開源社群鏈結國際　共創臺灣軟體新高峰

數位發展部邀請Apache Taipei、GitHub Star、Wordpress台灣社群、ideaNCU創意社群等開發者代表，與AMD、台灣IBM、台灣微軟、美國高通公司（Qualcomm）等國內外大廠攜手共同舉辦記者會，宣布9月起將透過「AI國際技術日」系列活動，將AI最新工具導入臺灣，培育我國AI人才，協助開發者接軌國際最新軟體技術，共創臺灣軟體新高峰。

數位發展部積極推動「AI新十大建設」國家戰略，建構完整的AI產業生態系。數位發展部邀請國內外頂尖AI產業鏈大廠共同交流合作，促進我國開發者鏈結最新技術，強化我國軟體技術能量，推動我國AI人才接軌國際，扣合AI新十大建設培育「百萬人才」，同時為百工百業提供全方位的AI解決方案，從而提升產業整體競爭力與軟體實力。

數位發展部數位產業署林俊秀署長表示，AI技術、軟體與應用層面將帶動AI新十大建設的發展，而人才的培養則是重要的基礎工程，數產署了解我國開源社群，面臨國際趨勢與最新工具導入不易、專案缺乏資源支持等困難，表達對「國際大廠在臺舉辦在地化技術活動」與「提供多元技術選擇」的殷切期盼。

為此，數產署積極扮演協助聯結的角色，以公私協力模式，邀請國內外國際大廠共同透過「AI國際技術日」系列活動，將最新的AI技術與工具導入臺灣，與國際專家和官方講師共同為臺灣開發者與產業界提供專業指導，實現全球技術趨勢無縫接軌。

此外，臺灣第一個「Apache Taipei分部」預計於2025（今）年10月舉行成立，這象徵了臺灣在開源軟體發展上邁出重要的里程碑，在臺設立分部後，將持續的培育我國開源工程師，辦理Apache Conference等任務，此舉將有助於臺灣開源社群與國際的深度鏈結，進一步鞏固臺灣在軟體領域的影響力。

國際技術日系列活動：全方位服務開發者到企業管理者

「AI國際技術日」系列活動以高峰論壇、實作工作坊、黑客松等形式，對接國際大廠之AI技術與工具，由國際專家與官方講師現場演講或指導，鎖定決策管理、技術開發、開發支援與系統整合三大類人才，規劃一系列學習與導入路徑，直接賦能在地企業、開發者與社群，促進各行各業理解與導入AI；同時積極促成國際企業融入在地產業需求，形成長期合作機制。

今年5 月由GitHub於InnoVEX已舉辦「善用AI解鎖開發者生產力」論壇，西亞太區現場服務總監親臨分享，率先揭開系列活動序幕。8 月，美國高通公司（Qualcomm）在AI WAVE SHOW以「AI浪潮．未來式」為題，邀集產官學貴賓深談邊緣AI與AIoT。兩場活動線上線下累計近5 萬人次參與，為下半年活動奠定基礎。

自9 月起，首站將由IBM於9月3日舉辦AI領袖論壇，協助企業養成AI Ready體質，使AI投資轉為真實商業價值；9月23日至9月25日DevDays Asia 2025亞太技術年會，今年已邁入十週年，也將新增女性開發者職涯分享和社群交流，並預計帶來生成式 AI、AI Agent等最新趨勢，且同時啟動Microsoft Agentic AI Hackathon微軟企業智慧應用實戰賽，持續推動企業實作開發導入；10月AMD預計將以AI企業部署的實戰攻略為主題，分享高效部署與實戰應用；年底則由台智雲辦理超算年會，展現運算應用成果，賦能百工百業。

數發部致力於推動數位經濟加速發展，透過深化與國際大廠的鏈結，強化AI在地應用，並培育國際級AI開發人才，帶動百工百業邁向智慧轉型。未來也將持續推動產業加速，全面打造臺灣成為全球AI應用與AI創新實踐的重要樞紐。