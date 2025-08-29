Cloudflare 加強企業生成式 AI 安全性

Cloudflare已成為首家與三大的生成式AI工具（ChatGPT Enterprise、Claude by Anthropic和Google Gemini）整合的雲端存取安全性代理程式（CASB），以進一步提升企業對工作場域中使用生成式AI的可視性與控制力。透過這些整合，同時使用這些生成式AI應用程式的Cloudflare客戶，將能夠即時強化AI安全防護，且無需進行複雜的系統設定。

ChatGPT、Claude和Google的Gemini等生成式AI工具正在改變企業的運作方式。如今，四分之三的員工使用生成式AI工具，應用範圍涵蓋編輯內容、彙整資料、協助設計工作與程式碼偵錯等各種任務。與此同時，企業也致力於保護敏感的公司資料、防止意外資料外洩，並持續符合不斷演變的法規要求。這使得安全團隊必須具備即時的可視性與主動的控管能力，才能在企業內安全地推動生成式AI的使用。

Cloudflare執行長暨共同創辦人Matthew Prince表示，員工總是希望能擁有競爭優勢，無論是節省時間、激盪創意，還是提升效率。使用生成式AI工具，就能為他們帶來這樣的優勢。但快速創新與安全之間，往往存在一道斷層。Cloudflare已推出多項安全防護措施，協助企業安心採用AI；而如今，是唯一一家直接與三大最熱門工具深度整合的公司，為整個產業提升了企業級AI安全的標竿。

透過這些全新的整合功能，當越來越多員工開始使用生成式AI工具時，企業也能擁有全新的方式來管理企業級AI安全。Cloudflare的CASB會持續掃描ChatGPT Enterprise、Claude以及Google的Gemini平台，透過自動化、即時的可視性與主動警示機制，更有效地保護企業的敏感資料。這最終能讓安全團隊擁有更大的掌控力與信心，確保即便員工使用AI工具，公司資料仍能符合相關規範並受到妥善保護。