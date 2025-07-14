新一代 IBM Power11 問世　支持企業級 AI 推論應用

IBM新一代IBM Power伺服器IBM Power11。Power11經過全新設計，在處理器、硬體架構和虛擬化軟體堆疊等領域都有創新，提供企業最為重視的系統可用性、彈性、性能和可擴充性，實現本地或雲端環境的無縫混合建置。
全球眾多企業多年來在IBM Power平台上運行其最重要、數據密集的工作負載，尤其是金融服務、政府機構、醫療與零售業；在台灣除了前述行業，還包括多家知名高科技與電子製造業客戶。在AI轉型時代，企業面對大量新科技和解決方案的衝擊；根據IDC的報告，至2028年全球預計將有10億支新的邏輯應用程序，不斷激增的企業系統數量造成新的、更大的複雜性 。為了協助企業在 AI 時代保持競爭優勢，IBM Power11提供簡化、具備混合雲的靈活性、與永不停機的營運狀態。
Power11是IBM Power史上最具備「韌性」的伺服器；其正常運作時間達99.9999%。加上系統維護的「零計畫性停機」、以及內建IBM Power Cyber Vault可在不到一分鐘內偵測到勒索病毒的威脅，Power11豎立營運持續性的新標竿，妥善應對計畫性與因資安事件造成的營運中斷。
Power11 包含高階、中階和入門級伺服器，以及IBM Cloud上的IBM Power Virtual Server。IBM Power Virtual Server為Power的工作負載提供了一條遷移到雲端環境的「快速道路」，已被認證為RISE with SAP的超大規模雲端服務平台。
此外，Power11也將成為第一個支援IBM Spyre Accelerator的IBM Power伺服器。Spyre是IBM專為複雜AI推論工作負載設計的晶片系統，可協助企業在混合雲環境裡擴展AI應用；預計於2025年第四季推出。
透過支援自主運行，Power11做到智能型的效能優化，可減少系統複雜性與提升工作負載效率。與Power9相比，Power11的核心效能提升55%；與Power10相比，Power11入門級和中階系統的核心數量更多，容量也提高45%。藉由Power11效能提升，企業可以取得更高的靈活性和安全能力，透過自動化優化企業流程。
IBM Power11的客戶可以享受：
- 系統維護零計畫性停機：Power11為企業提供了一項解決方案，避免代價高昂的計劃停機，協助降低營運風險。透過自主修補和自動工作負載挪移等先進技術，規劃的系統維護可以在關鍵應用程式不離線的情況下進行。這項功能可讓IT人員從此脫離規劃、測試和執行系統升級的「夢魘」，將智慧與精力投注更高價值的工作和創新。此外，IBM Power 將與IBM Concert交互，使用生成式AI協助識別營運風險、提供可採取行動的洞察，並自動執行補救措施（從管理安全性修補程式做起）。IBM技術服務部（Technology Lifecycle Services，TLS）提供AI賦能的精湛技術服務，協助主動監控系統健康狀況、減少停機並優化系統可用度和效能。
- 一分鐘內偵測勒索病毒威脅：IBM Power Cyber Vault解決方案是遵循NIST網路安全框架的整合型網路韌性解決方案，可協助識別、防禦、偵測和自動應對網路威脅。Cyber Vault透過主動紀錄不可更改的時點狀態，防禦網路攻擊（例如資料損壞和加密）；這些紀錄會按照自訂的時間表自動抓取、儲存和測試。Power11並內建NIST認可的量子安全加密技術，協助保護系統免受「先竊取，後解密」的攻擊，以及對韌體完整性的攻擊。
- 整合AI能力，驅動業務流程轉型：IBM Power11提供支援AI應用的基礎架構，具有內建的片上AI推論加速功能，並可加裝 IBM Spyre Accelerator進行擴充，支援關鍵任務的AI工作負載。Power11結合Red Hat OpenShift AI及廣泛的開源軟體和工具包生態系，為混合環境中的 AI應用提供所需的靈活性和效能。為了進一步實現應用開發的現代化，IBM watsonx Code Assistant for i協助開發人員擴展關鍵RPG應用，提高使用便利性與生產力。預計2025年底前，IBM將在Power11上提供watsonx.data數據平台，即IBM的混合開放資料湖倉。
- 高效率的IT架構，節省營運成本與時間：除了支持零計畫停機和IBM Power Cyber Vault的自動化流程，Power11在整個IT堆疊展現了顯著的效率提升。在能源效率方面，Power11的每瓦效能是同類型x86伺服器的兩倍；而與Power11的最大效能模式相比，新的節能模式可提升伺服器效率達28%。