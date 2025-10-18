Openfind 打造全員可用的 AI 解決方案

在人工智慧浪潮席捲之下，AI正加速融入企業日常營運，從管理決策、後勤支援、技術研發到業務行銷，無不希望藉此提升整體效率。網擎推出Ciao生成式AI問答引擎，能讓不同職務角色輕鬆上手使用，一站式同時擁有企業級ChatGPT、Gemini和Claude等AI模型。Ciao以「經濟、簡單、可控」為核心理念，不僅重塑工作模式、提升生產力，同時兼顧企業對資安與管理的高度要求。

企業管理者最需要快速獲取市場洞察、競爭情報及內部知識。Ciao可彙整資料，分析市場趨勢，成為決策的最佳助攻。更重要的是，輸入的財務報表、產品策略等敏感資訊不會被儲存或訓練，確保資料安全，可放心使用。

免費AI工具如Chat GPT等常有使用次數與資料長度限制，對高頻率使用的業務與行銷人員造成不便。Ciao內建AI模型都是企業版，大幅減少了使用上的限制，讓行銷人員可輕鬆撰寫提案、設計社群貼文圖片、分析報告，業務人員則能快速生成銷售話術、合約摘要及客戶簡報，縮短作業時間，強化成交效率。

根據調查，近半數上班族自行使用未經管控的AI工具，這為企業帶來潛在的資安隱患。Ciao為企業打造合規、可監控的AI環境，能有效控管每位員工的使用量，並透過詳細紀錄全面掌握使用行為，打造可持續追蹤的辦公環境，避免發生資安破口。

面對不斷變化的市場環境，企業唯有掌握新技術，才能持續成長。Openfind Ciao生成式AI問答引擎不僅是工具，更是企業各職能日常工作的重要助力。網擎也將持續與企業攜手，讓AI成為每一位員工的工作夥伴，在效率與安全兼備的基礎上，邁向智慧辦公的新時代。