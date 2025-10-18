Zoom Phone 重塑 AI 時代的企業溝通模式

Zoom Communications宣布，旗下以AI為優先的雲端電話系統Zoom Phone全球用戶席次突破一千萬，達成Zoom推動企業通訊現代化的重要里程碑。

自2019年推出以來，Zoom Phone已成為市場上成長最快的雲端電話解決方案之一。這也顯示，產業正從傳統私用交換分機（PBX）與分散式解決方案，轉向採用一站式、以AI優先的通訊模式。Zoom Phone以Zoom可靠且可擴展的開放平台為基礎，提供企業級功能、彈性與AI優先的創新技術，協助各規模企業提升協作效率與客戶體驗。

Zoom Phone總經理Chris Moss表示，突破一千萬席次不僅是Zoom重要的里程碑，更代表全球企業正重新思考如何運用電話系統創造商業價值。客戶透過更簡化的管理、降低的成本，以及AI驅動的智慧互動實現具體效益。Zoom Phone不只是取代傳統PBX系統，更重新定義現代職場中相互連結與智慧通訊的全新樣貌。

ZK Research首席分析師Zeus Karravala則表示，能在短時間內突破一千萬席次實屬不易，但對Zoom而言並非偶然。憑藉創新技術、高客戶滿意度與AI的導入，Zoom不僅鞏固了其會議領域的領導地位，也將這套成功模式延伸至電話服務。

雪梨電影節（Sydney Film Festival）營運與活動負責人Brock Taffe表示，導入Zoom為我們帶來顯著的轉變，並有效降低了電信費用。透過Zoom Phone，我們成功在活動尖峰期間節省了高達81%的成本。

Zoom Phone最新的里程碑建立於Zoom通訊生態系統之上，結合AI技術、行動應用與整合功能的創新突破，協助企業將通話、會議、訊息傳遞與聯絡中心等功能整合為單一且靈活的解決方案。