Sasken 與 VicOne 攜手打造端到端車用資安解決方案

VicOne宣布與Sasken Technologies建立策略合作夥伴關係，攜手為全球車廠（OEM）及一階供應商強化車輛與車隊的資安防護。

VicOne將其端到端車用資安解決方案引入這次的合作，包含：xCarbon（車載入侵偵測與防禦系統）、xNexus（車隊監控與事件回應中心）、EVSE Security（電動車充電系統設備防護）。

這些解決方案專為車輛與充電系統設備設計，為車輛或是車隊提供可視性、可操作的情報以及對新興威脅的情境洞察，透過VicOne在車用資安領域的深厚經驗及每月新增超過7,000萬筆威脅情報的全球威脅情資作為後盾，協助車廠及汽車供應鏈提前防禦新興資安威脅。

在此次合作中，Sasken將運用其厚積逾三十年在工程開發、驗證與系統整合專業實力，共同銷售、整合並在客戶端落實VicOne的資安解決方案，讓車廠（OEM）與一階供應商能在ECU、作業系統與雲端架構中規模導入資安機制。兩方的共同合作將為稽核提供可追溯的防護證據、縮短調查時間，並強化充電基礎設施的安全性。

此外，雙方也將展開人才與技術交流。VicOne將培訓Sasken工程師掌握核心資安技術，Sasken則憑藉其策略性系統整合能力，協助VicOne開展更多高階平台、車廠及服務的合作機會，讓雙方工程團隊得以密切合作，共同為更高層級的系統平台、車廠、作業系統與服務提供先進的車用資安方案。

Sasken網路安全業務資深副總裁Rahul Bagchi表示，我們非常榮幸能與VicOne合作，共同解決汽車產業最迫切的挑戰之一，即資安問題。透過結合VicOne成熟的平台以及Sasken的工程與整合能力，我們將協助車廠與一階供應商在車輛與車隊部署安全、可擴展、可稽核的解決方案，讓車聯網與電動車生態系能以更快的速度、安全與信心邁向未來。

VicOne資深業務總監陸振翔（Baker Lu）補充道，VicOne的使命是守護車輛與連網移動的安全。此次與Sasken的合作是重要里程碑，象徵我們又向前邁進了一步。結合Sasken的工程和系統整合專長與我們的資安產品與解決方案，即xCarbon、xNexus與EV Charging Protection，讓資安部署能無縫延伸至各個車輛平台與充電基礎設施。我們的合作將共同為汽車產業滿足符規要求，應對不斷變化的威脅，並增強用戶對全球互聯出行生態系統的信任。

隨著連網汽車與電動車基礎設施漸漸成為複雜網路威脅的攻擊目標，Sasken與VicOne的合作將為汽車產業打造一套面向未來（Future-ready）端到端網路安全框架，協助車廠與車隊保護車輛安全、加快合規速度，並以更高的信心守護駕駛與乘車人的安全。