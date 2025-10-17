NVIDIA DGX Spark 為全球 AI 開發者而生

NVIDIA宣布，將開始出貨全球最小的人工智慧（AI）超級電腦NVIDIA DGX Spark。

隨著AI工作負載正迅速超越數百萬開發者現今所依賴的 PC、工作站與筆記型電腦在記憶體與軟體上的極限，使得團隊必須把工作移轉到雲端或地端資料中心。

作為新一代的電腦類型，DGX Spark以精巧的桌上型機身設計，提供1 petaflop（每秒千萬億次浮點運算）的AI效能與128GB統一記憶體，讓開發者可在地端對高達2,000億參數的AI模型進行推論，並微調高達700億參數的模型。此外，DGX Spark亦可讓開發者在地端建立AI代理並執行進階軟體堆疊。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，我們於2016年打造DGX-1，讓AI研究者擁有自己的超級電腦。我在一家名為OpenAI的小型新創把第一套系統親手交給Elon，而後來的ChatGPT由此誕生，點燃了AI革命的序幕。DGX-1開啟AI超級電腦的時代，也揭示推動現代AI的擴展法則。DGX Spark讓我們回到最初的使命，把AI電腦交到每位開發者手中，掀起新一波的技術突破。

DGX Spark將完整的 NVIDIA AI平台匯聚於單一系統之中，包含GPU、CPU、網路、CUDA函式庫與NVIDIA AI軟體堆疊。其體積小巧，能夠容納於實驗室或辦公室，但效能卻足以加速代理型與物理AI的開發。DGX Spark藉由突破性的效能與廣大的NVIDIA生態系，讓桌面一躍成為AI開發平台。

DGX Spark系統可提供最高1 petaflop的AI效能，搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片、NVIDIA ConnectX-7 200 Gb/s網路與NVIDIA NVLink-C2C技術，帶來相較第五代PCIe高出5倍的頻寬，並具備128GB CPU-GPU一致性記憶體。

NVIDIA AI軟體堆疊預先安裝於DGX Spark，開箱即可啟動AI專案。透過 DGX Spark，開發者可使用NVIDIA AI生態系工具與資源，包括模型、函式庫與NVIDIA NIM微服務，在地端完成各式工作流程，例如：客製化Black Forest Labs的FLUX.1模型以精煉影像生成；運用NVIDIA Cosmos Reason視覺語言模型打造影像搜尋與摘要代理；或建立以 Qwen3 為基礎並針對 DGX Spark 最佳化的AI聊天機器人。

為慶祝DGX Spark在全球出貨，黃仁勳於德州Starbase親自將首批DGX Spark之一交付給SpaceX首席工程師Elon Musk。此舉亦呼應這台超級電腦的起源，因Musk是2016年由黃仁勳交付首台NVIDIA DGX-1超級電腦的團隊成員之一。