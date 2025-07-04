2025 IT Matters Awards 啟動徵件

由IMA資訊經理人協會主辦、數位發展部指導的「IT Matters Awards」，是台灣唯一專注於IT雇主品牌的獎項，自2023年創辦以來，持續引發產業高度關注。隨著生成式AI技術迅速演進所帶來的變革，資訊科技已不再是輔助工具，而是推動企業轉型與國家競爭力的核心驅動力。今年（2025），「IT Matters Awards」正式邁入第三屆，徵件活動己正式開跑，邀請企業一同展現在人才環境、創新實踐與數位轉型上的卓越成果。

全球的AI浪潮下，台灣正迎來前所未有的機會。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於今年六月的COMPUTEX宣布，台灣輝達總部將設於台北「北士科」，並計畫大規模招募百位高階人才。此消息一出隨即震撼業界，顯示台灣在半導體與AI領域的關鍵地位日趨重要，也再次突顯在可預見的挑戰—科技產業面臨的IT人才缺口將持續惡化。

在全球科技人才競逐愈演愈烈之際，台灣企業在有限的人才市場中，不僅需應對國內日趨嚴峻的徵才挑戰，更須加大留才力道。而IT雇主品牌的重要性，也已從過去的「加分項」躍升為企業關鍵競爭策略之一。作為全台唯一聚焦於IT雇主品牌與社會影響力的獎項，IT Matters Awards正是協助企業強化IT環境與吸引人才的最佳舞台。

本屆獎項延續「擴大社會影響力」的核心精神，並因應技術發展與全球趨勢，新增兩大獎項：「AI Selected獎」與「開源社群貢獻獎」，鼓勵企業與個人投入AI應用創新與開源技術貢獻，積極串聯台灣與全球科技生態圈。「開源社群貢獻獎」表揚長期推動開源文化、促進技術共享與社群活絡的實踐者，引導更多人投入協作創新，讓開源力量遍地開花。「AI Selected獎」則設兩類：

社會影響力獎：表彰運用人工智慧技術開發，並已實際對外提供的應用或服務，強調其對產業、民生或社會帶來的正向改變。

創新研發獎：聚焦尚未上市但已取得關鍵成果的AI研發產品或專案，評估其創新潛力與市場應用前景。

2024年第二屆IT Matters Awards共吸引超過200企業與個人參與，包括聯發科技、台灣微軟、玉山銀行、台灣大哥大等產業指標企業皆獲得肯定，展現本獎項已成為衡量台灣IT人才環境與創新實踐的重要指標。獲獎代表更於今年四月受蕭美琴副總統親自接見，肯定其在推動數位創新與人才培育上的卓越貢獻，顯現政府對IT產業與人才發展的高度重視。

評審團則由橫跨產官學界超過50位專家組成，包含數位發展部主任秘書胡貝蒂、國立陽明交通大學廖元甫教授、台達電子資訊長曾立峰、台灣微軟總經理卞志祥等，從專業、客觀的視角，全面審視參獎團隊在IT人才培育、技術應用與社會影響力上的具體貢獻。

今年四月，副總統蕭美琴於總統府親自接見得獎代表、評審團成員，致詞中表示：「感謝所有得獎人的成就與貢獻，是臺灣IT產業不斷向上提升的重要力量。」她進一步指出，臺灣未來應以「信賴、品質與創新能力」作為在國際經濟體系中立足的關鍵基礎，並強調政府將持續與產業攜手努力，共同打造具全球競爭力與永續發展潛力的台灣科技品牌。

2025第三屆IT Matters Awards自7/1起正式開放徵件，第一階段截止日期為7月31日。歡迎全台對IT發展具正向貢獻的企業、團隊與個人踴躍參與，一同為台灣數位實力發聲、為全球舞台展現創新能量。