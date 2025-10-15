NVIDIA Spectrum-X 乙太網路交換器協助 Meta 與 Oracle 加速網路

NVIDIA宣布Meta與Oracle將以NVIDIA Spectrum-X乙太網路交換器強化其人工智慧（AI）資料中心網路。

Meta與Oracle正在其生態系內使用Spectrum-X 乙太網路交換器，作為開放式且加速的網路架構，此架構可加速大規模部署，指數級提升AI訓練效率，並縮短取得洞察的時間。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，兆級參數等級的模型正把資料中心轉變為超大規模AI工廠，而Meta與Oracle等產業領導者正標準化採用Spectrum-X乙太網路，以推動這場產業革命。Spectrum-X不只是更快的乙太網路，更是AI工廠的神經系統，協助超大規模業者把上百萬顆GPU連結為一台巨型電腦，用於訓練史上規模最大的模型。

Oracle將建置由NVIDIA Vera Rubin架構加速、並以Spectrum-X乙太網路互聯的超大規模AI工廠。

Oracle Cloud Infrastructure資深副總裁Mahesh Thiagarajan表示，Oracle Cloud Infrastructure自底層即為AI工作負載而設計，與NVIDIA的合作延伸了我們在AI的領先地位。採用Spectrum-X乙太網路後，我們能以突破性的效率互聯上百萬顆GPU，讓客戶更快完成訓練與部署，並受惠於新一波的生成式與推理型AI。

Meta將把Spectrum乙太網路交換器整合進其Facebook Open Switching System（FBOSS）網路基礎架構，這是一個用於在超大規模環境中，管理與控制網路交換器的軟體平台。此整合將加速大規模部署，以提升AI訓練效率並縮短取得洞察的時間。

Meta網路工程副總裁Gaya Nagarajan表示，Meta的次世代AI基礎架構需要前所未有規模的開放且高效率網路。透過把NVIDIA Spectrum乙太網路導入Minipack3N交換器與FBOSS，我們得以延續開放網路策略，同時獲得訓練更大型模型所需的效率與可預測性，將生成式AI應用帶給數十億人。

為兆級參數模型時代而生的NVIDIA Spectrum-X乙太網路平台，由Spectrum-X乙太網路交換器與Spectrum-X乙太網路SuperNIC所組成，是首款專為AI打造的乙太網路平台，可讓超大規模業者以空前的效率與擴充性互聯上百萬顆GPU。

兆級參數模型與生成式AI正重新定義資料中心的規模。Spectrum-X乙太網路支援大規模AI，提供建構全球最先進AI基礎設施所需的效能與擴展性。

Spectrum-X乙太網路已展現創紀錄的效率。藉由壅塞控制技術，全球規模最大的AI超級電腦可達到95%的資料輸送量。相較之下，市售標準乙太網路在大規模環境下會出現大量流量碰撞（flow collision），輸送量通常受限於約60%。

這項效率躍進為AI規模網路在經濟效益與效能上帶來突破。NVIDIA Spectrum-XGS乙太網路技術作為Spectrum-X乙太網路平台一部分，可提供橫向擴展能力，把分布於城市、國家乃至各大洲的資料中心連結起來，形成超大規模的AI超級工廠。

Spectrum-X構建於NVIDIA的全端平台之上，涵蓋GPU、CPU、NVIDIA NVLink與軟體，從運算到網路皆能無縫發揮效能。其先進的壅塞控制、動態路由與AI驅動遙測功能，確保龐大AI訓練與推論叢集的效率與可預測性。