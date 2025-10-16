SailPoint 鞏固身分安全　實現跨企業身分的全面可視性、控制力與擴展能力

SailPoint宣布一系列創新功能，全面擴展SailPoint身分安全雲平台的深度與廣度。新功能包括SailPoint Non-Employee Risk Management（非員工風險管理）與Machine Identity Security（機器身分安全），以及一系列深度連通性（Deep Connectivity）的更新。

SailPoint產品執行副總裁暨技術長Chandra Gnanasambandam，隨著數碼生態系統日益擴大，企業不僅需要管理人類身分，更要應對機器身分及代理身分的激增，這些身分往往超越傳統工具的管理能力。這些身分經常未被發現或缺乏管理，導致特權浮濫及安全漏洞。SailPoint透過產品組合中差異化的功能，致力提供全面自動化、情境感知及準確的控制。

SailPoint身分安全雲端平台是達成創新功能的核心，為所有企業身分提供全面且深入的管理。無論是員工、非員工、機器或代理身分，身分安全雲端平台能結合精準的控管生命周期，並具備自動化智慧功能，填補傳統的關鍵漏洞，隨著企業需求不斷演進的身分管理。

此外，SailPoint推出的多項增強功能，簡化治理、擴展自動化能力。透過自動化生命周期流程、降低持續特權與具情境感知的控管，協助企業維持靈活性同時有效降低風險。靈活的存取模型、流暢的調節機制及安全的任務委派，使團隊能更快行動，同時確保合規性，提升企業整體的清晰度、控制力與信心。

Gnanasambandam表示，我們並非逐項完成任務，而是透過統一平台持續累積動能，賦予企業戰略優勢，在保持安全的同時，能更加速前進。

SailPoint非員工風險管理 確保當今擴展的勞動力能夠得到嚴格的管理，透過與Microsoft Entra Verified ID的整合進一步加強。此整合運用第三方可驗證憑證與生物識別驗證的能力，使非員工能更快速且高效率地完成上線程序。結合批量批准、屬性同步及直接角色配置，企業能以與員工相同的速度和規模管理第三方身分，大幅減少人工作業，加快成果產出，並消除管理盲點。

Illimity Bank資訊與通訊科技安全資深專員Luca Barezzani表示，SailPoint非員工風險管理功使我們達成員工入職、調職及離職流程自動化，現在可內部直接管理這些身分，無需經過任何IT部門、工單或審批。與此同時，非員工風險管理保障並簡化了最關鍵應用所需個人資料的收集流程，並讓員工在該流程中更加自主。