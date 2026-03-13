ViewSonic：聚焦創作、電競與商務應用三大產品　強化「高階專業化」策略

隨著生成式AI、內容創作、電競娛樂與混合辦公（Hybrid Work）的應用持續成長，顯示器已從單純的輸出端轉化為「人機互動」的核心樞紐。ViewSonic宣布深化在臺顯示器市場布局，透過旗下ColorPro、Gaming與WorkPro顯示器三大產品系列，拓展高階產品陣容，並結合全臺通路與業界頂規保固，為創作者、玩家與商務工作者提供更完整的顯示器解決方案與服務。

為落實「產品領先」策略，ViewSonic針對臺灣市場聚焦三大顯示器系列，分別對應專業創作、電競娛樂與混合辦公等多元使用情境，導入高階規格機種，滿足不同使用族群對效率與體驗的需求。

ColorPro系列專為影像創作者、攝影師與設計師打造，主打高色彩準確度與專業影像處理能力。榮獲2025年iF設計大獎的VP2788-5K Thunderbolt 4專業級5K顯示器，具備218 PPI畫素密度，可呈現Retina等級細緻畫面，適合Mac生態系創作者使用。產品支援99% DCI-P3影視級廣色域與HDR 400技術，並提供硬體與軟體雙重校色機制，滿足影像後製與專業設計需求，同時可透過菊鏈（Daisy chain）串接雙5K顯示器，提升整體創作工作流暢度。

Gaming系列致力打造高速反應與沉浸式遊戲體驗，專為電競玩家需求設計。旗艦機款XG275D1-4K電競顯示器搭載雙模切換技術，可在4K 160Hz的細膩畫質與FHD 320Hz的極速反應模式間切換，讓玩家能依不同情境選擇最佳顯示模式。同時，產品支援雙重防撕裂技術，並搭載HDMI 2.1與多功能USB-C等高速介面，能無縫串聯各式高階遊戲設備，滿足現代玩家的擴充需求。

WorkPro系列則專為現代辦公與行動工作情境設計，提供高效、舒適的視覺體驗。旗下包括內建視訊鏡頭機款、觸控顯示、可攜式等機種。其中，14吋可折疊雙螢幕可攜式顯示器突破單一螢幕限制，為行動辦公提供更寬廣的視覺享受。其內建智慧旋轉感應與多種顯示模式，並配備雙USB-C連接埠，可同時連接兩台設備，滿足行動工作者所需的靈活性與多工需求。

ViewSonic董事長暨創辦人朱家良表示，AI正在重新定義科技產業，也為顯示器市場注入全新動能。在生產力與數位互動需求爆發的時代，顯示器已不再是單純的輸出設備，而是連結內容、運算與使用者體驗的重要智慧終端。ViewSonic始終以人為本，我們將持續透過顯示技術的創新，為企業與個人用戶建構更直覺、高效的視覺體驗。

ViewSonic顯示器事業部總經理林宗漢指出，因應工作與生活的深度數位化，顯示器正發展為整合創作與互動體驗的個人工作核心。ViewSonic致力於打造『未來個人工作站』為發展方向，透過新一代顯示技術等產品創新，結合生態系整合與個人化應用，為不同使用情境提供更全方位的顯示解決方案。

在產品布局方面，ViewSonic臺灣區總經理連育仁表示，臺灣擁有成熟的科技應用環境與創新動能。從影像創作、電競娛樂到混合辦公，高解析度、高色彩準確度與高更新率顯示器逐漸成為市場主流，也帶動高階顯示設備需求持續攀升。未來我們將持續導入全球領先產品，並深耕在地化售後服務，以『產品領先、服務至上』的雙軌策略，回應市場對高階顯示器的成長需求。

為提升整體使用體驗，ViewSonic亦在臺強化服務與通路布局，目前授權經銷商已涵蓋全臺，讓各地用戶皆能享有便利的實體諮詢與購買服務。在售後支援方面，ViewSonic全系列LCD顯示器皆提供三年保固與免費到府收送服務，進一步提升產品使用保障。