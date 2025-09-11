Eaton「從電網到晶片」強化在地研發製造　助攻 AI 與半導體能源轉型

AI浪潮襲來，資料中心與半導體產業的能源需求浮現。為協助企業因應高漲的能源支出與永續轉型壓力，伊頓（Eaton）電氣事業持續深耕智慧能源管理、強化在地研發製造，並於今年SEMICON Taiwan 2025推出一系列全新UPS（不斷電系統）及多元電力解決方案，力助半導體產業推動智慧能源轉型，邁向高效、可靠與永續未來

伊頓發表「從電網到晶片」（From Grid to Chip）策略，打造涵蓋智慧配電、備用電源、儲能與數位化服務的完整電力管理生態系。伊頓的電力管理和配電解決方案參與NVIDIA Rubin Ultra GPU的800V HVDC（高壓直流）共同開發，以支援功率1 MW以上的高密度機架，推動資料中心AI加速，朝向更高效能、更低功耗的AI運算。

根據Dell’Oro Group預測，至2029年全球資料中心資本支出將突破1兆美元，僅2024年全球資料中心支出就高達4,550億美元，其中AI加速型伺服器更是驅動主力。隨著能耗急速上升，供電可靠性與永續轉型成為各國政府與企業的重要課題。台灣方面，台電推估至2028年半導體與AI電力增量將超過百萬瓩。在此趨勢下，伊頓以智慧能源解決方案與在地化研發與製造優勢，成為企業優化能源策略的強勁後盾。

伊頓電氣台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，AI時代的能源挑戰，不只是供電與能效，更是永續與韌性的考驗。伊頓憑藉完整的『從電網到晶片』電力解決方案，以及在地研發與製造優勢，協助台灣半導體與高科技產業以更高效、更可靠、更永續的方式邁向未來。

在地化佈局方面，伊頓台北廠不僅已連續六年榮獲伊頓全球模範工廠，更承擔新品研發與製造任務，本次發表的New Castle UPS即為台灣製造的代表性成果。伊頓近兩年在台投資超過一億台幣，新增五條產線，並擴大實驗室、提升超過五成的產能，不僅引進新一代UPS在台量產，更建立模組供應鏈輸出全球，同時強化故障分析中心與設備，加速解決台灣客戶問題；未來三年將持續升級電力設施與測試設備，導入多款新機種量產，並因應資料中心與AI的快速成長，全面提升大型UPS的產能與組裝能量，協助客戶強化能源效率與營運韌性。

2025年SEMICON Taiwan伊頓將展出五大類型解決方案，涵蓋UPS、配電、模組化資料中心與電子元件的完整電力管理解決方案，應用範疇涵蓋半導體、高科技、資料中心、電信、醫療與金融產業。

從小型到超兆瓦級的升級進化版產品組合，伊頓首次展出New Castle、9PX G2與93ETX等三款中小型UPS，能為關鍵設備提供穩定電力，以分散式電力架構降低各負載的單點故障風險，靈活應用於各場域。

New Castle屬於在線式雙轉換拓撲架構，具備65-145Vac超寬輸入電壓範圍與DSP精確控制能力，能有效因應電壓波動與頻率不穩等多種電力品質問題，並可搭配發電機使用。其高達94%的ECO節能模式與智慧化電池管理，能顯著提升運行效率與電池壽命，關鍵部件採用防潮、防塵的Coating設計，提升長期可靠性。

9PX G2主打高效率與高功率密度，雙轉換效率最高達97%，可有效降低能耗與空調成本。其1.0輸出功率因數代表著可額外供應約25%的電力負載，適合支援多樣化IT與製程設備。搭配伊頓專利ABM三段式電池管理技術，電池壽命可提升50%，並具備並聯擴充能力，能隨需提供更長備援時間與更高供電能力。

93ETX則是繼93T系列之後，針對台灣高科技、半導體產業多樣化的電壓應用環境，推出的內建變壓器機種。93ETX系列屬於在線式雙轉換架構，能完全隔離市電與發電機的電網污染與故障影響。其可內建輸入/輸出變壓器，支援多種電壓組合，不僅具備高可靠性特色，還能有效延長電池壽命，滿足半導體廠房對穩定與高效率能源的嚴苛需求。

