰，組織正重新檢視其資安策略。調查顯示，企業明顯從各自獨立管理、特定功能工具，轉向統一化的資安生態系。若從零開始規劃資安策略，64%的受訪者表示，將選擇以單一供應商平台為核心，整合網路、雲端與應用程式安全策略。

Fortinet調查指出，企業並非尋求單一解決方案來取代所有工具，而是將重點放在雲端環境的全面覆蓋與深度（79%）、跨資安領域的整合與協作（72%），以及自動化與合規能力（68%），這些因素甚至超越易用性或成本考量。

調查顯示，近八成企業組織優先考量解決方案的覆蓋範圍與深度。

若組織要建立最有效的雲端資安防護，必須正視當前的關鍵挑戰，包括雲端環境的高速成長、架構碎片化、資安專業人力不足，以及AI驅動的威脅。對於正積極布局AI策略的組織而言，唯有確保穩固的安全基礎架構與營運實務，才能建構可靠的AI發展。 Fortinet建議企業組織遵守五大原則，提升AI時代下的雲端資安韌性：