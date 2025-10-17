Dell Pro Max with GB10 以資料中心級效能開啟個人 AI 開發時代

當記憶體成為企業發揮創意潛能的主要瓶頸時，企業僅能在壓縮模型、降低準確度的風險，以及仰賴未必貼合所有需求的高成本雲端解決方案之間做出艱難抉擇。 而對於受監管產業，將敏感資料轉移至非本地端，更是不可為的選項。

這正是Dell Pro Max with GB10問世帶來的關鍵轉折。由NVIDIA Grace Blackwell架構驅動並運行DGX OS，這款桌上型系統在工作環境中可提供資料中心等級的AI運算效能。其配備128GB統一記憶體，可支援高達2,000億參數的模型運算，且效能可達1,000 FP4 TOPS，為本地端運算能力帶來革命性的突破。

每台系統皆預先安裝CUDA、JupyterLab、Docker與AI Workbench工具，讓團隊從開箱到投入生產力僅需數分鐘。 若需進一步提升效能，僅需連接兩台Dell Pro Max with GB10系統，即可組成單一節點，以支援高達4,000億參數的模型運行，充分展現戴爾科技在可擴充AI基礎架構上的領導思維。

學術研究人員—加速探索與發現：研究若受限於運算資源，創新進程往往因此停滯。透過Dell Pro Max with GB10，研究人員可直接在桌上型電腦中運行Llama 3.3 70B等大型模型，快速完成假設驗證與模型調整，無需依賴共用或遠端資源。這項突破使研究構想從實驗到洞察應用的轉化週期，得以從數月大幅縮短至數天。

新創團隊—靈活創新，而無需額外負擔：新創公司經常在產品開發與基礎架構投資之間面臨取捨。Dell Pro Max with GB10可解決此痛點，透過在本地端即可進行AI模型的推論、微調、原型開發、驗證與擴充，協助創業者兼顧靈活性與成本效益。其統一記憶體架構消除了分散式解決方案常見的複雜性，使團隊能專注於解決實際問題，而非受制於環境部署或不可預期的支出。如今，即便是兩人團隊，也能運用過去僅限大型企業、需投入資源才能取得的運算能力，加速創新腳步。

受監管產業—本地端的安全AI部署：對於銀行與醫療機構等高度受監管產業而言，將敏感資料留存在本地端是不容妥協的原則。Dell Pro Max with GB10使組織能在自有環境內完成如詐欺偵測或醫學影像診斷等先進AI模型訓練與部署。目前已有多間醫療IT團隊反饋，此方式可提供與主流雲端解決方案媲美的效能，同時可強化隱私防護並降低營運風險。

個人創作者—讓AI創新普及化：推動企業級AI的強大算力，如今對獨立開發者、創作者與創業者也觸手可及。Dell Pro Max with GB10讓個人創作者即能以桌上型系統執行複雜模型運算，實現過去因運算資源受限而難以實踐的創意構想。過去，硬體與雲端資源的限制常使創新步伐受阻，如今Dell Pro Max with GB10將資料中心級的效能帶入桌面環境，使創作者得以在個人工作空間為客戶作品微調視覺模型，或讓遊戲開發者訓練專屬AI角色，無需依賴外部基礎架構或增加額外成本，實現AI創新普及化。

此款強大的全新系統正在縮短創新構想與運算實力之間的距離。Dell Pro Max with GB10讓使用者能以更安全、高效的方式加速洞察、以自主步調驅動創新。這不僅僅是一台工作站，更是一款專為現實AI挑戰打造，為不願被極限束縛的創作者而生的AI加速器。